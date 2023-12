Top 10 mejores series de anime seinen

Puede que el seinen no sea el género de anime más popular. Pero, con varias series destacadas, tiene mucho que ofrecer a los aficionados, así que aquí tienes las 10 mejores.

Si ya has superado tus favoritos de la infancia, como Naruto, y buscas contenidos de anime más maduros, el género seinen es perfecto para ti.

Con su amplia gama de argumentos y personajes, desprovistos de los típicos tropos shonen, el seinen atrae a un público mucho más amplio. Por lo tanto, puede ser disfrutado por varias generaciones.

Así que, si estás buscando tu próximo anime favorito, echa un vistazo a nuestra lista de las 10 mejores series seinen de todos los tiempos.

Las 10 mejores series de anime seinen

Desde la fantasía oscura hasta los dramas históricos, el seinen es uno de los géneros más diversos de todo el anime. Así que, si estás buscando tu nueva serie favorita, no tendrás que buscar muy lejos.

10. Hellsing Ultimate

En primer lugar, abrimos esta lista con una historia de vampiros de fantasía oscura como ninguna otra. Hellsing Ultimate, que comenzó como una serie de manga escrita por Kouta Hirano en 1997, ha recibido varias adaptaciones al anime. Sin embargo, la mejor es sin duda la versión de 2006-2012.

La historia sigue a un vampiro llamado Alucard, a su maestra Sir Integra Fairbrook Wingates Hellsing y a su recién engendrada Seras Victoria. Ambientada en la Inglaterra actual, la serie gira en torno a la misteriosa Organización Hellsing y su misión de combatir a los vampiros, ghouls y otros seres sobrenaturales que amenazan la paz en Inglaterra.

9. Tokyo Ghoul

Tokyo Ghoul es uno de los favoritos de muchos aficionados al anime. Tiene un poco de todo para convertirse en un clásico (aunque, a decir verdad, está infravalorado).

Ambientada en Tokio, cuenta la trágica historia de Ken Kaneki. Kaneki es un joven estudiante universitario que se ve arrastrado a un oscuro submundo de demonios tras una cita que sale terriblemente mal.

Con sangrientas batallas, horripilantes escenas de tortura y momentos desgarradores, esta serie de anime es la introducción perfecta al género seinen o simplemente una serie de anime un poco más madura.

8. Made In Abyss

Basado en la serie de manga de larga duración de Akihito Tsukushi, el anime Made in Abyss se estrenó por primera vez en 2017 con muy buenas críticas.

Ambientada en una pequeña ciudad construida alrededor de un agujero gigante que desciende a las profundidades de la tierra, conocido como el Abismo. Este agujero contiene restos de civilizaciones de generaciones pasadas. Por lo tanto, grupos de Cave Raider entran regularmente, tratando de encontrar sus fortunas.

La historia sigue a una joven huérfana llamada Riko que se hace amiga de un chico medio robot llamado Reg. Su madre, una Cave Raider dada por muerta tras descender al Abismo, dejó atrás unos documentos en los que detallaba sus descubrimientos. Riko y Reg deciden entrar en el agujero e intentar encontrarla basándose en los documentos. ¿Tendrán éxito?

7. Pluto

Pluto no es la primera serie de anime que hace Netflix. Pero este thriller de asesinato y misterio está considerado uno de los mejores. Basada en el exitoso manga seinen de Naoki Urasawa, que se publicó de 2003 a 2009, Pluto es un homenaje al arco argumental de Astro Boy de Osamu Tezuka, El robot más grande de la Tierra.

Ambientada en un mundo en el que conviven humanos y robots, la trama sigue a un robot detective de la Europol llamado Gesicht y sus intentos de resolver una serie de muertes de robots y humanos en todo el mundo. Pero su investigación descubre secretos aún más oscuros. Algunos de los cuales quieren permanecer enterrados.

6. Psycho-Pass

La serie de suspense ciberpunk Psycho-Pass es un clásico del anime y ha dado lugar a toda una franquicia que incluye varias películas y dos series de manga.

Ambientada en una versión distópica de Japón, donde se analiza el cerebro de las personas y se les asigna un número conocido como Psycho-Pass que determina su valor para la sociedad, así como su derecho a vivir en libertad, bajo observación, bajo custodia o no vivir en absoluto.

