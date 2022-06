Todo lo que sabemos sobre el agente 21 de VALORANT: habilidades, nombre y más

Load More

No obstante, tened en cuenta que de momento no hay nada oficial, por lo que usad esta información con cuidado.

Del mismo modo, no hay que olvidar que Riot Games le encanta hacer anuncios durante sus competiciones, por lo que podríamos tener más detalles durante la etapa 2 del VCT Masters.

Puede ser que el nuevo agente no llegue a VALORANT hasta el acto 2 del episodio 5. Es decir, podríamos tenerlo cerca del 24 de agosto de 2022.

Los controladores también suelen venir con una habilidad de utilidad como el teletransportar de Omen. No obstante, tenemos varios personajes con dichas características por lo que todavía es una incógnita lo que podría traernos el agente mágico .

Se desconoce de momento hasta qué punto podrían estar relacionado, pero ya que la magia es parte del universo de VALORANT no sería demasiado sorprendente tener otro personaje parecido a Omen.

Hay quien lo ha visto como una pista de otro crossover con League of Legends ya que en este último juego podría ser el mago de la línea superior del que nos han hablado en el pasado .

Para que los detalles de los nuevos personajes no se filtren, Riot siempre le pone un mote que suele estar relacionado con lo que están desarrollando. En esta ocasión, el nombre en clave del personaje 21 de VALORANT es Mage (mago en inglés).

by Paula González