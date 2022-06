Detalles del acto 1, episodio 5 de VALORANT: fecha de salida, nuevo mapa y más

El episodio 5 de VALORANT está a la vuelta de la esquina, y parece que será bastante grande. El contenido del acto 1 nos traerá un nuevo mapa muy… burbujeante. Te traemos toda la información incluida la fecha de lanzamiento.

Si bien los cambios de acto en acto en VALORANT son grandes noticias para la comunidad, el cambio de episodio es mucho más porque nos aseguramos contenido a montones.

En esta ocasión hay grandes expectativas, sobre todo, porque el propio equipo de desarrolladores ha estado haciéndonos la boca agua con la salida de un nuevo mapa. No obstante, todavía no hay palabra del nuevo agente.

Todo ello y más sorpresas llegarán en junio, y esto es todo lo que tenemos que saber del episodio 5, acto 1 de VALORANT.

Como parte del episodio 5 de VALORANT, Riot realizará un streaming con los desarrolladores del juego el día 16 de junio a las 19:00 horas (peninsular española).

Este será el primer vistazo que tengamos al acto 1 del episodio 5 de VALORANT. Lo más probable es que nos enseñen todas las incorporaciones que tendremos dentro del juego. ¿Incluirán los nuevos modos de juegos filtrados?

Por supuesto, podremos seguir la retransmisión desde el canal oficial de VALORANT en Twitch.

El único contenido que está prácticamente confirmado para el episodio 5, acto 1 de VALORANT es el nuevo mapa. Este será el octavo del juego y nos han estado haciendo la boca agua con él desde hace varios meses.

El mapa con el nombre en código “Pitt”, ha sido mencionado en varias ocasiones dentro del lore del propio juego. Lo que nos adelantaron es que sería una especie de geoda que está hecho para detener las mareas altas. Por lo que tendremos que prepararnos para todas las referencias acuáticas.

There’s lots to discover under the water–it can almost feel like an entirely different world.

Até logo. pic.twitter.com/U5saea5XBk

— VALORANT (@PlayVALORANT) May 28, 2022