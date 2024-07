Código de Once Human para completar la misión Boy Just Wanna Have Fun

En Once Human hay muchas misiones que pueden llegar a ser difíciles o confusas. Una en particular se llama Boy Just Wanna Have Fun y para poder completarla necesitas conocer los códigos de la caja fuerte.

Completar la misión Boys Just Wanna Have Fun en Once Human puede ser todo un reto si no se tiene una especie de guía. Claro, siempre la podrás finalizar por tu cuenta, pero si no tienes el tiempo (o la paciencia suficiente) es posible que te llegues a frustar.

Para evitarte malos momentos llenos de frustración al no encontrar el código de la caja fuerte de High Bank en este videojuego, hemos hecho esta guía donde conocerás paso por paso cómo completar esta divertida misión en el juego de Starry Studio.

Cómo completar la misión Boy Just Wanna Have Fun en Once Human

Primero lo primero. Para poder comenzar esta misión tendrás que activarla. Para eso dirígete a High Banks. Una vez que llegues al lobby vas a poder leer una pequeña nota, interactúa con ella y una vez que lo hagas, la misión Boy Just Wanna Have Fun empezará.

STARRY STUDIO Esta es la ubicación de High Banks.

Tendrás que recorrer alguno que otro lugar en el juego y en cada uno de estos sitios vas a recoger un número que, al tenerlos todos se formará el código de la caja fuerte para la caja de seguridad que está en High Bank.

En un principio, la caja de seguridad parece tener un código de 4 dígitos, pero no te dejes engañar, realmente necesitas solo 3 códigos.

Una vez que hayas recorrido los 3 lugares que te dicta el juego, deberás regresar al mismo lugar donde comenzó tu misión.

Código de Once Human para la misión Boys Just Wanna Have Fun

El código que deberás introducir en la caja fuerte es: 325.

Pero para introducirlo deberás encontrar la caja fuerte, que no está en el mismo lugar donde interactuaste con la carta. La ubicación de la caja de seguridad está un mostrador dentro de una cafetería.

Cuando abras la caja fuerte vas a encontrar las siguientes recompensas: 200 Enlaces de Energía, 500 EXP, 105 Experiencia de Pase de Batalla, x7 Plánula estelar y x1 Cortex Nivel 2.

Esta caja fuerte ofrece las mismas recompensas para cada jugador, a diferencia de las cajas comunes, cuyas recompensas sí varían.

Y esto es todo lo que debes saber sobre esta misión, pero si deseas seguir leyendo más contenido de Once Human no te puedes perder: mejores especializaciones de miméticos y sus ventajas o cómo encontrar todos los recursos en Once Human.