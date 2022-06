Todo sobre Among Us VR: plataformas, fecha y más

Among Us es uno de los juegos más populares de los últimos tiempos. Ahora, Innersloth ha anunciado el modo VR que se rumorea desde hace mucho tiempo para hacer que matar a tus amigos sea más inmersivo que nunca.

Among Us fue uno de los éxitos más inesperados de la última década, conquistando el mundo de los videojuegos y revolucionando los juegos multijugador. Las sesiones de engañar y asesinar a tus amigos se convirtieron en un elemento básico semanal, especialmente cuando todos estábamos atrapados en casa.

Después de alcanzar la popularidad en 2020, Among Us incluso inspiró una serie de juegos y modos similares. El gigante de los juegos Fortnite incluso lanzó el Modo impostor, que se basaba en gran medida en la fórmula que Innersloth perfeccionó.

Pero con todo el éxito, los fans han pedido que el juego llegue a la realidad virtual. Afortunadamente, durante The Game Awards 2021, sus deseos fueron respondidos.

Among Us VR en tráiler

Durante la entrega de premios, se lanzó un tráiler que anunciaba que Among Us está recibiendo una versión de realidad virtual, lo que permite a los jugadores experimentar el juego desde una perspectiva en primera persona. El clip mostraba a un compañero de tripulación completando manualmente una tarea, antes de ser atrapado por un impostor astuto.

Un segundo tráiler llegó el 20 de abril, mostrando 90 segundos de jugabilidad adecuada de Among Us VR. Desde completar tareas hasta acechar a la presa, este vídeo nos dio nuestro primer vistazo real de cómo funciona el juego en realidad virtual.

En una publicación de blog, los desarrolladores de Innersloth revelaron que Among Us VR contará con Skeld, el mapa original que ayudó a impulsar el juego a la popularidad. Para hacer un uso completo del hardware VR, la nave se realizará en 3D.

Among Us VR – Características

Este tráiler de junio nos cuenta más en detalle las características del juego en VR.

Cómo funcionará

La estructura seguirá el mismo formato que los fans conocen y aman. Solo que esta vez las reuniones de emergencia serán en persona en lugar de detrás de la comodidad de una pantalla de chat.

Las tareas serán familiares para los jugadores veteranos, pero con una capa adicional de interactividad gracias a la nueva perspectiva. Y, por supuesto, las traiciones van a ser aún más personales a medida que miras a tu víctima en el visor antes de eliminarla.

El desarrollo de la nueva versión está a cargo de Schell Games, mejor conocida por I Expect You To Die. En un comunicado de prensa, el CEO Jesse Schell dijo: “Esta asociación presenta una combinación perfecta del éxito desbocado del juego original y la trayectoria ascendente del ecosistema de realidad virtual”.

Plataformas para Among Us VR

Among Us VR se está desarrollando para Steam VR, PlayStation VR y Meta Quest 2, lo que significa que los jugadores de varias plataformas podrán experimentar el juego.

Vale la pena señalar que Among Us VR no será compatible con la versión original y se venderá como un juego completamente separado.

¿Hay una fecha de lanzamiento de Among Us VR?

Si bien no se ha confirmado una fecha de lanzamiento exacta, Among Us VR se lanzará durante la temporada navideña de 2022, según anunció Innersloth.