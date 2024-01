Flabébe en Pokémon Go: cómo conseguir todos los colores y versión shiny

Flabébe regresa a Pokémon Go y te traemos esta guía para que sepas cómo puedes atrapar cada color y si está disponible su versión shiny.

La primera vez que vimos a Flabébe fue en la generación 6, y fue uno de los primeros Pokémon de tipo hada junto a Sylveon y Klefki. Sin embargo, su aparición en Pokémon Go tardó un poquito en llegar. No fue hasta en San Valentín 2022 cuando el Pokémon Flor ha estado disponible con sus diferentes combinaciones de colores.

Si quieres saber cómo podemos conseguir a Flabébe junto a todas sus variantes de color disponibles, así como su forma shiny en Pokémon Go solo tienes que seguir leyendo.

Cómo atrapar a Flabébe

La única forma de atrapa a Flabébe en Pokémon Go es encontrárnoslo en estado salvaje.

No obstante, es posible que en algún evento futuro la tasa de aparición de Flabébe aumente. De ser así actualizaremos al instante esta guía. ¡Estad atentos!

Cómo conseguir todas las variaciones de color de Flabébe en Pokémon Go

Pokémon Go incluye las 5 variantes de color de Flabébe, pero 3 de ellas son exclusivas de cada región. Es decir, la única forma de conseguir todas es intercambiarlas con nuestros amigos.

Estas son todas variaciones de color:

Nombre de la flor Avatar Cómo conseguirlo Roja Aparece en todas partes Amarilla Aparece en todas partes Naranja Solo aparece en América Azul Solo aparece en Europa, Oriente Medio y África Blanca Solo aparece en la región de Asia-Pacífico

Si en tu región hay un Flabebe específico, lo más probable es que aparezca en estado salvaje. Las variantes blanca y naranja tienen menos probabilidades de aparecer, pero no es imposible encontrarlas junto a las variantes regionales.

¿Tiene Flabébe activa su versión shiny en Pokémon Go?

No, Flabebe no tiene activa su forma shiny o variocolor en Pokémon Go. De este modo, las versiones shiny de Florges y Floette tampoco están disponibles en el juego.

Pocas veces Niantic introduce un Pokémon con su versión shiny por lo que lo más probable es que la tengamos a raíz de un evento relacionado con el Pokémon. Actualizaremos la noticia cuando esto ocurra.