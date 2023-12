Jugadores de Pokémon Go, sorprendidos al ver esta batalla “pay to win” de la Liga Master Ball

Los fans de Pokémon Go se han quedado sorprendidos ante una épica batalla “pay to win” entre dos entrenadores que ha enfrentado a algunos de los Pokémon más potentes en la Liga Master Ball.

Pokemon Go ofrece tres ligas diferentes en las que pueden competir los entrenadores: Liga Super Ball, Liga Ultra Ball y Liga Master. Mientras que la Super Ball y la Liga Ultra Ball tienen límites de CP y un meta basado en esos límites, no ocurre lo mismo con la Liga Master Ball, en la que todos los Pokémon son elegibles.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Esto crea una dinámica única en la que los mejores equipos suelen ser potencias con el mayor nivel y CP posibles. Aunque estos poderosos Pokémon pueden conseguirse jugando, es mucho más fácil hacerlo con la ayuda de las microtransacciones.

Esto ha hecho que la Liga Master Ball tenga fama de que es “pay to win” en Pokémon go, pero esta última batalla podría ser el ejemplo más extremo de ello hasta la fecha.

El duelo “pay to win” de dos Mewtwo que personifica la Liga Master Ball de Pokémon Go

La comunidad de Pokemon Go se quedó atónita con el la publicación de un entrenador de lo que podría ser la batalla más pay to win de la historia del PvP.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Compartiendo su duelo, el entrenador publicó en Reddit: “Sólo cosas de la Liga Master Mewtwo Nivel 50 Oscuro HUNDO vs. Mewtwo Nivel 50 Oscuro SHUNDO.”

Regístrate gratis en Dexerto y recibe: Ver menos anuncios | Modo Oscuro | Ofertas en juegos, TV y películas, y tecnología Email Registrarse

Esta absurda batalla entre entrenadores mostró a dos Mewtwos extremadamente raros con IVs perfectos. Ambos a nivel máximo, con acceso a dos Movimientos Especiales y uno de ellos incluso shiny. Estos dos monstruos definen a los Pokémon del endgame con poco que los iguale.

Comentando la publicación, un jugador respondió: “Si ‘pay to win’ fuera una imagen ;p“. El autor entonces admitió: “Quiero decir que es muy cierto, la Liga Master Ball es la liga premium y no tengo vergüenza en admitir que la mayor parte de mi éxito allí viene de eso.”

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Para obtener un Mewtwo Oscuro de nivel máximo, con IVs perfectos, el jugador tiene que tener una suerte increíble o participar en muchas incursiones. Para la mayoría de los entrenadores, esto sólo es posible gastando mucho dinero en Pases de Incursión.

Aunque la mayoría coincidía en que la Liga Master Ball es, al menos en parte, “pay to win”, un jugador defendió al autor respondiendo: “No es pay to win, sino por participar. Mucha gente ha llegado al máximo de legendarios, pero siguen atascados cerca del rango as porque no conocen las estrategias óptimas.”

El artículo continúa después del anuncio.