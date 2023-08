Mareanie en Pokémon Go: cómo conseguirlo y su versión shiny

Si quieres desbloquear a Mareanie en tu Pokédex de Pokémon Go te contamos todo lo que tienes que saber sobre esta criatura y si tiene su versión shiny dentro del juego.

La primera vez que tuvimos Mareanie en Pokémon Go fue allá por septiembre de 2022 para celebrar la semana de la moda dentro del juego. Ahora en 2023 este Pokémon de tipo Veneno/Agua regresó para uno de los festivales dentro del juego.

Si no tuviste la oportunidad de atraparlo no pasa nada, porque te contamos cómo puedes adquirir este Pokémon de Sol y Luna y si su versión shiny o variocolor está actualmente disponible dentro del título para dispositivos móviles.

Cómo conseguir a Mareanie en Pokémon Go

Hay varias formas de encontrar a Mareanie en Pokémon Go:

Encontrárnoslo en la naturaleza de forma salvaje

Como Jefe de Incursión de 3 estrellas en un Gimnasio.

Como recompensa por completar tareas de Investigación de Campo.

Si optas por la primera opción te recomendamos que uses Incieso para aumentar las posibilidades de encontrar un Mareanie en la naturaleza. No obstante, no siempre nos garantiza que podamos encontrar uno. A pesar de ello, no dudes en echarle un vistazo al radar para saber si tenemos a uno cerquita de nuestra posición.

Si prefieres no dejar las cosas al azar, lo mejor será que le eches un vistazo a nuestra guía de jefes de incursiones de Pokémon Go para saber cuándo Mareanie es uno de los Pokémon que podemos encontrar en las incursiones de tres estrellas.

Asimismo, recuerda que es un Pokémon de tipo Veneno/Agua, lo que significa que es débil contra los ataques de tipo Eléctrico, Tierra y Psíquico. Una vez lo derrotemos podremos atraparlo.

Por otro lado, podremos encontrar también a Mareanie en Pokémon Go completando las tareas de Investigación “Haz 5 Grandes Lanzamientos” o “Haz 3 Grandes Lanzamientos de Bola Curva seguidos” son algunas de las misiones que podría darnos al Pokémon.

Pokemon Company Las incursiones de Pokémon Go son la mejor forma de capturar al Pokémon

Cómo hacer evolucionar a Mareanie a Toxapex en Pokémon Go

Mareanie puede evolucionar a Toxapex si tenemos 50 caramelos de su tipo. No se requieren objetos especiales ni tareas de compañero para esta evolución, por lo que tiene un proceso de evolución bastante normal y relativamente (y barato).

Si te cuesta conseguir caramelos Mareanie recuerda usar bayas Piña cuando nos encontremos al Pokémon en estado salvaje. Del mismo modo, recuerda poner al Pokémon como nuestro compañero para conseguir Caramelos extra cuando vayamos a andar.

¿Puede salir Mareanie ser Shiny en Pokémon Go?

Al momento de escribir estas líneas Mareanie no tiene habilitada su versión shiny en Pokémon Go. Es decir, que su evolución Toxapex tampoco tendrá su versión variocolor.