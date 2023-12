Top 10 mejores anime de Wit Studio

Aquí te traemos los mejores 10 animes de Wit Studio, reconocido por Attack on Titan, Spy x Family y mucho más.

Tras el éxito de taquilla del primer largometraje de Spy x Family, y el anuncio de un nuevo remake del anime One Piece, el estudio Wit ha saltado a la palestra.

Fundado en 2012 por la empresa matriz IG Port, Wit Studio es conocido sobre todo por animar las tres primeras temporadas de Attack On Titan. Sin embargo, el estudio tiene muchos otros títulos populares en su lista.

Desde obras maestras del shonen hasta comedias de humor, aquí están las 10 mejores series de anime de Studio Wit.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Top 10 de los mejores animes de Wit Studio

Attack On Titan no es la única serie de anime destacada de Wit Studio. Aquí tienes nuestro top 10 de las mejores.

10. The Rolling Girls

El anime de 2015 The Rolling Girls es una de las primeras contribuciones de Wit Studio y una de las series que demostró que el estudio era capaz de competir en las grandes ligas.

Basada en el manga de Yosuke Miyagi y ambientada en un futuro distópico, diez años después de la ficticia “Gran Guerra de Tokio” que sacudió Japón.

A causa de esta guerra, el país se dividió en 10 ciudades-estado independientes que competían entre sí, con los “mejores” (soldados) frente al “resto”. La historia gira en torno a una joven llamada Nozomi Morimoto, que viaja por todo Japón en su motocicleta cumpliendo pedidos especiales mientras busca unas piedras especiales de luz de luna con forma de corazón. Se supone que estas piedras otorgan al usuario un poder ilimitado. Sin embargo, en realidad son utilizadas como combustible por alienígenas del espacio exterior.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

9. Hozuki’s Coolheadedness

En el número nueve tenemos otra de las primeras series de Wit Studio. Basada en la serie de manga homónima de Natsumi Eguchi, Hozuki’s Coolheadedness combina el folclore budista con elementos de la cultura moderna para crear una memorable comedia negra.

La trama sigue a un demonio con aspecto de ogro y antiguo humano llamado Hozuki, que trabaja como jefe de personal bajo las órdenes de la deidad Rey Enma, el rey y juez principal del Infierno.

Con un amplio abanico de coloridos personajes de los bajos fondos, incluido el conejo Mostaza de Kachi-Kachi Yama, podrás ver el funcionamiento interno de los bajos fondos. Aunque hay que tener en cuenta que Wit Studio solo animó la primera temporada, mientras que Studio Deen se encargó de la segunda.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

8. Kabaneri of the Iron Fortress

Considerado por los fans como un híbrido de Attack On Titan y Tokyo Ghoul, Kabaneri of the Iron Fortress es el anime perfecto para cualquiera que eche de menos la serie anterior.

Basada en el manga 2016-2018 de Shiro Yoshida, esta serie de fantasía oscura es esencialmente una historia de zombis con un toque steampunk.

Tras la propagación de un misterioso virus que ha transformado a los humanos infectados en criaturas no muertas conocidas como los kabane, la gente se ha visto obligada a construir asentamientos tipo fortaleza para protegerse. La trama gira en torno a un joven ingeniero llamado Ikoma que crea un arma antikabane llamada pistola perforadora. Sin embargo, accidentalmente se infecta a sí mismo en el proceso.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

A medida que avanza la serie, consigue resistir al virus y se transforma en un híbrido humano-kabane. ¿Será Ikoma la clave para la supervivencia de la humanidad?

7. Ranking of Kings

Basada en el manga homónimo de Sosuke Toka, Ranking of Kings es una breve y dulce comedia de madurez.

La historia gira en torno a un joven príncipe llamado Bojji, que muchos no creen que pueda ser un gobernante eficaz. ¿Por qué? Porque ha vivido una vida protegida debido a su grave discapacidad auditiva.

Sin embargo, un día conoce a Kage, el último superviviente de un clan de asesinos que puede comunicarse con Bojji a pesar de su discapacidad. Ambos entablan una estrecha amistad y navegan por el mundo, obligando a Bojji a madurar por fin y a convertirse en el líder fuerte que siempre ha tenido el potencial de ser.

