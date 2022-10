Todos los disfraces de Ditto en Pokémon Go (noviembre 2022)

Ditto, que puede transformarse en cualquier otro Pokémon, es una de las criaturas más difíciles de atrapar en Pokémon Go. Para saber cómo puedes capturarlo, aquí tienes la lista actualizada de todos los disfraces de Ditto.

Ditto tiene la costumbre de transformarse en Pokémon que ni siquiera te molestarás en capturar. Esto significa que muchas veces Ditto estará en la naturaleza y los entrenadores lo pasarán por alto, simplemente porque no están interesados ​​en el Pokémon común del que está disfrazado.

Esto se debe a que el adorable Ditto se disfraza de diferentes Pokémon en el juego, y la lista de aquellos en los que puede transformarse cambia continuamente. Por suerte, hay varias formas de atrapar al monstruo púrpura de la primera generación en noviembre de 2022.

Niantic / The Pokémon Company Los entrenadores que intentan conseguir el Pokémon transformador, Ditto, en Go solo pueden atraparlo mientras está disfrazado de otro.

Todos los disfraces de Ditto (noviembre 2022)

Antes de nada, tenemos que recordar que si queremos capturar a Ditto tenemos que armarnos de paciencia y buena suerte. Esto es debido a la capacidad que tiene el Pokémon de hacerse pasar por otro.

Los jugadores que quieran la versión shiny de Ditto tendrán que capturar antes varios hasta dar con el que están buscando.

Por si no era suficiente desafío, Niantic va rotando los Pokémon en los que se puede convertir Ditto. Si queréis saber en qué Pokémon puede estar transformado os damos la lista:

Pokémon en el que se puede disfrazar Ditto Foto Ekans Gastly Spinarak Natu Surskit Numel Bidoof Finneon Lillipup Dwebble Swirlix

Si bien Ditto se puede encontrar como varios Pokémon comunes, las posibilidades de encontrar uno son poco probables. No se conocen las probabilidades exactas, pero incluso algunos entrenadores experimentados de Pokémon Go rara vez, si acaso, se encuentran con uno.

¿Cómo de raro es Ditto?

Sin duda, parte de su rareza se debe a que se ignora la mayor parte del tiempo. Después de todo, ¿cuántas veces has ignorado a Pokémon en la lista anterior?

Cuando Niantic lanza un Pokémon shiny, puedes darte en cuenta en seguida de que es diferente. Con los disfraces de Ditto, sin embargo, no se detecta hasta que lo buscamos en nuestro equipo.

Consejos para atrapar a Ditto

Los consejos más obvios es hacer clic en cada Pokémon y atraparlos para ver si sale Ditto. Sin embargo, hay otras formas de atraparlo.

Incienso: Esto se puede utilizar para aumentar las tasas de aparición. Mientras esté activo, viaja y atrapa a todos los monstruos de la lista anterior. Para obtener el máximo efecto, utilízalo durante un evento especial que aumente el tiempo de efecto activo del Incienso.

Esto se puede utilizar para aumentar las tasas de aparición. Mientras esté activo, viaja y atrapa a todos los monstruos de la lista anterior. Para obtener el máximo efecto, utilízalo durante un evento especial que aumente el tiempo de efecto activo del Incienso. Rastreador cercano: El uso de esta función te permite ver qué Pokémon están cerca de tu ubicación. Si aparece alguna de las especies de la tabla anterior, haz clic en ella y ve a atraparla.

El uso de esta función te permite ver qué Pokémon están cerca de tu ubicación. Si aparece alguna de las especies de la tabla anterior, haz clic en ella y ve a atraparla. Señuelos: Una vez al día, lanza uno de estos en las PokeParadas. Busca cualquiera de los monstruos de la lista de disfraces y atrapa a cada uno de ellos para aumentar tus posibilidades de encontrar un Ditto.

Una vez al día, lanza uno de estos en las PokeParadas. Busca cualquiera de los monstruos de la lista de disfraces y atrapa a cada uno de ellos para aumentar tus posibilidades de encontrar un Ditto. Grupos de Pokémon Go: Únete a un grupo en Facebook o Reddit. Los jugadores y amigos suelen compartir cuando se ha visto un Ditto, y otros Entrenadores pueden ir a ese lugar durante un tiempo limitado y encontrarlo.

Únete a un grupo en Facebook o Reddit. Los jugadores y amigos suelen compartir cuando se ha visto un Ditto, y otros Entrenadores pueden ir a ese lugar durante un tiempo limitado y encontrarlo. Atrápalo con tus amigos: Los Dittos no son exclusivos de un jugador individual, por lo que jugar con amigos puede ayudar a aumentar tus posibilidades de atrapar uno.

¿Está disponible Ditto variocolor en Pokémon Go?

Niantic / The Pokémon Company El popular Pokémon de la Generación I es bastante difícil de atrapar en Pokémon Go.

La respuesta rápida es sí, está disponible en el juego. El Pokémon salió con su versión variocolor durante la celebración del evento del Tour de Kanto durante febrero de 2021.

Sin embargo, Ditto estaba vinculado a una investigación especial que solo se podía reclamar durante dicho evento. Así que no pudiste conseguirlo no tenías otro modo de hacerte con él. Todavía no se sabe si Niantic tiene pensado volver a traer su versión variocolor al juego.

Ditto estuvo disponible por primera vez en Pokémon Go en noviembre de 2016, cuatro meses después del lanzamiento del juego. Esto significaba que era el único Pokémon de Kanto no legendario que no estaba disponible para atrapar en el lanzamiento inicial del juego.