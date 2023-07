Evento Bebe Rexha en Roblox: hora de inicio, cosméticos y más

Gamefam, creadores de Roblox, y Warner Music se han asociado para ofrecer un concierto exclusivo de Bebe Rexha para los fans del juego. Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre la hora de inicio del concierto, los cosméticos de la colaboración y mucho más.

Los conciertos de Roblox representan un evento importante en la unión de los juegos y la música. Estos conciertos ofrecen una experiencia única en la que los usuarios podemos ver actuar a nuestros artistas favoritos, interactuar con otros fans y sumergirnos en entornos virtuales impresionantes.

En el pasado, artistas como Lil Nas X y Flo Rida han actuado para la comunidad en impresionantes experiencias Roblox creadas por los creadores, llevando al metaverso la auténtica experiencia de un concierto. Junto con la colaboración, también se pueden adquirir varios accesorios cosméticos con Robux.

El artículo continúa después del anuncio.

Ahora, Gamesfam y Warner Music han creado una experiencia Roblox en la que Bebe Rexha ofrecerá un concierto exclusivo para todos sus fans. Aquí está todo lo que sabemos sobre el concierto, desde su hora de inicio hasta los accesorios que pronto estarán disponibles en la tienda de avatares.

¿Cuándo empieza el concierto de Bebe Rexha en Roblox?

Roblox

El 28 de julio de 2023 a las 01:00 am (peninsular española), Bebe Rexha actuará en directo para sus fans en un evento de Roblox en Harmony Hills. Si no puedes asistir no te preocupes porque repetirán la actuación hasta el 31 de julio de 2023.

Solo tendremos que ir a la página oficial de la experiencia e iniciar Harmony Hills (antes conocida como Rhythm City) para participar en el evento. Después de llegar a la isla, podremos ir a lugares como el Roller Disco Oasis de Bebe Rexha. Este es un autocine de carretera en el que se proyecta una película de acción de los años 70 protagonizada por Bebe Rexha, y un espectáculo de acrobacias en moto inspirado en Evel-Knievel en Las Vegas mientras tocas las melodías de su último álbum: Bebe.

El artículo continúa después del anuncio.

“Como gran fan del metaverso, no podría estar más emocionada de compartir mi primer concierto en Roblox con algunos de mis mayores fans y con todos los nuevos que conoceré por el camino en el maravilloso Harmony Hills”, dijo Bebe Rexha. “Espero que todos estén listos para un viaje divertido y lleno de energía mientras viajamos juntos en el tiempo”.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

Accesorios exclusivos del evento disponibles para los jugadores en la tienda de avatares

Bebe Rexha nos guiará en una divertida aventura de fantasía musical en Harmony Hills, vestida a la moda de los años 70 para su actuación.

Asimismo, sus cosméticos virtuales se pondrán a la venta para el evento e incluyen un casco Disco Ball, unos patines, un peluche de Bebe Rexha en el hombro, un collar de Bebe Rexha, una cámara Retrosnap y un mono Blue Crystal Denim.

El artículo continúa después del anuncio.

Todo ello estará disponible en la tienda de avatares para que los jugadores los compremos con Robux. Sin embargo, no se ha informado de si habrá objetos gratuitos aunque el concierto sí lo sea.