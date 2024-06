Cómo jugar Pokémon Go en PC: pasos y limitaciones

Pokémon Go es uno de los juegos móviles más populares de todos los tiempos. El título ha cosechado una inmensa base de fans quienes esperan con emoción cada evento. Algunos incluso buscan disfrutar del juego más allá de sus móviles, llevando la acción a sus PC.

Tal vez no lo sabías, pero Pokémon Go sí puede jugarse en PC. Aunque es importante mencionar que Niantic no tiene soporte para ordenadores, por lo que no se trata de un método oficial ya que involucra la emulación.

Entonces, querido entrenador, si quieres disfrutar de toda la acción que ofrece el capturar monstruos de bolsillo en el videojuego emblema de Niantic – pero no desde tu móvil sino desde una PC – sigue leyendo para que conozcas los pasos que debes seguir para lograr esto.

Pasos para jugar Pokémon Go en tu PC

Para jugar a Pokémon Go en tu PC solo tienes que seguir estos pasos:

Tendrás que hacer uso de un emulador de Android llamado ‘Bluestacks‘. Esto hará que puedas descargar el juego en tu PC. Asegúrate de tener instalado un sistema operativo que tenga la versión 7 o una superior de Windows. Si tienes Windows XP o Vista no vas a poder jugar a Pokémon Go en tu PC. Para sincronizar los datos de la cuenta de Pokémon Go que usas en tu móvil a la versión emulada en PC tendrás que abrir tu cuenta de correo con el que te registrate en el juego de Niantic. Ten en cuenta que el emulador Bluestacks te permite descargar aplicaciones desde la Play Store y también, instalar los archivos APK que deseas. Una vez que el amulador se descargue, fíjate en las pestañas en la parte superior de la pantalla y seleccionar la que dice “Android”. Luego, busca la opción “Ajustes” y haz clic en “Añadir cuenta”. En la barra derecha, haz clic en “APK” para seleccionar dónde descargar el archivo, un paso esencial para jugar a Pokémon Go en tu ordenador. Después de la descarga, ejecútalo como en tu móvil. Al principio, te pedirá la fecha de nacimiento, pero se sincronizará con tu cuenta de Gmail y podrás ver tu partida en el PC.

Es importante mencionar que si bien puedes jugar a Pokémon Go en tu PC, algunas características van a estar bastante limitadas. Ten en consideración que las PC no cuentan con sensores de movimiento y tampoco tiene sentido que salgas a caminar a la calle con tu ordenador. Esto se traduce a que no podrás jugar en el mismo modo que lo haces con tu móvil.

¿Qué puedes hacer al jugar Pokémon Go en PC?

Como te comentábamos, hay algunas funciones que no estarán disponibles al jugar Pokémon Go en PC. Tal vez el punto crucial es que no vas a poder capturar Pokémon. El motivo de eso se debe a que el emulador Bluestacks no cuenta con la característica de la ubicación que los dispositivos móviles sí tienen.

De esta forma, al jugar Pokémon Go emulado no tendrás acceso al GPS. La mecánica más importante del título de Niantic es la posibilidad de estar caminando y tener encuentros con diversas criaturas. Al estar estático en tu PC, lo anterior no será posible.

Lo que sí puedes hacer al jugar a Pokémon Go desde tu PC es gestionar, alimentar y evolucionar a las criaturas que tengas. También podrás acceder a la tienda, interactuar con objetos y revisar la Pokédex.

Entonces, si quieres disfrutar de este juego para móviles en tu PC, ten en cuenta que te vas a topar con ciertas limitaciones y así, pierde un poco la gracia ya que la idea es caminar para capturar criaturas.

¡Y ahí lo tienes, esto es todo lo que tienes que saber! Si te ha gustado, te invitamos a leer nuestras guías de Monster Hunter Now ya que, al igual que Pokémon Go, es un divertido título donde tendrás que cazar monstruos en tu ciudad.