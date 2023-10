Las polémicas declaraciones de Elmillor sobre la depresión encienden las alarmas

Elmillor ha expresado su opinión en Twitch de la peor manera posible, dejando para el recuerdo estas polémicas declaraciones sobre la depresión y el suicidio.

La salud mental ha sido la gran olvidada durante mucho tiempo, y por desgracia, a pesar de todos los avances dados para concienciar a la población, seguimos encontrándonos “perlitas” como la que compartimos hoy.

El último en provocar que todo Twitch se lleve las manos a la cabeza ha sido Elmillor, que ha compartido su opinión sobre la gente que sufre depresión y sobre los intentos de suicidio. Por supuesto, ha dado la peor opinión posible al respecto.

Elmillor cuenta su opinión sobre la depresión y el suicidio, y Twitch se echa las manos a la cabeza

Con 7000 personas viendo su directo, Elmillor cuenta: “A mí cuando me viene alguien y me dice ‘tengo depresión’, pienso ‘lo que tienes es retraso mental'”. No contento con semejante frase, el creador de contenido continúa: “Y cuando me viene alguien y me dice ‘me he intentado suicidar’, pienso ‘lo que eres es gilipollas”.

Uno de los primeros en compartir estas tremendas declaraciones es el usuario de Twitter iGHaLess:

Por supuesto, muchos se han escandalizado ante semejante falta de empatía y conciencia sobre la salud mental. Entre ellos, Toniemcee, que comenta “Imagina que una sola persona de las 7000 que le estaban viendo tiene depresión o se ha querido suicidar alguna vez, solo piénsalo… El daño que puede hacer es incalculable”.

Son muchos también los que ahora piden a Twitch que banee a Elmillor de Twitch. Es el paso lógico ante semejantes perlas de sabiduría. Sin embargo, no tenemos claro que la plataforma de streaming vaya a tomar cartas en el asunto.

Si te has visto afectado por las cuestiones planteadas en este artículo, puedes obtener información y apoyo en el teléfono de ayuda para la prevención del suicidio 717 003 717 en España (Teléfono de la Esperanza). Otros números de teléfono para Latinoamérica: