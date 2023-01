Evento Temblor Primigenio en Pokémon Go: fecha, ataques de Rayquaza y más

El evento Temblor Primigenio de Pokémon Go ha sido anunciado como parte del Tour de Pokémon Go: Hoenn (Global). Para que no te pierdas nada de nada te contamos cuándo empieza, cuándo acaba y qué incluye así como el debut de un ataque especial para Rayquaza.

A través de la web oficial, Niantic confirmó que el evento Temblor Primigenio de Pokémon Go sería la continuación del Tour Hoenn que nos trajo a Kyogre y Groudon Primigenio.

No obstante, este nuevo evento no solo nos traerá un ataque nuevo sino que viene cargado de tareas de investigación de campo, encuentros, Pokémon variocolor entre otras muchas cosas.

Esto es todo lo que nos espera en Temblor Primigenio de Pokémon Go.

Fechas y horarios del evento Temblor Primigenio

El evento dará comienzo el miércoles 22 de febrero de 2023 a las 10:00 (hora local). Asimismo, terminará el viernes 24 de febrero de 2023 a las 22:00 (hora local).

Encuentros salvajes

Los siguientes Pokemon aparecerán en los encuentros de Temblor Primigenio, los nombres en negrita son más raros:

Treecko

Torchic

Mudkip

Wurmple

Whismur

Numel

Barboach

Grovyle

Combusken

Marshtomp

Absol

Bonificaciones del evento

Durante el tiempo que dure el evento, tendremos un x2 de experiencia por evolucionar Pokémon.

Nuevo movimiento de Rayquaza en el evento de Temblor Primigenio de Pokémon Go

Para capturar a un Rayquaza con el ataque Vasto Impacto, tendremos que enfrentarnos a la criatura en una incursión durante el evento.

Incursiones del evento de Temblor Primigenio

Incursiones de una estrella

Treecko

Torchic

Mudkip

Incursiones de tres estrellas

Grovyle

Combusken

Marshtomp

Incursiones de cinco estrellas

Rayquaza

Megaincursiones

Latios

Latias

Tareas de investigación de campo

Durante lo que dure el evento de Temblor Primigenio de Pokémon Go, Niantic nos ha adelantado que iremos encontrando objetos que nos ayudarán a “tenerlo todo listo”. Se vienen cositas.

Desafío de colección

Finalmente, en este evento podremos encontrar también un desafío de colección de Temblor Primigenio dedicado a la evolución con la que nos darán Ultra Balls y un Radar Rocket.