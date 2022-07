Un hilarante TikTok muestra cómo sería Pokémon Go si fuera real

Load More

Decenas de otros lo compararon tanto con Pokémon Go como con Leyendas Pokémon Arceus, que fue el primer videojuego que se centró únicamente en las criaturas que aparecen en el ‘overworld’.

Sin embargo, otros mencionaron que no les gustaría encontrarse con un Hitmonchan en la naturaleza: “No hay golpes que vengan a 200 mph. Estoy bien”.

Un usuario dijo: “Fácilmente el vídeo más divertido que he visto en toda la noche”.

(Haz clic aquí si TikTok no se carga)

Niantic decidió dar un paso más allá en 2016 con Pokémon Go , que tomó por asalto a las comunidades con la posibilidad de atrapar a tu Pokémon favorito en cualquier parte del mundo.

Un TikToker llamado ‘jumpsuitpablo’ ha creado un vídeo que muestra cómo sería si Pokémon Go fuera real, y a los fans les encanta.

by Francisco García