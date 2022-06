Así iba a ser el cancelado Among Us 2 según los planes de los desarrolladores

Los desarrolladores de Among Us, Innersloth, explicaron por qué Among Us 2 nunca se hizo realidad y qué tan avanzados estaban los planes con el juego antes de decidir abandonarlo.

Among Us de Innersloth se volvió increíblemente popular en 2020, a pesar de su lanzamiento en junio de 2018. Con populares streamers de Twitch como Pokimane y Disguised Toast iluminando el juego, parecía que una secuela estaba garantizada.

Ahora, cuatro años después de lanzar el juego en Android, los desarrolladores han compartido sus ideas sobre por qué Among Us 2 nunca llegó.

Los desarrolladores de Among Us no “llegaron lejos” con los planes de Among Us 2

Los desarrolladores Innersloth invitaron a los jugadores a hacer preguntas a través de Reddit el 15 de junio, lo que provocó que el redditor Moon_Chirp preguntara sobre Among Us 2. El jugador preguntó: “¿Hasta dónde llegó el desarrollo de Among Us 2 antes de decidir cancelarlo y concentrarte en el primero?”.

A pesar de los rumores que decían que el equipo había comenzado a desarrollarse en agosto de 2020, el cofundador de Innersloth, Marcus Bromander, intervino para ofrecer una actualización: “No muy lejos. Solo estaba en el modo de planificación”.

El compañero desarrollador FWFB también elaboró ​​​​la declaración de Bromander y dijo : “Realmente no comenzamos en absoluto. Más o menos solo una lluvia de ideas sobre lo que se necesitaría para hacer que Among Us 2 sea interesante”. Se había comentado el poder recoger objetos o que los personajes tuvieran diferentes roles.

Si bien Among Us 2 está fuera de la mesa, los desarrolladores sugirieron que podría llegar una versión “apta paraniños” del juego después de responder a Redditor GDJT: “No lo descartaría. Hemos tenido ideas para un modo como este antes”.

“Demuestra que no planeamos que nuestra audiencia fuera tan joven como para que haya un nivel básico de asesinatos y mentiras”.

Por ahora, Innersloth está trabajando en un port VR del primer juego.