Los mejores trucos de Pokémon Go en 2023 que debes conocer

Negar la popularidad que ha tenido Pokémon Go desde que fue lanzado hace 8 años es algo imposible de hacer. El título de Niantic ha cosechado éxitos desde su estreno y como en todo gran juego, este título posee diversos trucos increíbles de los que te hablaremos en esta guía ¿estás listo?

El juego para móviles más popular de Niantic hasta la fecha es, sin duda alguna, Pokémon Go. Título que hace uso de la realidad aumentada y la geolocalización para que las personas se aventuren en el mundo real y atrapen diversas monstruos de bolsillo. Hasta ahora este es el concepto más cercano a la realidad del universo Pokémon.

Aunque la idea base del juego base es salir del hogar, ir a la calle y atrapar Pokémon, los entrenadores han encontrado diversos trucos, como jugar con joystick, entre otros, que facilitan o agregan más a la experiencia de juego… Entonces ¿quieres saber cuáles son estos trucos? Te invitamos a seguir leyendo.

Niantic

Increíbles trucos de Pokémon Go en 2023 que no puedes perderte

Atención entrenadores, a continuación te diremos varios consejos, trucos y alguno que otro easter egg, que agregarán aún más “sabor” a tu experiencia de juego en Pokémon Go. Empecemos.

Ahorrar batería y datos del móvil

Pokémon Go es un juego tan bueno que es muy fácil quedarse enganchado con este, y al hacer uso de la cámara del dispositivo y su GPS, o en caso de que no tengas Wi-Fi y debas usar tus datos, sabemos que tendrás no sólo una pérdida de batería más acelerada y gastarás más dinero para abastecerte de datos.

En estos casos podrás desactivar la realidad aumentada del juego y el Bluetooth (este último no es nada necesario a menos que uses la pulsera de Pokémon Go Plus). Al hacer esto, vas a ahorrar mucha batería.

En el caso de los datos, tendrás que desactivar tu Wi-Fi cuando sepas que estás en un lugar donde no hay redes públicas. De todas formas es importante que te cuides y evites conectarte de estas redes ya que estarías vulnerable a ataques ciberneticos.

Obtén un Pikachu como inicial

The Pokémon Company

Pikachu es el Pokémon más querido y conocido de la franquicia. Si eres un fan del ratón eléctrico, entonces esto te gustará. Podrás hacerte con esta criatura como si se tratase de Pokémon Amarillo de GB. Para conseguirlo sólo tendrás que hacer lo siguiente:

Ignora a los 3 Pokémon iniciales (Charmander, Bulbasaur, Squirtle). Aléjate de ellos hasta que no aparezcan más.

Esto lo tendrás que repetir entre 5 a 6 veces.

Al hacerlo, te aparecerá Pikachu. Una vez te enfrentes a este tendrás la posibilidad de atraparlo.

Charmander y su evolución más poderosa

Si te gusta mucho Charmander y quieres que este pequeño evolucione a Charmeleon, pero no en cualquiera, sino en una versión más poderosa con ataques como Lanzallamas y Ascuas como principales, vas a tener que cambiarle el nombre a tu Charmander por ‘Zippo’.

Escoge la evolución de Eevee

The Pokémon Company

Eevee es el Pokémon con más variedad de evolución de toda la franquicia. Esta criatura es tan versátil que sus diferentes variaciones cuentan con sus respectivos fans. Si quieres condicionar la evolución de este monstruo de bolsillo tendrás que cambiarle su nombre:

Rainer: Evoluciona a Vaporeon.

Sparky: Evoluciona a Jolteon.

Pyro: evoluciona a Flareon.

Sakura: evoluciona a Espeon.

Tamao: Evoluciona a Umbreon.

Linnea: Evoluciona a Leafeon.

Rea: Evoluciona a Glaceon.

Kira: Evoluciona a Sylveon.

Hazte con un Ditto

Este es un Pokémon cambiaformas que se encuentra camuflado en otros Pokémon, entonces si quieres atrapar a uno, tendrás que buscar y luchar con las siguientes criaturas: Diglett, Grimer, Snubbull, Corphish, Starly, Roggenrola, Tympole y Litleo. en caso de que la lista se actualice, te lo haremos saber.

