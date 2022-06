Pokémon Go dejará de funcionar en este sistema operativo de Android

Load More

Afortunadamente, Niantic ofreció una guía para los jugadores afectados puedan verificar qué versión del sistema operativo están usando y los pasos para actualizarlo si es posible. Si crees que puedes ser uno de estos usuarios no dudes en echarle un vistazo .

Aunque puede ser una noticia bastante triste para algunos que no han podido actualizar sus dispositivos a versiones más modernas, es natural que Niantic quiera seguir desarrollando el juego según las últimas tecnologías.

El Android 6 lo lanzó Google en 2015, por lo que no hay duda que todavía hay miles de jugadores que todavía utilizan dispositivos más antiguos. Bien sea como dispositivo principal o complementario para jugar con Pokémon Go.

No es la primera vez que los propietarios de dispositivos con Android más antiguos se ven afectados por este tipo de actualizaciones de Pokémon Go. En junio de 2020, los dispositivos de Android de 32 bits terminaron también fuera del juego de forma gradual.

La desarrolladora aclaró que “ solo los dispositivos con Android 6 instalado se ven afectados por este cambio. Los usuarios de Apple y los usuarios de Android con Android 7 o superior no se verán afectados y no necesitarán tomar ninguna medida ”.

El anuncio lo sacó Niantic el 14 de junio a través de su sitio web de ayuda . Ahí explicaron que los usuarios con Android 6 llamado “Marshmallow” necesitarían actualizar el sistema operativo de su teléfono para continuar jugando a Pokémon Go.

Teniendo en cuenta que Pokémon Go se lanzó en 2016, la tecnología de los teléfonos inteligentes ha avanzado mucho desde entonces. Por supuesto, Niantic ha tenido que cambiar y adaptar su desarrollo con ello. Como resultado, la desarrolladora de juegos móviles anunció que a partir de la versión 241 el juego dejará de estar disponible para el sistema operativo de Android 6.

A media que avanza la tecnología, algunos dispositivos de forma inevitable se quedan atrás, y los juegos móviles como Pokémon Go no son una excepción.

Tras su última actualización, Niantic anunció que Pokémon Go dejará de ser compatible con los dispositivos Android más antiguos y no recibirá más actualizaciones en el futuro.

by Paula González