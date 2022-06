Cómo reclamar las recompensas de Pokémon Go en Prime Gaming (junio 2022)

Load More

Si el código es válido, los objetos deberían aparecer en tu inventario de Pokémon Go. Los usuarios de Android pueden reclamar los códigos en el juego, pero los usuarios de iOS tendrán que seguir las instrucciones anteriores.

Como con todas las recompensas de juegos Prime, necesitarás una suscripción activa a Amazon Prime para reclamar estas recompensas de Pokemon Go.

El último conjunto de recompensas de Prime Gaming llegó a Pokémon Go el 16 de junio, con objetos esenciales para atrapar Pokémon y eclosionar Huevos en oferta.

A lo largo de 2022, habrá un nuevo conjunto de recompensas de Pokémon Go para reclamar cada dos semanas. A continuación, encontrarás toda la información sobre las recompensas que se ofrecen actualmente y los detalles sobre cómo reclamarlas.

El exitoso juego para móviles de Niantic, Pokémon Go , sigue siendo muy popular incluso ahora, seis años después de su lanzamiento inicial, con entrenadores de todo el mundo que siguen atrapando Pokémon y luchando entre sí con regularidad.

Amazon Prime Gaming se ha unido a Niantic para ofrecer recompensas gratuitas de Pokémon Go, como Poke Balls, Revivir Máximo y Trozos Estrella.

