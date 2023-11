Clash of Clans es uno de los juegos para móviles más populares que hay, y desde que fue lanzado (en 2012), sigue cultivando una fuerte comunidad de jugadores. Sin embargo, muchos de ellos también quieren exprimentar con títulos similares. Por eso acá va una lista con 7 juegos como Clash of Clans que deberías probar ¡sigue leyendo!

El nicho de juegos para móviles ha ido ganando un terreno importante dentro de la industria de los videojuegos, algo que hace unos años atrás era impensable.

La comunidad de jugadores en móviles es bastante fiel, sobre en títulos variados de diversos géneros como Free Fire, Honkai Star Rail, Genshing Impact y claro, Clash of Clans.

Los fans de CoC se conocen por ser bastante entregados al título, protegiendo sus aldeas y saqueando las de otros. Pero eso sí, de vez en cuando necesitan un respiro de este. También están los que queiren emular la experiencia del juego desarrollado por Supercell.

Afortunadamente hay una lista de títulos similares a Clash of Clans esperando a ser jugados. Acá te hablaremos de ellos.

Estos son los 7 juegos como Clash of Clans que tienes que probar

Si quedaste con ganas de emular la experiencia de Clash of Clans, estos juegos serán perfectos para ti:

Castle Clash: World Ruler

Castle Clash sigue la misma línea de Clash of Clans (incluso sus nombres son muy similares). Este juego cuenta con más de 100 millones de descargas en la Play Store y aunque esto no necesariamente quiere decir que el juego sea bueno, lo cierto es que sí lo es.

Este título de estrategia es perfecto para los jugadores casuales que buscan una experiencia sencilla y divertida. Podrás construir bases, reclutar, entrenar a tus tropas y luchar con otros jugadores para subir de ranking. Además, hay varios personajes bastante monos que se pueden mejorar.

Age of Empires

Age of Empires es un clásico titulo de estrategías en tiempo real y no estamos exagerando cuando decimos que ofrece varias de las mejores características del género. Además, se inspira en períodos históricos reales de nuestra civilización como la Edad de Piedra o la Edad Media.

los jugadores van a poder construir un imperio desde cero. Comenzarán reuniendo recursos como madera, comida y minerales como el oro. También podrán entrenar a sus tropas y ponerlas a luchar con otros jugadores para decidir quién será la civilización dominante.

Además, Age of Empires presenta una campaña para un jugador, así como también un modo multijugador que permite el juego en línea.

Vikingos: Guerra de Clanes

Si eres fan de la mitología nórdica y vikinga, entonces estamos seguros de que vas a disfrutar mucho con este juego, pero eso sí, este está disponible únicamente en iOS.

En Vikingos: Guerra de Clanes vas a poder hacer muchas actividades similares a la de los otros juegos de los que te hemos hablado. Podrás aventurarte en el modo cooperativo y juntarte con otros jugadores para crear un poderoso clan y luchar contra otros clanes.

Hemos incluído este título en nuestra lista porque toma muy en cuenta los aspectos históricos de la mitología vikinga, tomando como ejemplo a la jerarquía, que cumple un factor fundamental en la mecánica del juego. Además, cada clan o grupo tiene sus reglas y gestión con estructiras que varían mucho de otras.

Boom Beach

Este es otro juego de estrategia para móviles desarrollado por Supercell (los mismos detrás de Clash of Clans). Si bien este juego tiene muchas similitudes con su hermano mayor, también cuenta con elementos únicos que los fans de CoC van a apreciar.

El título permite que los jugadores construyan su base en una isla y como es típico en los juegos de estrategia, podrán entrenar a sus tropas y recolectar recursos dispersos en la isla. También tiene un modo campaña para un jugador en donde se luchará con otras bases (controladas por el sistema de computadora del juego), y un modo multijugador, donde se puede luchar con otros jugadores en tiempo real.

Siegefall

Este juego fue desarrollado por Gameloft, uno de los pesos pesados en el cración de títulos para móviles, así que la calidad está garantizada. En esta versión se combinan elementos del juego original pero también se le suman mecánicas de cartas y toques místicos que permiten la invocación de varios tipos de magias.

Los jugadores van a poder crear a sus héroes, subirlos de nivel, construir bases y combatir contra otros en el modo de un jugador como en multijugador. Es muy interesante, sobre todo por su temática. 100% recomendado.

Total Conquest

Este título también fue desarrollado por Gameloft. Total Conquest es un juego hermoso, con gráficos llamativos y diseños hermosos y bien detallados (de hecho muchos jugadores lo consideran el Clash of Clans de Gameloft).

Las mecánicas de este son similares a los otros títulos de los que te hemos hablado, sin embargo su enfoque está centrado en el Imperio Romano.

Lords Mobile: Guerra de Reinos

Este es otro de esos juegos que se vienen a la mente cuando se habla de Clash of Clans debido a su parecido, sobre todo en lo que a mecánicas se refiere. Pero no te dejes engañar, el título también ofrece características que no se encuentran en otros juegos.

La cantidad de héroes que se pueden elegir es realmente variada. Los jugadores podrán recolectarlos y mejorar sus habilidades y fortalezas.

El juego también cuenta con un ‘sistema de gremios’ que hace que los jugadores se unan a otros para hacerse más poderosos y participar en batallas con otros gremios.

También hay varios modos de juego: el modo historia, las batallas PvP y eventos que van actualizándose por temporadas, garantizando el contenido nuevo que se puede disfrutar.

Y con esto finalizamos ¿hay algún juego en particular que te ha llamado la atención? ¡esperamos que sí!