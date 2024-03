El mejor spinoff de Pokémon sigue atrapado en la Nintendo DS

The Pokémon Company

Uno de los mejores spinoff de Pokémon, Pokémon Conquest, continua siendo un juego exclusivo de la Nintendo DS, una consola que ha sido descontinuada desde hace años y los fans quieren que se le vuelva a hacer honor a este olvidado juego de la franquicia.

Una de las franquicias más grandes de todos los tiempos es Pokémon, por eso no es de sorprender que esta tenga varios spinoff alocados. Un ejemplo de esto es ‘Hey You, Pikachu‘, publicado en diciembre de 1998 para Nintendo 64, en donde a través de un micrófono, se podía interactuar con el peludo ratón eléctrico.

A otros juegos como Mystery Dungeon o Pokémon Ranger les ha ido tan bien que, al menos en el caso del primero, le han sacado secuelas. Sin embargo, otros spinoffs han quedado en el olvido, haciendo que sea muy difícil tener acceso a ellos, al menos a través de medios legales. Pokémon Quest es uno de estos juegos.

Pokémon Quest: uno de los mejores spinoff de Pokémon

Lanzado en 2012, Pokémon Quest se trata de un crossover entre Pokémon y una franquicia mucho menos conocida, Nobunaga’s Ambition, la cual se basa en juegos de tácticas por turnos.

En este título, los jugadores viajaban a la región de Ransei, con un Eevee. Acá podías conocer nuevos Pokémon, mientras luchas con guerreros y caudillos, haciendo un esfuerzo para poder unificar la región.

Este juego toma un enfoque único para las batallas en las que cada Pokémon sólo conoce un movimiento. Los jugadores forman equipo con Guerreros y Caudillos derrotados, cada uno con sus propias habilidades especiales. Los personajes humanos tienen afinidades por ciertos tipos y líneas evolutivas, lo que añade otra capa de planificación a tener en cuenta.

Al más puro estilo de Nobunaga’s Ambition, la mayoría de los guerreros están basados en personajes reales de la era Sengoku de Japón, lo que agrega historia real al título.

Pokémon Conquest llegó a obtener varias críticas positivas, y los expertos elogiaron su jugabilidad, sencilla de aprender pero difícil de dominar, por acercar el género al público predominantemente joven de Pokémon en aquellos años.

Sin embargo, a pesar de la profundidad de su jugabilidad y su enorme potencial, el juego ha pasado desapercibido desde su lanzamiento. Nunca ha recibido ningún tipo de secuela, remake o adaptación, lo que significa que, como ocurre con muchos otros juegos de Pokémon, tener el cartucho original de Nintendo DS es la única forma legal de jugarlo en 2024.

Pokémon Conquest fue un juego adelantado a su época

Hay otros spinoffs de la franquicia que han recibido nuevas entregas en los últimos años, como por ejemplo Mystery Dungeon o New Pokémon Snap en 2021. Aún así, no parece haber ningún indicio de que Pokémon Conquest reciba el mismo trato. Tal vez el hecho de usar dos pantallas como en Nintendo DS hace que esto se complique.

El hecho de que el juego sea un crossover de Koei Tecmo tampoco ayuda. Igual cabe destacar que la desarrolladora ha colaborado estrechamente con Nintendo a lo largo de los años. Koei Tecmo ha creado varios spinoffs de hack ‘n slash basados en The Legend of Zelda y Fire Emblem. Incluso ayudó a Intelligent Systems a crear Fire Emblem: Three Houses en 2019.

The Pokémon Company Pokémon Conquest introducía una mecánica novedosa para los jugadores casuales de Pokémon.

Fire Emblem Three Houses hizo que la franquicia pasara de ser un nicho a un pilar importante para Nintendo, vendiendo más de 4 millone de copias y convirtiéndose en el juego 34º título más vendido de Switch. Esto significa que hay un público importante que busca juegos tácticos que se puedan extender a jugadores casuales. La franquicia Pokémon es perfecta para lograr esto.

Pokémon Quest pertenece a una época ida de spinoffs

Hubo un tiempo en el que este tipo de spinoffs eran más comunes, lamentablemente, la industria ha tomado otra dirección y se ha alejado de esto. Lo que antes parecía una “norma” ahora es una excepción.

A pesar de lanzamientos de spinoffs como Mystery Dungeon, New Pokémon Snap o incluso Detective Pikachu Returns, los juegos que se alejan de la serie principal están más enfocados al territorio de los móviles.

Por supuesto, Pokémon Go sigue siendo un monstruo, y juegos como Masters EX y Unite tienen su público. Pero todavía hay algo que decir sobre los spinoffs de la vieja escuela, con sus ideas frescas y opciones de juego profundas, aunque el declive de los juegos portátiles dedicados en favor de los títulos móviles y sus prácticas controvertidas es otra conversación.

Es muy claro que todavía hay muchos jugadores que tienen el deseo de ver el enfoque clásico de los spinoffs de Pokémon. Si bein los intentos con Leyendas Pokémon Arceus o incluso el próximo Leyendas Z-A es un acercamiento, son muchos los que deseamos que Pokémon Conquest regrese.