Regístrate gratis en Dexerto y recibe: Ver menos anuncios | Modo Oscuro | Ofertas en juegos, TV y películas, y tecnología Email Registrarse

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

6. Seraph of the End

La siguiente es otra serie de fantasía oscura postapocalíptica. Comienza en una versión alternativa de 2017 en la que el mundo tal y como lo conocemos ha cambiado para siempre debido a un virus creado por el hombre. Todos los humanos son asesinados, excepto los niños menores de 13 años.

Junto con el virus, los vampiros emergen del centro de la tierra y esclavizan a los restos de la humanidad. Sigue la vida de Yuichiro y Mikaela, unos niños de doce años que intentan escapar de la tiranía de los vampiros.

5. The Ancient Magus’ Bride

Justo en medio de la lista se encuentra otra serie de fantasía oscura y clásico del anime de Wit Studio, The Ancient Magus’ Bride.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

La historia sigue a una estudiante de instituto japonesa huérfana llamada Chise Hatori que decide venderse en una subasta para poder encontrar un nuevo hogar.

Asiste a una subasta en Londres y es vendida por 5 millones de libras a un humanoide de dos metros de altura con un cráneo de animal por cabeza llamado Elias Ainsworth. Este mago se convierte en todo su mundo mientras ella lucha por una nueva vida en el Reino Unido, creando una romántica historia de vida con un toque de fantasía.

4. Great Pretender

La serie de atracos Great Pretender, que pronto estrenará una nueva entrega, goza de gran popularidad entre los aficionados al anime de todo el mundo.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Basada en la serie de manga de Ryota Kosawa, la trama sigue al carterista y delincuente profesional Makoto Edamura, que acaba convirtiéndose en víctima después de que una estafa salga mal.

Tras una serie de desafortunados acontecimientos, Makoto Edamura sigue a su colega estafador Laurent Thierry hasta Los Ángeles en un intento de defender su autoproclamado título de Mayor Estafador de Japón. Que empiece el juego.

3. Vinland Saga

La serie que abre nuestro top tres no necesita presentación. Vinland Saga es una de las series de anime más populares de todos los tiempos y una de las más importantes que se siguen emitiendo en la actualidad.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Esta serie histórica gira en torno a un joven islandés llamado Thorfinn, hijo de un antiguo gran guerrero llamado Thors. Un día, Thors y sus hombres son atacados y asesinados por las fuerzas de un vikingo llamado Askeladd. Enfurecido, Thorfinn se une a las fuerzas de Askeladd con la esperanza de poder vengarse.

Aunque sólo la primera temporada está animada por Wit Studio, Vinland Saga es una historia épica de amor, pérdida y venganza, todo ello atado con un lazo histórico.

2. Spy x Family

En el número dos está el anime del momento, Spy x Family. Coproducido por Wit Studio y Cloverworks, Spy x Family se ganó el corazón de fans de todo el mundo con las divertidísimas travesuras de la familia Forger.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Basada en el espionaje de la Guerra Fría, Spy x Family sigue la misión del superespía internacional Loid Forger. En esta misión, la Operación Strix, está en juego la paz mundial. Y es la más difícil hasta ahora.

¿Por qué? Porque para esta misión tiene que fingir que es un hombre de familia digno de confianza para infiltrarse en la vida del líder político Donovan Desmond. Para lograrlo, crea el alias de Loid Forger, adopta a una huérfana telepática llamada Anya y se casa con una asesina llamada Yor. Pero, por supuesto, nadie conoce los secretos de los demás. Que comience el caos.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

1. Attack On Titan

Por último, y para sorpresa de nadie, Attack On Titan ocupa el primer puesto. Aunque Wit Studio sólo produjo las temporadas 1 a 3, esta galardonada serie de fantasía es uno de los animes más populares de todos los tiempos.

Con varios premios en su haber, una película de acción real (que no está a la altura del anime) y un videojuego, Attack On Titan es la serie más famosa de Wit Studio.

La historia se centra en el último vestigio superviviente de la civilización humana, llevada al borde de la extinción tras la aparición de unos gigantes humanoides llamados Titanes. Sin desvelar demasiado (porque tienes que ver esta inolvidable serie por ti mismo), sigue las vidas de Eren Yeager y sus amigos de la infancia mientras dedican sus vidas a salvar a la humanidad de los Titanes.

El artículo continúa después del anuncio.