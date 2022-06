Calendario con todos los exclusivos de PS5: God of War: Ragnarok, Forspoken, Spider-man y más

La PlayStation 5 tiene ya más de un año y tiene una gran biblioteca de exclusivos. Para que no te pierdas ningún nuevo lanzamiento de Sony, te traemos este calendario con todos los títulos que, de momento, solo podremos encontrar en la consola.

Aunque todavía no es particularmente fácil hacerse con una PlayStation 5, sería justo decir que la consola ha tenido un gran comienzo. La quinta consola de Sony alberga una gran lista de Ps5 que aprovechan al máximo el SSD y el Dualsense.

Si bien Sony está empezando a abrir la lista de sus exclusivos de PS4 y lanzarlos a PC, otros muchos juegos solo pueden jugarse en PlayStation. Aquí están todos los videojuegos exclusivos de PlayStation 5 que conocemos hasta ahora, incluido los juegos que ya se lanzaron.

Los próximos exclusivos de PS5

2022 se perfila como un gran año para Sony, y ya tenemos títulos como Horizon: Forbidden West y Gran Turismo 7.

A continuación, se muestra una lista de todos los próximos exclusivos de PS5, junto a las fechas de lanzamiento confirmadas que tenemos hasta ahora.

Exclusivos de PS5 en 2022

The Last of Us Parte 1

2 de septiembre 2022

Nueve años después de su lanzamiento original, Naughty Dog ofrece a los fans la oportunidad de volver a recorrer la aventura de Joel y Ellie en The Last of Us Parte 1.

En su presentación nos lo presentaron como la versión definitiva del juego y será fiel a la de 2013. No obstante, su DLC “Left Behind” se ha reconstruido desde cero.

Lo más impresionante será ver las nuevas animaciones, la IA actualizada y el combate que le darán un soplo de aire fresco a la amada saga.

Forspoken

11 de octubre 2022

El nuevo título de acción y aventuras de Square Enix, Forspoken, podría ser uno de los juegos más emocionantes del próximo año. Lo que más destaca es su estilo visual que se mezcla con la historia de una mujer que es teletransportada desde Nueva York a un mundo místico. A los mandos narrativos tenemos a Gary Whitta (Rogue One) y Amy Henning (Uncharted).

Este exclusivo de PS5 se retrasó recientemente hasta octubre, por lo que tendremos que esperar un poco más para explorar su mundo abierto.

God of War: Ragnarok (disponible en PS4)

11 de octubre 2022

La aventura de Kratos que comenzó en 2018 sigue siendo una de las mejores de PlayStation 4. Su regreso en 2022 viene con mucho hype y es que parece que traerá el mismo diseño impresionante combinado con la mitología nórdica y Atreus mucho más adulto (se acabaron los memes).

Esta vez nuestro dúo está buscado a Tyr lo que lo llevará a enfrentarse a nuevos enemigos y antiguos.

Exclusivos de PlayStation que llegarán a final de 2022

Marvel’s Spider-Man 2

2022

Spider-Man 2 se expandirá de diversas maneras. Por un lado, Peter Parker y Miles Morales serán jugables. Por otro, Kraven y Venom serán los villanos a los que tendremos que vencer en esta ocasión.

Con lo bien que se veía Spider-Man: Miles Morales no podemos esperar por ver cómo se verá el juego en esta ocasión.

Marvel’s Wolverine llegará como exclusivo en PS5

Fecha por determinar

Insomniac parece haber recibido las llaves del reino de Marvel, y el juego de Wolverine (o Lobezno) que se reveló recientemente podrías ser tan emocionante como su trabajo con Spider-Man. Si bien aún no sabemos mucho, es probable que este exclusivo de PlayStation esté protagonizado exclusivamente por el arma X combinando batallas muy sangrientas y brutales.

También se confirma que será un título de larga duración a diferente de Spider-Man: Miles Morales.

Remake de Knights of the Old Republic

Fecha por determinar

Podría decirse que Knight of the Old Republic es uno de los mejores juegos de Star Wars de todos los tiempos. Está ambientado 4000 años antes de la trilogía original lo que nos dará una nueva perspectiva del universo.

El remake contará con miembros del proyecto original y podría ser una manera perfecta de compartir una gran historia con una nueva audiencia.

Horizon: Call of the Mountain – Exclusivo de PlayStation VR

Fecha por determinar

La franquicia de Guerilla llegará a la Realidad Virtual (VR) y en el último State of Play nos enseñó el primer gameplay. En la aventura en primera persona podremos escalar y combatir como si fuesen nuestros propios actos.

Actuales exclusivos

PlayStation 4 lideró la última generación en término de juegos exclusivos con juegos como God of War, Bloodborne o Uncharted 4. Algunos de ellos como Returnal también estarán disponibles para jugarlo en la nueva consola, así como en el renovado sistema de PlayStation Plus.

Estos son todos los jugables actuales de PlayStation 5:

Astro’s Playroom (Preinstalado en las consolas de PS5)

Demon’s Souls remake

Destruction AllStars

Death Stranding: Director’s Cut (también disponible para PC)

Deathloop (también disponible para PC)

Final Fantasy VII Remake Intergrade

Ghostwire: Tokyo (también disponible para PC)

Gran Turismo 7 (también disponible para PS4)

Horizon: Forbidden West (también disponible para PS4)

Kena: Bridge of Spirits (también disponible para PS4)

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (también disponible para PS4)

Ratchet and Clank: Rift Apart

Returnal

Sackboy: A Big Adventure (también disponible para PS4)

Esta es la lista con todos los exclusivos que Sony ya lanzó para consola, y aun así todavía se espera que siga creciendo.