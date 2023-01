Evoluciones por intercambio en Pokémon Go: todos los que evolucionan al intercambiar

Las evoluciones por intercambio de Pokemon Go fueron una adición bienvenida al juego en 2020, lo que permitió a los jugadores evolucionar en un ‘mon específico simplemente intercambiándolos con otros. A continuación, te mostramos cómo hacerlo y el Pokémon que puede evolucionar utilizando el método de intercambio.

Evolucionar Pokémon a través del intercambio es una mecánica que se introdujo en los primeros juegos de Pokémon: Rojo y Azul, y ha estado presente en la franquicia desde entonces. La región de Kanto incluyó algunos Pokémon icónicos como las primeras evoluciones por intercambio, incluidos Machoke, Kadabra, Poilwhirl y Seadra.

El artículo continúa después del anuncio.

La noticia de las evoluciones por intercambio de Pokémon Go se mencionó originalmente en septiembre de 2019, una cantidad significativa de tiempo después del lanzamiento inicial del juego. Echemos un vistazo a todos los que puedes evolucionar intercambiándolos con amigos en Pokémon Go.

Incluso más de 20 años después, Machamp todavía necesita un intercambio para desencadenar su evolución desde Machoke.

Pokémon que evolucionan con intercambio en Pokémon Go

La lista completa de Pokémon que actualmente pueden evolucionar mediante el intercambio es relativamente pequeña, por lo que vale la pena utilizar esta característica especial siempre que sea posible:

Pokémon Evolución Boldore Gigalith Graveler Golem Gurdurr Conkeldurr Haunter Gengar Kadabra Alakazam Karrablast Escavalier Machoke Machamp Phantump Trevenant Pumpkaboo Gourgeist Shelmet Accelgor

¿Cuánto cuestan las evoluciones por intercambio en Pokémon Go?

Cuando intercambias un Pokémon, su coste de evolución de Caramelo se reduce a cero, lo que lo convierte en una excelente opción para Pokémon como Pumpkaboo y Phantump, que requieren una gran cantidad de Caramelo para evolucionar sin intercambiar. Sin embargo, te tocará pagar Polvoestelar.

El artículo continúa después del anuncio.

Hemos enumerado el coste de evolucionar cada uno de estos Pokémon a través de Caramelos a continuación, y puedes ver que el método de intercambio requiere mucho trabajo.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

100 Caramelos: Haunter, Graveler, Kadabra y Machoke.

Haunter, Graveler, Kadabra y Machoke. 200 caramelos: Boldore, Gurrdurr, Karrablast, Phantump, Pumpkaboo y Shelmet.

Una vez que hayas encontrado a otro jugador con quien conectarte e intercambiar, habrás ahorrado muchos caramelos y mucho tiempo tratando de obtener la evolución de Pokémon específica que deseas.

¿Cómo funciona la evolución por intercambio en Pokémon Go?

Hay algunos requisitos que deberás cumplir antes de poder intercambiar Pokémon Go. Lo más importante es que debes ser amigo de la persona con la que deseas intercambiar compartiendo tus códigos de Entrenador. Ambos deberán tener al menos el nivel 10 en Pokemon Go, y deberán estar muy cerca físicamente (alrededor de 100 metros) el uno del otro. Actualmente no puedes intercambiar con amigos de forma remota.

El artículo continúa después del anuncio.

Intercambiar Pokémon también cuesta una cantidad variable de Polvo Estelar, y las capturas más raras son más caras. Puedes reducir este coste aumentando tu nivel de amistad. Los Pokémon legendarios no se pueden intercambiar.

Una vez que hayas cumplido con todos estos requisitos, ve a tu feed de amigos y selecciona el amigo con el que deseas intercambiar.

y selecciona el amigo con el que deseas intercambiar. Selecciona la opción ‘Intercambiar‘, espera a que tu Amigo haga lo mismo, luego selecciona un Pokémon para intercambiar.

Es importante recordar que los Pokémon solo se pueden intercambiar una vez, y el PC y HP de un Pokémon cambiarán cuando se intercambian, así que piensa detenidamente antes de tomar una decisión. ¡No puedes volver atrás una vez hecho!