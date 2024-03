Evento La Búsqueda en Roblox: Fecha, juegos, recompensas gratuitas y más

Si te emociona conocer todo sobre la primera edición de The Hunt, el nuevo evento de Roblox, acá te tenemos cubierto. Te hablaremos sobre su fecha de estreno, juegos, recompensas y mucho más.

Una de las plataformas más grandes de juego en el metaverso es Roblox. Con una base de jugadores con todas las edades y muchos juegos gratuitos disponibles, es entendible su popularidad.

Además, la plataforma organiza promociones estacionales, torneos y eventos variados, como la Caza de Huevos (Egghunt, Egg drops y Eggstravaganza). Después de una paua de cuatro años, los eventos regresan con The Hunt (La Búsqueda) la cual comenzará el 15 de marzo de 2024.

Fechas de The Hunt en Roblox

Como te comentamos, el evento comenzará el 15 de marzo a las 10 am ET y finalizará el 29 de marzo de 2024 a las 5pm ET. Estará disponible en Roblox mobile, PC, consolas y VR.

“Como con todo lo que hace Roblox, con este evento de la primera edición, Roblox busca aprender de la comunidad“, dijo Matt Curtis, Vicepresidente de Relaciones con Desarrolladores de Roblox.

“La comunidad ha evolucionado mucho en los últimos años (nuestro grupo de edad de mayor crecimiento es ahora el de 17-24 años), y queremos ver cómo reaccionan los usuarios y qué sueña la diversa y global comunidad de creadores. Esto va más allá de lo que Roblox puede hacer por sí solo, y este primer The Hunt nos mostrará hacia dónde debemos ir a continuación en colaboración con la comunidad.“

Juegos que participarán en La Búsqueda de Roblox

Según Roblox Corporation, el evento abarcará más de 80 experiencias creadas por la comunidad en la plataforma y reunirá a los 71,5M de usuarios activos diarios de Roblox con la misión de viajar por todo Roblox.

Algunas de estas experiencias son las siguientes y tienen los siguientes retos para que los jugadores las completen:

Dragon Adventures de Twin Atlas invita a los usuarios a rastrear los huevos perdidos de The Mother Dragon, encontrando pistas y derrotando a los ladrones que se han llevado los huevos a su guarida oculta. Rescata los huevos, llévaselos a la madre dragón y completa la misión para conseguir la insignia.

invita a los usuarios a rastrear los huevos perdidos de The Mother Dragon, encontrando pistas y derrotando a los ladrones que se han llevado los huevos a su guarida oculta. Rescata los huevos, llévaselos a la madre dragón y completa la misión para conseguir la insignia. Catálogo Creador de Avatares de ItsMuneesb en el que los usuarios se unirán a un equipo de 1 de las 4 tribus de Roblox: Korblox, Frostguard, Overseer y Redcliff. Se enfrentarán en una batalla de rondas de “Capturar la bandera” o “El rey de la colina”. El equipo ganador de cada ronda se llevará la insignia.

en el que los usuarios se unirán a un equipo de 1 de las 4 tribus de Roblox: Korblox, Frostguard, Overseer y Redcliff. Se enfrentarán en una batalla de rondas de “Capturar la bandera” o “El rey de la colina”. El equipo ganador de cada ronda se llevará la insignia. En Berry Avenue, de Amberry Games, los usuarios conocerán una nueva receta de cocina y se encontrarán con un NPC (personaje no jugador) que les encomendará la tarea de buscar suministros e ingredientes en varias zonas del mapa de Berry Avenue para elaborar la receta. Una vez que tengan estos suministros, serán guiados a sus casas creadas por el usuario para completar el proceso de cocción. Los que terminen la receta obtendrán la insignia.

Estos son los 3 juegos que ha resaltado Roblox, sin embargo, para el evento de The Hunt (La Búsqueda, en español), las experiencias disponibles son las siguientes:

1% Win Obby

3008

Adopt Me

All Star Tower Defense

Arm Wrestle Sim

Arsenal

Astro Renaissance

Barbie Dreamhouse Tycoon

Bayside Highschool

Brookhaven

Bed Wars

Berry Avenue

Big Paintball 2

Bike of Hell

Blade Ball

Blox Fruits

Car Dealership Tycoon

Carry a Friend!

Cart Ride

Car Crushers 2

Catalog Avatar Creator

Cheese Tower Defense

Chill Obby

Combat Warriors

Creatures of Sonaria

Deadly Decisions

Deathball

DOORS

Dragon Adventures

Dress To Impress

Drive World

Driving Empire

Dungeon Quest

Easy Obby

Elemental Powers Tycoon

Emergency Hamburg

Escape Running Head

Evade

Football Fusion 2

Funky Friday

Giga Mansion Tycoon

Gunfight Arena

Livetopia

Lumberjack Simulator

Maple Hospital

Mega Mansion Tycoon

Mega Princess Tycoon

MetroLifeGame

Military Tycoon

Miraculous RP

Murder Mystery 2

Murders vs Sherrifs

My Restaurant

Natural Disaster Survival

Need More Friends!

Obby but you’re on bike

Pet Simulator 99

Piggy

Plane Crazy

PLS Donate

Project Smash

Pull a Sword

Ragdoll Universe

RB Battles

Restaurant Tycoon 2

Royale High

SCP: Roleplay

Shindo Life

Slap Battles

Smashing Simulator X

Sonic Speed Simulator

Spongebob Simulator

Super Fun Obby

Swordburst 3

The Floor is Lava

The Mimic

The Strongest Battlegrounds

Toilet Tower Defense

Tower Defense Simulator

Treasure Hunt Sim

Tsunami Game

Twilight Daycare

Ultimate Easy Obby

War Machines

War Tycoon

Weapon Fighting Simulator

Wild Horse Islands

World Zero

Yeet a Friend

Estaremos actualizando esta lista ya que algunas experiencias aún no han sido confirmadas de forma oficial y otras pudiésen retirarse del evento de Roblox en los próximos días.

Roblox La mejor experiencia de Roblox Pls Donate aparecerá en The Hunt.

¿La Búsqueda de Roblox tendrá recompensas gratis?

Sí. Cada experiencia va a contar con un número de desafíos que al completarse, darán recompensas, ya sea recogiendo tesoros futuristas, incluyendo ropa/accesorios para el avatar, personajes e insignias.

Algunos de estos tesoros pueden incluir huevos raros que se pueden canjear en el mercado de Roblox por 1.000 Robux o más.

El fundador y CEO de Roblox, David Baszucki, también publicó que tras el evento, la compañía llevará a un usuario y a un equipo de creadores a San Mateo para cenar y planificar una sesión de producto.

¿Cómo jugar a The Hunt en Roblox?

Es muy sencillo, todo lo que tienes que hacer es dirigirte al evento acá, en donde se reunen todas las experiencias participantes e incluye la información del progreso del jugador, así como acceso a su bóveda personal.

Esta bóveda está llena de objetos raros y difíciles de conseguir. Las insignias son clave para desbloquearlos.

Además de conseguir objetos completando misiones y ganando insignias, los usuarios pueden comprar objetos exclusivos en The Hunt: First Edition Hub. Todos los objetos estarán disponibles durante un tiempo limitado.

Estaremos actualizando este artículo frecuentemente para que estés al tanto de toda la información más nueva de este evento en Roblox.