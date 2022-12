El nuevo mapa de VALORANT tendrá una “nueva mecánica”

A través de una entrevista en Red Bull Home Ground, Joe Lansford, diseñador jefe de mapas para VALORANT, ha anunciado que la nueva localización del juego tendrá una “mecánica” nueva esperándonos.

Desde su lanzamiento en abril de 2020, VALORANT ha ido ampliando de forma paulatina el número de mapas dentro de su juego pasando así de Bind, Haven y Split a tener una amplia selección de escenarios donde tirotearnos.

No obstante, incluir una nueva localización no es nada fácil. El entorno es clave y el mínimo error puede hacer que jugar en ese mapa sea toda una odisea. Es por ello, por lo que las viejas localizaciones pasan por una revisión periódica y las nuevas aprenden de los errores pasados y se centran en no desbalancear el equilibrio.

Aun con todo ello en mente, el equipo de desarrolladores de VALORANT siempre intenta agregar a cada nuevo mapa un toque único como tuvimos en Fracture y Pearl. Y en esta ocasión parece que se vienen cositas gracias a nueva mecánica en el shooter.

Riot Games Pearl fue la última incorporación a la rotación de mapas de VALORANT

Riot anuncia una “nueva mecánica” en el próximo mapa de VALORANT

Cuando a Joe Lansford se le preguntó sobre el nuevo mapa del juego en el torneo de Red Bull Home Ground adelantó que tendríamos “una nueva mecánica” y que tendríamos similitudes (bien diseño o bien estética) con un mapa ya existente.

“El próximo mapa, ¿qué puedo decir?“, decía sonriente. “Va a tener una nueva mecánica. No es una gran locura. No son teletransportadores. Pero habrá una nueva mecánica. Va a ser similar a otro mapa. Eso es todo [lo que puedo decir]“.

Por desgracia, Lansford no dio más detalles, por lo que la comunidad rápidamente comenzó a especular sobre la naturaleza exacta de la “mecánica” comparándola con los mapas ya existentes.

Bromeando en Reddit, hay quienes dijeron que podríamos tener un robot que tendríamos que llevar hasta el respawn enemigo y otros que incluso podríamos tener un sistema estilo Gulag en CoD.

Sea como sea, hasta que Riot Games no nos dé más detalle de lo que podremos esperar el nuevo mapa de VALORANT es toda una incógnita.