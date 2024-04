Evento ‘Redescubre Pokémon Go’: fechas, cambios y más

Un nuevo flujo de cambios va en camino al famoso juego de Niantic de atrapar criaturas, esto a través del evento ‘Redescubre Pokémon Go’ y acá te hablaremos de sus fechas, cambios que llegarán, bonos y más.

Siempre es bueno mantener las cosas frescas y cuando se trata de Pokémon Go esto se agradece mucho. Es por esto que llega el evento ‘Redescubre Pokémon Go’

Esta celebración trae consigo grandes actualizaciones a los visuales y la interfase del título y también, algunos eventos especiales. Sigue leyendo y conoce todos los detalles.

Fecha del evento ‘Redescubre Pokémon Go’

Este nuevo evento de Pokémon Go se divide en pequeñas actualizaciones, cada una llegará en distintas fechas. Actualmente Niantic reveló las actualizaciones con sus respectivas fechas:

Redescubre tu yo – 17 abril, 2024

Redescubre tu mundo – 22 abril, 2024

Redescubre Kanto – 22 abril, 2024

Rediscubre tu realidad – 5 mayo, 2024

Parece que cada una de las nuevas características se está desplegando en todo el mundo lentamente, dando a los jugadores la oportunidad de aclimatarse a cada nueva mecánica antes de que se introduzca otra.

Actualizaciones del evento Redescubre Pokémon Go

Hay un montón de nuevas características y mecánicas en camino gracias al evento, y por suerte, gracias a las pruebas beta, sabemos mucho sobre ellas. Sin embargo, esto podría no ser indicativo del producto final, por lo que es difícil decir algo definitivo.

Al momento de escribir esto, aquí están todos los detalles que tenemos sobre las próximas actualizaciones y eventos de Pokémon Go:

Cambios en el mapa del juego, la pantalla de encuentro, las pantallas de batalla y más: todos usando biomas para ajustar mejor los gráficos a tu entorno actual.

Actualizaciones de los avatares y la tienda de estilo, que permiten una mayor personalización.

Actualizaciones de la experiencia de RA, incluida la posibilidad de fotografiar hasta tres Pokémon a la vez.

Actualizaremos este espacio en caso de que haya información nueva.

Pokémon destacados del evento ‘Redescubre Pokémon Go’

El evento “Redescubre Kanto” comenzará el 22 de abril de 2024, pero no hay detalles sobre lo que implica. Sin embargo, apostaríamos a que será un escaparate de algunas de las nuevas características junto a algunos amigos de la primera generación que regresan.

Dada la popularidad de ciertos Pokémon, esperamos ver a algunos como Pikachu, Eevee, Charizard, Blastoise, Venusaur y Snorlax.

Bonos del evento de Pokémon Go

Actualmente no se han dado a conocer bonos de este evento, pero esto no quiere decir que no habrán. De todas formas mantente al tanto de todo ya que estaremos actualizando con la información más nueva que se vaya compartiendo.

