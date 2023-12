Top 10 mejores animes inspirados en la mitología japonesa

Con El Viaje de Chihiro ostentando el título del anime más popular de todos los tiempos, y el reciente paso de Netflix al folclore con Akuma-kun, he aquí nuestro top 10 de animes inspirados en la mitología japonesa.

Las ramificaciones que tiene el anime son bastante amplias. Están aquellos inspirados en mangas como los shonen One Piece o Dragon Ball, o en novelas e incluso mega producciones de Hollywood ¡los hay de todos!

Pero uno de los elementos que está fuertemente presente en muchísimos animes es el folclore y la mitología japonesa que es tan hermosa y diversa ue funciona como un manantial de inspiración.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Desde demonios , dioses, hasta leyendas urbanas (¿alguien se acuerda de Hanako Kun?), muchos de los animes más populares derivan de historias mitológicas.

Echemos un vistazo a los 10 mejores animes basados en la mitología y el folclore japonés. Algunos de esta lista te van a sorprender pero sin duda algua, no saldrás sin decepciones.

Top 10 de mejores animes que se inspiran en la mitología de Japón

Desde la religión sintoísta hasta hechos históricos, acá va nuestra lista de animes que están inspirados en el folclore y la mitología de Japón:

10. El niño y la bestia

El niño y la bestia (The Boy and the Beast), es una película de fantasía de 2015 y también uno de los animes de mayor éxito internacional.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Este anime va de la mano del galardonado director Mamoru Hosoda, la película está ambientada en un mundo en el que existen dos reinos distintos, uno para los humanos y otro para los bakemonos (un bakemono es un tipo de yokai que aparece en el folclore japonés, similar a los fantasmas).

La historia sigue a un joven huérfano llamado Kyuta que se tropieza con el fantástico mundo de las bestias. El pequeño es acogido bajo el ala de un solitario bakemono llamado Kumatetsu. Poco a poco, los dos forman un vínculo como padre e hijo. Pero cuando una profunda oscuridad amenaza con sumir el equilibrio de su universo en el caos, esta familia improvisada se ve sometida a una prueba a la que quizá no sobreviva.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Disponible en: Crunchyroll y Apple TV+

9. Inuyasha

Cuando hablamos de animes clásicos, uno de los nombres que van a resonar en tu mente seguramente será Inuyasha.

Basada en el exitoso manga de Rumiko Takahashi de finales de los 90 y principios de los 00, Inuyasha está ambientada en el Japón feudal. La serie sigue a una chica de instituto de Tokio que viaja en el tiempo donde conoce a un ser mitad demonio y humano llamado Inuyasha, que asalta una aldea para robar la Joya Sagrada de las Cuatro Almas.

Al principio de la serie, la chica, Kagome Higurashi, es transportada al periodo Sengoku de Japón tras caer en un pozo sagrado del santuario de su familia, donde conoce a Inuyasha. Veremos cómo trabajan para recuperar los fragmentos de la joya esparcidos por todo Japón para restaurar su poder antes de que caiga en manos del malvado semidemonio Naraku.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Disponible en: Netflix y Hulu

8. En el bosque de la luz de las luciérnagas

Basado en el premiado manga homónimo de Yuki Midorikawa, este cortometraje sigue la improbable amistad entre una niña humana y un niño no tan humano.

Con una bella animación y elementos de la tradición sintoísta, la película narra la historia de una niña de seis años llamada Hotaru, que se pierde en un bosque lleno de criaturas del folclore japonés. Allí conoce a un niño con apariencia humana llamado Gin, que es incapaz de tocar a un humano, o de lo contrario desaparecerá para siempre.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Con el paso de los años, sigue visitando a Gin durante las vacaciones de verano y surge un incipiente romance. Sin embargo, él sigue limitado por su única limitación: no puede tocar a un humano. ¿Podrá durar su amor?

Disponible en: Prime Video

7. Noragami

Noragami es una divertida serie de anime que se emitió entre 2014 y 2015.

Basada en el manga de Adachitoka y producida por Studio Bones, sigue la historia de una estudiante de secundaria llamada Hiyori Iki, cuya alma se escapa de su cuerpo después de proteger a un extraño de un accidente de autobús. Sin embargo, este extraño no es una persona normal. ¿Quién es? Es una deidad menor llamada Yato, un autoproclamado “Dios de la Entrega” que sueña con tener millones de adoradores, pero que aún no tiene ni un solo santuario a su nombre.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Después de que Hiyori salve a Yato, se unen a regañadientes y finalmente la suerte de la deidad menor empieza a cambiar.

Disponible para ver en: Prime Video y Apple TV+

6. Death Note

Death Note, posiblemente una de las series de anime de mayor éxito internacional de todos los tiempos, no necesita presentación. Aunque se la daremos de todos modos. Basada en el manga homónimo de Tsugumi Ohba (2003-2006), esta serie presenta a los dioses de la muerte y el misterio del folclore japonés.

