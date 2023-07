Los mejores juegos de Roblox para jugar en 2022: Anime, Roleplay, FPS

Con cientos de excelentes juegos de Roblox en el mercado todos los días, encontrar el mejor puede ser un verdadero desafío. Estos son algunos de los mejores que solo tienes que probar.

Una de las mejores cosas de Roblox son los títulos únicos repartidos por el mercado. No importa qué estilo de juego quieras jugar, es probable que haya sido creado y haya una comunidad de jugadores detrás de él. Todo esto significa que nunca te quedarás sin juegos para jugar, pero hay algunas desventajas de tener tantas experiencias disponibles dentro del popular juego.

Uno de los principales inconvenientes es encontrar uno que termines disfrutando. Revisar miles de juegos geniales en Roblox puede ser un poco abrumador y prolijo. Es por eso que hemos compilado algunos de los mejores juegos de Roblox disponibles para reducir esa búsqueda. Todos están colocados en categorías, pero los mejores juegos de terror en Roblox se han colocado por separado debido a que hay demasiados títulos fantásticos.

Los mejores juegos de anime en Roblox

Los juegos de Anime Roblox son una de las categorías más populares. Aquí están los mejores juegos.

Los juegos de anime se encuentran entre los títulos más populares de Roblox. Sin embargo, algunos se destacan del resto y vale la pena echarles un vistazo.

Project Slayers

Project Slayers es una experiencia de estilo anime ambientada en el querido universo Demon Slayers o Kimetsu no Yaiba (Guardianes de la Noche en español, pero poca gente usa ese título). Es difícil, emocionante y un juego de Roblox que no debes perderte.

Esencialmente, es un juego de rol de Roblox de mundo abierto en el que puedes ayudar a la humanidad o traicionarla a través de una serie de misiones desafiantes y muchos combates. También hay varios códigos útiles de Project Slayers para ayudarte en el camino, especialmente como principiante.

Shindo Life

Inspirado en el legendario Naruto, este es un juego fantástico para que lo disfruten los amantes del anime, pero también es un juego que cualquiera puede entender, independientemente de su conocimiento de Naruto.

Shindo Life es un gran juego de lucha que te hará sentir como si salieras de un anime pero con mucho más control. Puedes subir de nivel con la ayuda de algunos códigos de Shindo Life, mejorar tus habilidades y ser el luchador rudo con el que sueñas.

Anime Mania

Si estás buscando un gran juego de anime Roblox, entonces la pista está en el nombre de este. Se inspira en una multitud de animes diferentes, por lo que cualquier fanático del género detectará constantemente las referencias que se encuentran sobre el juego en sí.

De hecho, además de detectar las referencias, podrás jugar con ellas. Hay muchos personajes de anime adorables para que juegues, siempre y cuando busques las gemas para comprarlas o encuentres algunos códigos útiles de Anime Mania. Este es un juego de anime de Roblox que vale la pena echarle un vistazo.

Blox Fruits

El nombre en sí no revela demasiado, mantiene las referencias al anime relativamente secretas hasta que cargas el juego y te das cuenta de que está basado indudablemente en muchos animes.

Es un juego de ritmo rápido, intenso en peleas y uno de los juegos de anime de Roblox más populares que existen con más de siete mil millones de visitas. Esencialmente, puedes entrenar para ser un maestro espadachín y luchar para ser el jugador más fuerte del juego. Puede hacer esto como lo desees, a través de algunos códigos útiles de Blox Fruits , entrenamiento duro o la ayuda de algunas Blox Fruits.

Los mejores juegos de rol en Roblox

Juega como otra persona en estos fantásticos juegos.

Una de las mejores cosas de los videojuegos, en general, es la capacidad de transformarte en alguien distinto un mundo completamente nuevo. Estos son algunos de los mejores juegos de rol en Roblox.

Pet Simulator X

A veces, jugar juegos emocionantes en Roblox no se trata solo de experiencias de anime de ritmo rápido. A veces, todo lo que quieres hacer es recolectar artículos y caminar por entornos de colores brillantes sin preocupaciones ni preocupaciones.

