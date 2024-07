Códigos de Once Human: recompensas gratis – Julio 2024

Nunca se tienen suficientes recursos en el agotador mundo de Once Human, por lo que merece la pena hacerse con recompensas gratuitas mediante códigos canjeables.

El shooter en tercera persona Once Human enfrenta a los jugadores a monstruos espeluznantes de todas las formas y tamaños, por lo que es importante abastecerse de cosas como inyecciones de adrenalina, eslabones de energía y mucho más.

Si buscas recompensas gratis, aquí tienes todos los códigos activos en julio de 2024.

Códigos de Once Human activos

OnceHumanTBG : 300x Eslabón de Energía, 2x Activador, 1x Chute de Adrenalina

: 300x Eslabón de Energía, 2x Activador, 1x Chute de Adrenalina OnceHuman0710 : Camuflaje (color de la piel del vehículo)

: Camuflaje (color de la piel del vehículo) fcnx8nhxj7 : 300x Eslabón de energía, 2x Activador, 1x Disparo de adrenalina

: 300x Eslabón de energía, 2x Activador, 1x Disparo de adrenalina tse86mh6n6: 40x Fragmentos de Plano: Viejo Cazador, 3x Cócteles Molotov, 3x Granadas, 200x Polvo Estelar, 10x Pólvora, 1x Salvavidas, 5x Activadores, 5x Bebidas Energéticas, 5x Carne enlatada para el almuerzo, 600x Eslabones de Energía

Hay cuatro códigos Once Human activos a fecha de 11 de julio de 2024. Asegúrate de reclamarlos antes de que caduquen y vuelve a este artículo en el futuro, ya que lo actualizaremos con los últimos códigos.

Cómo canjearlos

Inicia Once Human, y pulsa Escape o el botón de pausa en pantalla en el móvil para abrir el menú de pausa Selecciona Comprar Evento y luego ve a la pestaña Eventos En la pantalla de Eventos, pulsa X o toca en la opción “Canjear Códigos ” para abrir el menú de Canje de Códigos Introduce tu código y pulsa Canjear para obtener las recompensas

STARRY STUDIO

Para acceder a la Tienda, tendrás que superar el tutorial que incluye la misión Víspera de la Evolución. Cuando termines de fabricar materiales y munición, podrás acceder a la Tienda. Ten cuidado con las erratas al introducir el código o no podrás canjearlo.

¿Qué son los códigos de Once Human?

Los códigos Once Human se pueden canjear para recibir recompensas gratuitas como fragmentos de Planos, Disparos de Adrenalina, Enlaces de Energía, Activadores y mucho más. Algunos códigos también ofrecen recompensas cosméticas como aspectos de vehículos. Sin embargo, hay que canjearlos rápidamente, ya que tienen fecha de caducidad.

Cómo conseguir más códigos

Puedes conseguir más códigos siguiendo la página oficial de Facebook, la cuenta de Twitter y el servidor Discord de los desarrolladores. Soltarán nuevos códigos de vez en cuando, así que tendrás que estar atento. También te recomendamos que marques esta página, ya que la actualizaremos con nuevos códigos en cuanto aparezcan.

¿Por qué no funcionan mis códigos?

Es posible que tus códigos no funcionen porque no son válidos o han caducado. Otra razón para que no funcionen puede ser que hayas introducido mal los códigos, por lo que te recomendamos que los copies de la fuente y los pegues directamente en el cuadro de texto.

