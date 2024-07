¿Cuánta gente juega Once Human? Recuento de jugadores en julio 2024

Desde su lanzamiento, Once Human tuvo un número alto de jugadores y causó sensación en la listas de Steam.

Once Human ofrece un enorme mundo abierto, que permite a los jugadores formar equipo y enfrentarse juntos a horripilantes criaturas, ganando botín a medida que avanzan.

Muchos se han lanzado a disfrutar de la experiencia de supervivencia multijugador desde su lanzamiento, así que aquí tienes el recuento de jugadores de Once Human en julio de 2024.

Recuento de jugadores de Once Human (julio 2024)

En el mes de lanzamiento del juego, julio de 2024, Once Human alcanzó un máximo de 140.769 jugadores según SteamDB.

Al haberse estrenado de forma reciente, Once Human acaba de romper su récord. También ocupa el número 13 en la lista de los más vendidos (sería más descargados en este caso, ya que es gratis) y el número 11 en la lista oficial de los más jugados de Steam. Esto lo sitúa justo por detrás de otro juego de acción en tercera persona gratuito, The First Descendant, y por delante de títulos como Palworld, EA FC 24 y Call of Duty.

Actualmente, el juego sólo está disponible para PC y puede descargarse a través de Steam y Epic Games Store. Este recuento máximo de jugadores sólo tiene en cuenta a los jugadores de Steam, por lo que si se añaden los jugadores de Epic Games Store, es probable que sea mucho mayor.

Tendremos una mejor idea de la media de jugadores de Once Human cuando el juego lleve más tiempo en el mercado, ya que podría estabilizarse o aumentar si los jugadores siguen disfrutando del juego y consiguen que sus amigos se unan a él.

El juego de supervivencia gratuito también se lanzará en el futuro para dispositivos móviles Android e iOS, lo que probablemente aumentará aún más el número total de jugadores. Permanece atento porque actualizaremos este artículo a menudo para ofrecerte una imagen precisa de las cifras del juego.

