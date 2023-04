Teraincursión de Typhlosion de 7 estrellas: Los mejores counters en Pokémon Escarlata y Púrpura

Esta guía abordará todo lo que los jugadores necesitan saber sobre el evento de Teraincursión de Typhlosion de 7 estrellas, incluido cómo contrarrestar sus devastadores movimientos de tipo Fuego en Pokémon Escarlata y Púrpura.

Pokémon Escarlata y Púrpura ofrece a los jugadores muchas batallas desafiantes contra Pokémon salvajes en el post-game, pero ninguna es tan desalentadora como las especiales Teraincursiones de 7 estrellas.

Cada fin de semana, la evolución final de un Pokémon inicial de generaciones anteriores es presentada en teraincursiones ultra desafiantes. Estas incursiones de 7 estrellas comenzaron con Charizard poco después del lanzamiento de Pokémon Escarlata y Púrpura, y ahora es el turno del Pokémon inicial de tipo Fuego de la Gen 2.

A partir del 14 de abril, los jugadores pueden encontrarse con el Pokémon inicial de la Generación 2, Typhlosion, en estas incursiones por tiempo limitado. Aquí está todo lo que los jugadores necesitan saber sobre las Teraincursiones de Typhlosion de 7 estrellas:

¿Cuándo aparecerá Typhlosion en las teraincursiones?

Las teraincursiones de Typhlosion comenzarán a aparecer el viernes 14 de abril. Se llevarán a cabo durante el fin de semana antes de desaparecer y luego reaparecer el siguiente viernes. Las fechas del evento son las siguientes:

14 de abril – 16 de abril

21 de abril – 23 de abril

Una vez que concluya el evento, la única forma de obtener un Typhlosion será mediante intercambio o importándolo desde Pokémon HOME.

Movimientos y teratipo de Typhlosion de 7 estrellas

Typhlosion de 7 estrellas tendrá un Teratipo Fantasma, lo que lo hará débil a los movimientos de tipo Fantasma y Siniestro. Sin embargo, el conjunto de movimientos de Typhlosion incluye Bola Sombra, uno de los movimientos de tipo Fantasma más fuertes.

Pero los jugadores no deben preocuparse tanto por sus Pokémon siendo contrarrestados como por el daño de Typhlosion. Comenzará la batalla con Día Soleado, aumentando su daño de tipo Fuego. También tiene Erupción en su arsenal, que puede eliminar de un golpe a Pokémon que ni siquiera son débiles a los tipos Fuego.

Los jugadores querrán disminuir el daño de Typhlosion para evitar que las incursiones terminen temprano y luego concentrarse en hacer daño por sí mismos. Pero con su variado conjunto de movimientos, Typhlosion es un jefe de teraincursión aterrador.

AVISO: NO USES MOVIMIENTOS DE TIPO FUEGO EN TYPHLOSION. NO USES FUEGO FATUO.

Pokémon Nivel Movimientos Habilidad Naturaleza Teratipo 100 Día Soleado – Erupción -Bola Sombra – Carantoña -Terremoto Absorbe Fuego Aleatoria Fantasma

Mejor Dachsbun support para Teraincursiones de 7 estrellas

Dachsbun es una elección perfecta para las incursiones de Typhlosion de 7 estrellas, ya que neutraliza el ataque más aterrador. Con la habilidad Cuerpo Bien Horneado, Dachsbun se vuelve inmune a los ataques de tipo Fuego y su Defensa se aumentará en dos niveles si Typhlosion intenta usar Erupción sobre él.

Los jugadores querrán equipar a Dachsbun con movimientos que puedan disminuir las estadísticas de Typhlosion, incluso cuando su escudo esté activado. Lanzarrocas disminuirá su precisión, Alarido reducirá su Ataque Especial y Triturar disminuirá su Defensa mientras inflige daño.

Aunque puede ser tentador usar un Teratipo Siniestro, los jugadores deben optar por usar uno Hada y combinarlo con Carantoña para infligir un daño decente y tener la oportunidad de disminuir aún más el ataque de Typhlosion.

Mejor configuración de Oranguru para teraincrusiones de Typhlosion

Oranguru es otro Pokémon de apoyo, gracias a su capacidad para establecer pantallas, pero también es un atacante viable. Comienza usando Reflejo y Pantalla de Luz mientras sostienes Arcilla Ligera para mitigar el daño infligido por Typhlosion durante ocho turnos.

Luego, usa Maquinación para aumentar tu estadística de Ataque Especial hasta que esté al máximo. Continúa con Bola Sombra repetidamente. Asegúrate de reiniciar tus pantallas cuando se desgasten.

Los jugadores aún deberán tener cuidado con los potentes ataques de Typhlosion, lo que significa que probablemente necesitarás animar a sanar en algún momento durante la batalla. Pero si quieres una configuración fácil y simple de usar, prueba con este Oranguru.

Mejor configuración en solitario para Typhlosion: Annihilape

Aunque Typhlosion conoce Bola Sombra, Annihilape aún puede enfrentarse al jefe de 7 estrellas. Esto se debe a la cantidad de vida de Annihilape y su movimiento característico Puño Furia.

Comienza la pelea usando Chirrido dos veces para disminuir la Defensa de Typhlosion en 4. Luego usa Puño Furia repetidamente. Cada vez que Annihilape es golpeado, el poder de Puño Furia aumentará en 50. Esto no se reiniciará si te desmayas, y te desmayarás. Cuando puedas, terastaliza en un teratipo Fantasma y continúa usando Puño Furia.

Los jugadores también querrán darle a su Annihilape un Cascabel para llevar, de modo que pueda restaurar su propio PS con cada golpe exitoso.

Mejor configuración de Goodra para jugar a largo plazo

Goodra puede parecer una elección contraproducente, ya que es débil a Carantoña, pero es lo suficientemente resistente como para permanecer en la batalla el tiempo suficiente para terastalizar en un teratipo Siniestro más viable. Pero, ¿cómo llegamos ahí?

En el primer turno, usa Agua Helada para disminuir la estadística de Ataque de Typhlosion. Si el jefe te golpea con un movimiento físico, usa Agua Helada nuevamente en el segundo turno para reducir aún más su Ataque. En el tercer turno, después de que haya usado Día Soleado, usa Danza Lluvia para despejar el clima y disminuir el poder de la Erupción de Typhlosion.

Usa Agua Helada nuevamente para disminuir su ataque y cargar completamente tu Orbe Tera. Luego, terastaliza y usa Explosión Tera. Los jugadores también pueden usar Lanzamiento de Ácido para reducir la Defensa Especial de Typhlosion, pero asegúrate de que tu estadística de Ataque Especial sea más alta que tu ataque para poder infligir daño de Ataque Especial con Explosión Tera.