Contada desde la perspectiva de la recién nombrada inspectora Akane Tsuemori, la primera temporada sigue la historia de Shinya Kogami, un antiguo inspector convertido en ejecutor, y su búsqueda de su némesis, Shogo Makishima. ¿Podrá atraparlo?

5. Code Geass

La popular serie de historia alternativa Code Geass ocupa la mitad de nuestra lista de los mejores anime seinen. Y tiene algo que le gustará a todos los fans del anime. Con elementos sobrenaturales y batallas de mechas, Code Geass tiene todos los ingredientes de una serie que gustará a generaciones.

Ambientado en una línea temporal alternativa, el mundo de Code Geass está dividido en tres superpotencias: el Sacro Imperio Británico, la Federación China y Europa Unida. La historia tiene lugar después de que el Sacro Imperio Británico se apodere de Japón utilizando su arma más reciente, la Estructura Knightmare, despojando a los ciudadanos de todos sus derechos y libertades e incluso del nombre de su país.

Con sed de venganza contra el Imperio por los crímenes cometidos contra su familia, seguimos al antiguo príncipe Lelouch Lamperouge mientras libra una guerra con la intención de destruir Britannia. Y, con su nuevo poder y habilidad táctica, Lelouch podría tener éxito.

4. Kaguya-Sama: Love Is War

En el número 4 tenemos una entrada que se desvía de las normas seinen. Kaguya-Sama: Love is War, combina el seinen y el shojo para proporcionar un entretenimiento desenfadado muy necesario en un mundo del anime dominado por series oscuras y descarnadas.

Ambientada en un instituto llamado Academia Shuchiin, la historia sigue los múltiples planes de la presidenta del consejo estudiantil, Miyuki Shirogane, y la vicepresidenta, Kaguya Shinomiya, para confesarse finalmente su amor.

A lo largo de la serie, te reirás y llorarás junto a estos adolescentes mientras navegan por su incipiente romance y las pruebas y tribulaciones de la vida en el instituto.

3. One Punch Man

Completando los tres primeros puestos, tenemos una de las series de anime más populares de esta generación: One Punch Man. Si no has visto esta divertidísima serie de superhéroes y parodia del shonen, te lo estás perdiendo.

En una versión de Tokio llena de superhéroes, monstruos desbocados y alienígenas villanos, One Punch Man cuenta la historia de Saitama. Un humano antaño normal y corriente, capaz de derrotar a cualquier oponente (por fuerte que sea) con un solo puñetazo. Hay un montón de monstruos con los que Saitama puede luchar. Sin embargo, ninguno de ellos supone el desafío que él anhela.

A lo largo de esta divertidísima serie, verás cómo Saitama se adentra en el mundo de los superhéroes. Puede enfrentarse a cualquier villano, por fuerte que sea, pero ganarse los corazones y las mentes del público en general es harina de otro costal.

2. Vinland Saga

Calificada con 9,4/10 en IMDb, este galardonado drama histórico combina impresionantes escenas de acción con un increíble desarrollo de los personajes para convertirla en una serie que será recordada durante generaciones.

Basada en el manga homónimo de Makoto Yukimura y en hechos históricos reales, Vinland Saga sigue la historia de un joven islandés llamado Thorfinn. Después de que su padre sea asesinado por un vikingo llamado Askeladd, Thorfinn se une a su tripulación con la esperanza de poder vengarse algún día.

1. Monster

Por último, en el número uno de nuestra lista de mejores anime seinen, está la serie clásica Monster.

Adaptación de la aclamada serie de manga de Naoki Urasawa, Monster ha ganado numerosos premios y es reconocida como una de las series de anime más destacadas de su década.

La historia sigue a un joven neurocirujano japonés llamado Dr. Kenzo Tenma. El Dr. Temna es un médico de éxito que trabaja en el Hospital Eisler Memorial de Alemania Occidental. Sin embargo, se siente frustrado por tener que dar prioridad a las figuras políticas sobre la gente corriente. Por eso, ante la disyuntiva de salvar a un niño y no al alcalde de la ciudad, Tenma decide salvar al niño. Por desgracia, esto provoca la muerte del alcalde.

Nueve años después, se descubre que el joven se ha convertido en un asesino en serie. Arrepentido de su decisión, Tenma debe enfrentarse a su pasado para poner fin a los estragos que este “monstruo” ha causado en Alemania.