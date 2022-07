Trabajadores de Blizzard en huelga por la anulación del derecho al aborto

El personal de Activision Blizzard organizará una huelga a finales de este mes para protestar por la falta de respuesta y apoyo de la compañía a la decisión de la Corte Suprema de EE. UU. de anular Roe vs Wade.

El 24 de junio de 2022, la Corte Suprema tomó la decisión de anular Roe vs Wade y posteriormente erradicar el derecho constitucional al aborto que se había establecido en los Estados Unidos en 1973.

En toda la industria del juego, los desarrolladores y editores han respondido a la noticia. En particular , Microsoft, Sony, Bungie y muchos más también han anunciado sus planes para ayudar a los empleados a abortar, independientemente del estado en el que vivan. Dexerto también hemos presentado nuestros planes de ayuda a cualquier empleade que necesite hacer uso del derecho al aborto.

Sin embargo, algunas empresas aún no han comentado sobre la anulación del caso Roe vs Wade, y mucho menos si apoyarán a su personal durante este tiempo y cómo lo harán. Uno de los mayores desarrolladores de juegos que permanece en silencio es Activision Blizzard.

En respuesta a la falta de acción de su lugar de trabajo sobre el tema, ABK Workers Alliance organizará una huelga. El anuncio lo hizo en Twitter, con el comunicado inicial anunciando sus intenciones.

“A la luz de los recientes ataques a las libertades civiles de nuestros empleados, el Comité contra la Discriminación Sexual y de Género dirigido por los empleados ha programado una huelga el 21 de julio de 2022”.

Our walk-out demands focus on the protections of ABK employees from external threats like the recent overturn of Roe V. Wade, and internal threats such as retaliation and harassment while in the workplace. (3/17)

— ABetterABK 💙 ABK Workers Alliance (@ABetterABK) July 6, 2022