Esto es exactamente de lo que se trata Pet Simulator X. Es el juego de Roblox soñado por coleccionistas y amantes de las mascotas y está lleno de alegría, animales adorables y algunos códigos prácticos de Pet Simulator X para ayudarte a obtener tantos huevos y mascotas como sea posible.

Adopt Me!

Completo con códigos activos de Adopt Me y mascotas adorables, este es uno de los mejores juegos de Roblox que puedes jugar si estás buscando los mejores juegos de rol en Roblox.

Esencialmente, ingresas a un mundo adorable y de colores brillantes donde tu único trabajo es nutrir e interactuar con personas únicas. Esto se hace comprando huevos o completando tareas para que sepas que nunca te quedarás sin cosas que hacer. Es genial para una agradable experiencia relajante con pocas preocupaciones sobre pelear o fallar.

Murder Mystery 2

Inspirándose mucho en juegos populares como Among Us y Town of Salem, Murder Mystery 2 es un juego de rol que utiliza el ingenio, el engaño y la comunicación cuando se juega con amigos.

Aunque se centra en evitar al asesino y tratar de averiguar quiénes podrían ser, existen múltiples personalizaciones que colocan a este juego por encima del resto. Puedes comprar mascotas, armas y otros artículos personalizables. Esto se puede hacer ahorrando oro o usando los códigos de Murder Mystery 2.

Jailbreak

Por lo general, cuando los jugadores quieren experimentar un juego de rol, quieren lanzarse a un entorno oscuro o experimentar una situación de la que no quieren ser parte en la vida real. Jailbreak es el último y es una experiencia extremadamente entretenida para todos los involucrados.

Puedes jugar como policía o prisionero y puedes hacer tantos trabajos únicos que muchos otros juegos de Roblox ignoran. Puedes sobornar a los oficiales, conducir, comprar armas y hacer prácticamente lo que quieras. El juego se hace mucho más fácil y divertido gracias a los códigos de Jailbreak que se actualizan constantemente.

Los mejores juegos FPS en Roblox

Trae un poco más de acción a tu experiencia Roblox con estos juegos de disparos.

A veces no quieres cargar un juego de ritmo lento lleno de coleccionar mascotas o jugar como un personaje de anime. A veces, todo lo que quieres hacer es pelear, que es donde entran en juego estos fantásticos juegos de disparos en primera persona.

Arsenal

Tomando el estilo clásico de FPS de juegos amados como Call of Duty, Arsenal es el tipo de experiencia para aquellos que quieren luchar contra otros jugadores en un entorno de ritmo rápido e implacable.

Está repleto de gestos, diferentes aspectos y multitud de armas para adaptarse a cualquier jugador. Todo esto se combina en un juego de disparos emocionante con muchos elementos personalizables y suficientes códigos de Arsenal para que te sientas poderoso.

Counter Blox: Roblox Offensive

Como se ve con el nombre de este juego, Counter Blox: Roblox Offensive es una experiencia inspirada en el popular juego de disparos Counter-Strike: Global Offensive.

Es una excelente manera de experimentar el amado juego de forma gratuita y, sin lugar a dudas, es uno de los juegos FPS más divertidos de Roblox. Puedes experimentar mapas reconocibles y personalizar a tu luchador como quieras. El mundo es tuyo para explorarlo… y destruirlo.

BIG! Paintball

No todos los juegos FPS tienen que ser mortales, algunos pueden ser simplemente coloridos y divertidos al mismo tiempo. Después de todo, ¿quién no quiere disparar bolas de pintura brillantes a amigos o enemigos?

BIG! Paintball es una experiencia de ritmo rápido y mucha habilidad en la que participas en una multitud de batallas que te permiten mejorar tus armas y obtener habilidades únicas. Vale la pena probarlo para cualquier amante de un buen juego de disparos

Zombie Uprising

Un juego de zombies clásico es difícil de odiar. Son objetivos fáciles y extremadamente divertidos de combatir, especialmente cuando son parte de una experiencia como Zombie Uprising.

Sin embargo, simplemente luchar contra zombis no es la razón por la que este juego es un éxito. Eso puede, en parte, estar relacionado con el pase de batalla interactivo y las misiones únicas que detienen las batallas repetitivas. Es una experiencia fantástica que será perfecta para cualquier jugador que odie a los zombis.