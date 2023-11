7 juegos como God of War que deberías probar

¿Ya has terminado de explorar las tierras de Midgard pero no te cansas de disfrutar de su atractiva historia y satisfactorio combate? No te preocupes, hemos elaborado una lista de siete juegos como God of War que deberías jugar.

God of War causó sensación en todo el mundo cuando se lanzó en 2018, el cual sirvió como un reboot de la trilogía original y sus precuelas, manteniendo de forma artística los eventos anteriores como canon a la vez que contaba una historia nueva.

Este reboot de 2018 renovó el combate y la cámara hasta tal punto que el nuevo juego era casi indistinguible de las entregas anteriores.

Por lo tanto, no sería exagerado decir que God of War revolucionó muchas mecánicas de juego o las puso en primer plano.

Black Forest Games reveló recientemente que está trabajando en un nuevo juego de Las Tortugas Ninja inspirado en God of War, mientras que Cliff Bleszinski, conocido por su trabajo en Gears of War, reveló recientemente en una conversación con ComicBook que está interesado en hacer un reboot de Gears of War.

Las declaraciones de estos desarrolladores demuestran que God of War ha dejado una huella indeleble en el panorama de los videojuegos. Dicho esto, echemos un vistazo a algunos juegos, como God of War, que necesitas probar.

Batman: Arkham Collection

ROCKSTEADY STUDIOS

Te preguntarás cómo un juego de superhéroes puede parecerse al brutal God of War. Bueno, si tienes en cuenta al héroe estoico y melancólico definido por su destreza en la lucha con un don para la resolución de puzles, definitivamente empiezas a notar algunas similitudes.

La serie Arkham revolucionó el combate en los videojuegos. Los pequeños indicadores de esquiva que se ven hoy en día en los juegos, ya sea el Spider-Man de Insomniac o incluso GoW, se inspiran en la icónica serie Arkham.

Si te gustó la acción y la historia de God of War, seguro que te gustará la serie Arkham. Aunque es exagerado hablar de la trilogía en su conjunto, una vez que empieces con el primer juego no te quedarás en uno solo, y la Arkham Collection ofrece la edición definitiva de las tres entregas en un solo paquete.

Sekiro: Shadows Die Twice

FROMSOFTWARE

Hoy en día, todos los juegos suelen tener un botón para parar, lo que hace que el combate resulte muy satisfactorio y que la victoria sea merecida. God of War te permite parar con el escudo de Kratos, y como la cámara se ralentiza en el momento en que paras, la maniobra resulta satisfactoria y la acción, elegante.

Sekiro, creado por los mismos de los juegos Souls, dobla la mecánica de parada y hace que sea esencial aprenderla para progresar en el juego. Esto contrasta con otros juegos en los que desviar a los enemigos te da una bonificación o te permite escalonarlos, como en GoW.

Sekiro: Shadows Die Twice tiene, probablemente, una de las curvas de aprendizaje más pronunciadas. A pesar de ser un título de FromSoftware, el juego no pone mucho énfasis en la mecánica de esquivar y se basa por completo en la mecánica de parar, bastante características en los juegos Souls.

Rise of Tomb Raider

CRYSTAL DYNAMICS

Rise of the Tomb Raider es la secuela de Tomb Raider, lanzada en 2013. El reboot dio lugar a toda una trilogía que puso fin a la saga de Lara Croft con Shadow of the Tomb Raider en 2018, irónicamente justo cuando se lanzó God of War.

Aunque las similitudes más notables de Rise of the Tomb Raider con God of War radican en la perspectiva de la cámara en tercera persona y la ambientación en la nieve, el juego tiene mucho más que ofrecer.

Siendo el mejor título de la trilogía, Rise of the Tomb Raider cuenta con intrigantes puzles y zonas de mundo semiabierto que se pueden volver a visitar más adelante para conseguir coleccionables.

Star Wars Jedi: Survivor

RESPAWN ENTERTAINMENT

Star Wars Jedi: Survivor es la secuela de Star Wars Jedi: Fallen Order y es aclamado como uno de los mejores juegos de La Guerra de las Galaxias que existen. Eso, claro, si no tenemos en cuenta el legendario Star Wars: Knights of the Old Republic.

La historia tiene lugar después de la trilogía-precuela de Star Wars, cuando la galaxia se hunde aún más en la oscuridad. Seguimos a Cal Kestis cinco años después de los acontecimientos de Jedi: Fallen Order mientras intenta desesperadamente encontrar al Imperio.

A los fans de God of War les encantará este juego, ya sea por su historia lineal o por su atractivo y satisfactorio combate, por no mencionar la mecánica de parry que Jedi: Survivor utiliza de forma tan maravillosa.

El juego cuenta incluso con algo parecido a la Ira Espartana de GoW, que descubrirás si juegas este título.

Asura’s Wrath

CYBERCONNECT2

Asura’s Wrath es un juego que a menudo se pasa por alto, a pesar de contar con unas escenas cinemáticas visualmente espectaculares, que era el objetivo de los desarrolladores.

Estos crearon secuencias de lucha similares a las del anime con episodios literales, cada uno de los cuales termina con los créditos, exactamente igual que la serie de animación.

A diferencia de otros juegos de esta lista, Asura’s Wrath guarda más similitudes con la trilogía original de God of War Green Pantheon, con batallas llenas de adrenalina y un protagonista cuya resistencia parece insondable.

Los fans de Asura’s Wrath han comparado a menudo a Asura con Kratos librando batallas ficticias y discutiendo sobre quién es más fuerte.

Independientemente de esto, Asura’s Wrath es un juego imprescindible para los fans de GoW. Aunque el título es difñicil de conseguir, ya que solo salió para Xbox 360 y PlayStation 3, si puedes hacerte con una de estas consolas (o ya posees una), no dudes en probar esta obra maestra.

Ghost of Tsushima

SUCKER PUNCH PRODUCTIONS

Ghost of Tsushima es uno de los juegos más atractivos que existen. Ya sea por la belleza de sus paisajes o por las atractivas batallas contra los jefes, este título es conmovedor, elegante y fascinante.

En comparación, God of War (2018) tiene muchos aspectos adorables, ya sean los personajes, cada uno con sus propios motivos y bellamente doblados, las armaduras personalizables o los increíbles gráficos que te permiten ver cada mechón de la barba de Kratos.

Si ya terminaste con God of War y tienes ganas de más, Ghost of Tsushima es el juego que debes elegir. Sucker Punch Studios ofrece una historia atractiva, unos personajes magníficamente doblados y un final que te estremece hasta la médula.

Hellblade: Senua’s Sacrifice

NINJA THEORY

Sabes que has creado una obra maestra cuando tu juego llama la atención de nada menos que el director de God of War.

Hellblade: Senua’s Saga es el juego que más se parece a la serie God of War, más que ningún otro de esta lista. Sin embargo, este título se sostiene por sí mismo como una historia magistralmente contada.

Inspirado tanto en la cultura nórdica como en la celta, Hellblade sigue la historia de Senua, que se dirige a Helheim (el infierno en la mitología nórdica) para rescatar el alma de su amante muerto de Hela (la diosa de la muerte).

El juego trata de la pérdida de un ser querido y de cómo afrontarla. En definitiva, Hellblade es una hermosa exploración del trauma y la salud mental, y tanto si eres fan de God of War como si no, este un título que sin duda merece la pena si te gustan las historias sólidas y convincentes.

Co esto finalizzamos, esperamos que puedas disfrutar de estas joyas que hemos agregado a nustra lista, porque son realmente maravillosas.