Jugar sin salir de casa

Ya te habíamos hablado sobre esto en otro de nuestros artículos con Monster Hunter Now y si bien puede paracer que es un truco incríeble, puede tener sus riesgos.

Muchos entreadores hacen uso del “joystick” que es básicamente un programa que altera el GPS de tu móvil permitiéndote ir a cualquier lugar que desees sin tener que aventurarte e ir hacía allá.

Aunque te parezca buena idea, el riesgo es que termines con tu cuenta baneada por parte de Niantic y si le has dedicado mucho tiempo al título, esto será un gran dolor de cabeza.

Usa el truco de la captura rápida

Si quieres ahorrarte unos 15 segundos de tiempo al momento de atrapar Pokémon, entonces lo mejor que puedes hacerte es saltarte la animación, que podrás ver cientos o miles de veces

En este vídeo vas a poder observar a detalle cómo se hace el truco:

Obtén Pokémon con disfraces

Los diseños originales de los Pokémon molan mucho pero si lo que quieres es ser “único y diferente”, entonces aprovecha los eventos especiales que ofrece ‘Go’ de forma periódica para que sumes a tu equipo monstruos de bolsillo con disfraces bastante chulos. Estos por lo general se llevan a cabo en festividades como Navidad o Halloween, etc.

Truco de la Bola Curva

La Bola Curva o Curve Ball es un lanzamiento especial que te permitirá atrapar criaturas de una forma más sencilla. Además, te sumará puntos en algunas tareas de investigación donde se te pedirá que hagas esta técnica.

Si quieres que la técnica te salga a la perfección, sólo tenrdrás que pulsar la pokébola y hacerla rotar antes de ser lanzada. Así de simple.

Lleva a un Pokémon en tus hombros

Niantic

Criaturas como Caterpie, Pikachu, Eevee, Weedle, Spearow y Pidgey son las que se pueden llevar en el hombro como tu compañero en el avatar del juego. Pero eso sí, tendrás que ganarte su “confianza” y esta confianza se traduce en 10 caramelos. Es decir, tendrás que haber recorrido unos 10 Km para que algunas de estos Pokémon se suban a tu hombro.

Pikachu y su sonido original

Es probable que esto lo supieras… o no. El hecho es que en Pokémon Go, cuando aprietes a un monstruo de bolsillo, este hará el sonido original que hacía en los juegos de antaño del Game Boy o los de otras consolas portátiles hasta el 3DS. Con Pikachu esto cambia ya que si presionas sobre este va a sonar igual que como lo hace en el anime.

Easter egg de Pokémon Snap

Pokémon Snap fue el primer juego de la franquicia en 3D y fue lanzado en 1999 para el Nintendo 64. En ‘Go’ hay un pequeño huevo de pascua de este título y para verlo tendrás que presionar por 6 segundos el botón que tiene forma de pokébola. Luego toca los aros de los íconos del menú. Estos luego cambiarán de color y evocarán a una escena del clásico juego con un Ditto como protagonista.

Poképaradas en 30 minutos

Niantic

Este truco de Pokémon Go es bastante útil para todos los entrenadores. Resulta que si res rápido y pasas por 10 Poképaradas en 30 o menos minutos, vas a conseguir más experiecia y objetos, siendo uno de estos seis items, un huevo. Además de lo anterior, porás hacerte hasta con 100 puntos PX ¿no te parece incréible?

Gana experiencia conservando Pokémon

Hay criaturas que aparecen muy seguido en el juego. Tenemos los Pidgey, los Rattata, los Weedle y Caterpie. Eso sí, te recomendamos no deshacerte de ellos ya que son el vehículo perfecto para ganar experiencia rápidamente. Para hacerlo sólo tendrás que evolucionarlos al mismo tiempo si es posible cuando tengas un huevo suerte. Haz lo y verás que nos las vas a agradecer.

Y con esto hemos terminado nuestra lista de ls mejores trucos de Pokémon Go, la cual estaremos actualizando constantemente así que si quieres convertirte en el mejor ¡será mejor que estés atento!