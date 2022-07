Adiós al soporte en Heroes of the Storm: Blizzard abandona el MOBA

Blizzard Entertainment ha anunciado que Heroes of the Storm entrará en modo de mantenimiento permanente y no recibirá actualizaciones importantes en el futuro.

Heroes of the Storm , el MOBA crossover de Blizzard lanzado en 2015, recibió su último lanzamiento de héroe con el lanzamiento de Hogger en diciembre de 2020. Desde entonces, el juego ha recibido actualizaciones mínimas y no ha habido cambios importantes aparte de pequeñas alteraciones de equilibrio.

Ahora, el desarrollador del juego ha revelado que está finalizando el soporte principal para el MOBA.

Blizzard finaliza el soporte principal a Heroes of the Storm

La compañía publicó un post del blog el 8 de julio, celebrando el séptimo aniversario del juego y dando las malas noticias.

“En el futuro, apoyaremos a Heroes de manera similar a nuestros otros juegos de largo recorrido, StarCraft y StarCraft II”, comentaron.

También hablaron sobre el tipo de apoyo que el juego recibirá en el futuro: “Continuaremos con los cambios de temporada y las rotaciones de héroes, y aunque la tienda del juego permanecerá operativa, no hay planes para contenido nuevo.”

Heroes of the Storm, conocido popularmente como HotS, ofreció a los jugadores de MOBA una versión más simplificada de un juego en un género que puede ser extremadamente desalentador para los nuevos jugadores.

El juego alguna vez tuvo una próspera comunidad de esports que terminó en gran parte debido a que Blizzard canceló los eventos competitivos planeados para 2019 de HotS. El movimiento coincidió con un esfuerzo concertado para revertir el soporte para el juego, que ahora reducirá su desarrollo.

Como muestra de agradecimiento a los jugadores que todavía disfrutan del juego, Blizzard lanzará una montura Épica “increíblemente rara” en el próximo parche del juego.

Aunque la montura es un buen gesto, los jugadores de Heroes of the Storm están tristes de ver que el juego finalmente tiene un clavo en el ataúd.