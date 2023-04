Los jugadores de Pokémon Go se despiden efusivamente antes de borrar el juego para siempre

Los jugadores de Pokémon Go han ofrecido sus despedidas y agradecimientos a la comunidad antes de que algunos eliminen la aplicación y se alejen definitivamente del juego para móviles.

Para aquellos que se hayan perdido la noticia, el desarrollador de Pokémon Go, Niantic, anunció recientemente planes para cambiar el funcionamiento de las Incursiones Remotas y los Pases.

Este anuncio fue recibido con una abrumadora reacción de la comunidad, con los aficionados amenazando con otro boicot e incluso la creación de una petición Change.org para Niantic para revertir la decisión.

Ahora, algunos incluso han comenzado a reunirse en línea para despedirse de la comunidad, ya que planean eliminar sus cuentas o aplicaciones de Pokémon Go antes de la actualización del 6 de abril.

Los jugadores de Pokémon Go se despiden de la comunidad

Un post en el subreddit Pokémon Go ganó tracción después de que un usuario escribiera una larga declaración sobre por qué dejaban atrás el juego para móviles en un post titulado “A aquellos que abandonen definitivamente el juego antes del 6 de abril, no olvidéis dar las gracias a la comunidad.”

El usuario abría el post dando las gracias a la comunidad y recordando los momentos divertidos que pasaron jugando al juego en el pasado, pero se aseguraba de hacer un llamamiento a Niantic y sus recientes y polémicos cambios.

Como era de esperar, algunos entrenadores en las respuestas se hicieron eco de los sentimientos expresados por el OP y declararon que ellos también podrían abandonar el juego para siempre. “Yo también me voy por los cambios en las incursiones a distancia. No estoy enfadado con Niantic, he hecho las paces con la situación.”

Algunos entrenadores dijeron que seguirían adelante, pero que podrían acabar volviendo al juego si los cambios se invierten en el futuro. “¡Gracias por divertiros, chicos! Volveré si revierten algunos cambios porque me gusta mucho coleccionar brillos e ir a la liga de batalla.”

Otros, como es lógico, se mostraron indecisos a la hora de abandonar Pokémon Go, ya que aún les quedaban cosas por hacer en el juego. “Muchas gracias a todos. aún estoy decidiendo si me borro o no, soy f2p y rural, así que obviamente f*ck Niantic, pero tengo metas para pogo que nunca podré alcanzar si lo hago…”

Está claro que los cambios que Niantic ha decidido implementar no están sentando bien a muchos jugadores. Aunque es poco probable que los fans lleguen a tener una cifra definitiva de cuántos jugadores se irán realmente cuando entren en vigor los cambios en las Incursiones Remotas el 6 de abril, sin duda habrá quienes se alejen de Pokémon Go.