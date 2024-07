¿Está caído Once Human? Estado del servidor

Once Human ya está disponible y es posible que experimente algunos problemas con sus servidores y no haya mucha estabilidad. Acá te vamos a decir el estado de los servidores y si están caídos o no.

Al igual que la mayoría de los videojuegos de servicio en vivo, los servidores de Once Human pueden enfrentar problemas que dificultan el inicio de sesión. Esto puede deberse a una variedad de factores, pero los más comunes implican mantenimiento rutinario o actualizaciones del servidor.

No poder jugar a Once Human puede ser frustrante, especialmente cuando estás ansioso por defender tu base de enemigos monstruosos. Afortunadamente, nuestra guía proporciona toda la información necesaria sobre futuros mantenimientos, problemas relacionados con el servidor y actualizaciones de los desarrolladores.

¿Están caídos los servidores de Once Human?

Los servidores de Once Human están activos actualmente. Sin embargo, si experimentas dificultades con el servidor, te recomendamos verificar tu conexión a Internet para determinar si el problema radica en tu conexión.

Antes de contactar al soporte de Once Human, es aconsejable que sigas los siguientes pasos:

Comprueba tu router wifi y asegúrate de que las conexiones por cable o inalámbricas son estables.

Realiza una prueba de velocidad de Internet.

Asegúrate de tener descargadas las últimas actualizaciones de Once Human.

Inicia otro juego en tu ordenador y comprueba si puedes cargarlo sin problemas.

Si tu conexión a Internet es estable y sigues sin poder acceder al juego, el problema estará en el servidor y tendrás que esperar a que los desarrolladores lo solucionen.

Estado del servidor de Once Human

Para mantenerte al día sobre el estado del servidor de Once Human, asegúrate de marcar este artículo como favorito y volver aquí si tienes algún problema. Además, también puedes visitar la cuenta oficial del juego en X, Discord, la página de Reddit y el sitio web para conocer los anuncios oficiales de los desarrolladores.

Y esto es todo, ahora que lo sabes recuerda que en Dexerto ES también podrás checar el estado de los servidores de otros juegos populares como The First Descendant, Wuthering Waves y Gray Zone Warfare.