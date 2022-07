Mejor equipo para la Copa Volador en Pokémon Go

Load More

Skarmory ha demostrado ser una gran amenaza en la Liga Super Ball, por lo que no sorprende verlo ascender a los primeros lugares aquí en la Copa Volador, donde puede derrotar a la mayoría de los Pokémon que no son de tipo eléctrico, como Togekiss, Aerodactyl, y Altaria.

Mientras que las ligas Super Ball , Ultra Ball y Master Ball son la columna vertebral de la Liga de Combates Go, Niantic a menudo organiza copas especiales por tiempo limitado. Estas siempre vienen con reglas únicas que te hacen quebrarte un poco más la cabeza para configurar tu equipo.

La Copa Volador ha regresado a la Liga de Combates de Pokémon Go para mayo de 2022, y tenemos las mejores recomendaciones de equipos para llevarte directamente a la victoria.

by María Pastoriza