La historia gira en torno a un estudiante relativamente normal, pero muy inteligente, llamado Light Yagami, que descubre un extraño cuaderno tirado en el suelo. Pero no se trata de un cuaderno cualquiera. Conocido como Death Note, pertenece al shinigami Ryuk, y tiene el poder de determinar cuándo y cómo morirá alguien.

Regístrate gratis en Dexerto y recibe: Ver menos anuncios | Modo Oscuro | Ofertas en juegos, TV y películas, y tecnología Email Registrarse

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Embriagado con su nuevo poder divino, Light comienza a exterminar por el mundo a la gente que cree que no merece vivir. Hasta que un misterioso detective llamado L entra en escena para poner fin a su tiranía, dando comienzo al legendario juego del gato y el ratón que lanzó Death Note al estrellato internacional.

Disponible en: Prime Video y Crunchyroll

5. Mushi-Shi

Esta serie de anime dura bastante y muestra una fantasía sobrenatural que tiene su origen en la mitología japonesa.

La trama sigue a Ginko, un experto en todo lo sobrenatural, que viaja por Japón para investigar una forma de vida primigenia conocida como Mushi.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

La serie es una antología de episodios sin una trama general. Sin embargo, esto aumenta su encanto, ya que puedes ver los episodios en el orden que quieras. ¿Estás listo para ver Mushi?

Disponible en: Crunchyroll y Prime Video

4. Naruto

Pasemos a una de las series más conocidas de esta lista: Naruto. Aunque quizá no lo sepas, esta querida franquicia cuenta con múltiples personajes inspirados en el folclore japonés, como los sapos del monte Myoboku (de los cuentos de Oghma del periodo Edo), Fujin y Raijin (los legendarios hermanos de Kishimoto) y la extraterrestre Kaguya Otsutsuki (el cuento de la cortadora de bambú).

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Si no has oído hablar de Naruto (o quieres un repaso rápido de la trama), la historia sigue a un joven ninja llamado Naruto Uzumaki que sueña con convertirse en el Hokage (líder) de su aldea. A lo largo de muchísimos episodios, podrás ver cómo lucha contra muchos enemigos y se convierte en el ninja legendario que hoy conocemos y amamos.

Disponible en: Crunchyroll

3. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Otra serie bastante popular: Demon Slayer, arrasó en todo el mundo cuando se estrenó en 2019. Por supuesto, incluye un montón de demonios, pero ¿sabías hasta qué punto la serie se inspira en la religión sintoísta, la mitología japonesa y el folclore?

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Primero, resumamos rápidamente la trama: La historia sigue a un joven llamado Kamado Tanjiro, que sufre la masacre de gran parte de su familia a manos de un demonio y la transformación de su hermana Nezuko en uno. En su búsqueda para vengar a su familia y curar a su hermana, se entrena para convertirse en un cazador de demonios y se encuentra con múltiples criaturas relacionadas con la mitología japonesa.

Estas criaturas incluyen a Nuraruhyon, un poderoso yokai muy conocido en el folclore japonés, Muzan Kibutsuji, el primer humano que se convirtió en demonio, y el demonio de la lengua Akaname.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Disponible en: Netflix

2. Yamishibai: Japanese Ghost Stories

La serie de terror de 2013, Yamishibai: Japanese Ghost Stories, se inspira, al menos parcialmente, en el folclore y la mitología japonesa.

El argumento es sencillo: cada semana, a las cinco de la tarde, un misterioso anciano con una máscara amarilla de kamishibaiya se presenta en un parque infantil y cuenta historias basadas en mitos y leyendas urbanas japonesas.

Una década después, la serie sigue funcionando (y no es de extrañar, teniendo en cuenta lo extenso que es el folclore japonés). ¿A qué esperas? Compruébalo hoy mismo y aprende más sobre la historia y la cultura que inspiraron tantas series de anime tan queridas.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Disponible en: Crunchyroll y Prime Video

1. El Viaje de Chihiro

La última entrada de nuestra lista es la película de animación japonesa más popular de todos los tiempos. Así es. Se trata de el Viaje de Chihiro, de Studio Ghibli.

Hayao Miyazaki, cineasta de fama internacional, se basó en leyendas y mitología japonesas para crear esta popular película, incluidos el sintoísmo y el budismo.

La película narra la historia de Chihiro, una niña de 10 años, y sus padres, que tropiezan con un parque de atracciones abandonado que, en realidad, es una puerta al mundo de los espíritus. Después de que sus padres se conviertan en cerdos gigantes (simbolizando su propia avaricia), Chihiro descubre que debe trabajar en el parque de atracciones para conseguir su libertad y la de sus padres.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Disponible en: Netflix y Disney+.

Y ahí lo tienes. Cada una de estas series de anime son joyas que no debes perderte.