¿Qué es Chained Together? El juego cooperativo viral en Twitch

Un nuevo juego cooperativo de plataformas, llamado Chained Together, se convirtió en un fenómeno viral en Twitch.

Chained Together llegó a Steam el 19 de junio de 2024. Este nuevo videojuego pone a prueba la habilidad de los jugadores para trabajar juntos con un gran giro: todos los jugadores están encadenados y limitados en sus movimientos.

Pero ¿de qué se trata este juego y cómo se volvió un éxito en los directos? Te lo explicamos.

¿Qué es Chained Together?

La desarrolladora indie Anegar Games finalmente lanzó Chained Together luego de anunciarlo por primera vez en 2023.

El título obliga a los jugadores a atravesar varios lugares mientras están unidos, lo que limita enormemente los movimientos y hace que la comunicación sea fundamental para el éxito.

En esencia, se trata de una versión cooperativa de Only Up, pero en lugar de que tú y tus amigos escalen solos, estarán literalmente encadenados y obligados a trabajar juntos.

El combate y los desafíos del juego se prestan a que uno o dos amigos te acompañen en el viaje, cuyo objetivo es escapar del Infierno subiendo lo más alto posible.

Suena sencillo, ¿no? Sin embargo, el juego hace todo lo posible para impedirte salir.

El éxito de Chained Together en Twitch

En lo que respecta al mundo del streaming, juegos cooperativos como Among Us y Content Warning generaron grandes audiencias para los streamers, en gran parte debido al caos que a menudo se produce cuando los creadores de contenido colaboran entre sí. Ahora podemos añadir Chained Together a esa lista.

A pesar de que el juego salió a la venta el 19 de junio, los streamers de Twitch ya han empezado a sumergirse en el título: DisguisedToast y LilyPichu ya han empezado a jugar juntos al nuevo juego cooperativo. El juego ha alcanzado la cifra de seis cifras de espectadores simultáneos en las retransmisiones apenas unas horas después de su lanzamiento, por lo que ya está demostrando ser un gran éxito.

Solo tienes que dirigirte a la categoría de Twitch de Chained Together para ver a todos los streamers que intentan escapar del infierno encadenados entre sí.

