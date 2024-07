Cómo conseguir Bangbús en Zenless Zone Zero

Si comenzaste a jugar Zenless Zone Zero o quieres iniciar tu camino en Nueva Eridu, existe un 100% de probabilidades conozcas a los Bangbús, unas criaturas que te ayudarán en tus batallas. Sigue leyendo para conocer todo sobre ellos.

Los Bangbús de Zenless Zone Zero, el nuevo videojuego gacha de HoYoverse, son pequeñas y adorables criaturas que funcionan como una mecánica de apoyo a los personajes principales del título. Los hay de varias formas y características y son bastante útiles en las batallas.

No importa la composición que elijas, los Bangbús son bastante útiles y por eso vas a querer elegir a los mejores. Es por eso que en esta guía te vamos a explicar cómo conseguirlos, qué son y todos los tipos que podrás encontrar en la ciudad de Nueva Eridu.

Cómo conseguir un Bangbú en Zenless Zone Zero

Puedes buscar diferentes Bangbús a través de la Búsquedas de Señales (Banners de Bangbús). Sin embargo, primero tendrás que desbloquear el Canal Bangbú “Acompañante sobresaliente” para buscar señales durante el Capítulo Uno,

Esta misión te presentará a Enzo y Bolsabú, y también te permitirá mejorar las mascotas que quieras equipar a tu equipo.

Si quieres empezar a equipar diferentes Bangbús, puedes conseguir Bangbupones en la Cavidad Cero, New Eridu City Fund, el Bangbuck Exchange, y otras recompensas de eventos en el juego. Puedes usar un Bangbupones para una sola Búsqueda de Señales o usar 10 Bangbupones para 10 Búsquedas de Señales.

Se te garantizará al menos un Bangbú de rango A o superior con 10 Búsquedas de Señal. También tendrás garantizado al menos un Bangbú de rango S o superior con 80 búsquedas de señales.

HOYOVERSE Podrás hacerte con muy buenos Bangbús en el Canal “Acompañante sobresaliente”.

¿Qué son los Bangús?

Como te habíamos dicho, los Bangbús son criaturas del universo de Zenless Zone Zero que se describen como “dispositivos inteligentes” y fueron creados para los ciudadanos de Nueva Eridu para guiarlos en caso de alguna evacuación.

Con el tiempo estas mascotas se fueron volviendo más inteligentes, comprensivos y versátiles con sus dueños y es por eso que ayudan a investigadores y a otros personajes de juego en diferentes misiones.

Todos los Bangbús de Zenless Zone Zero

BANGBÚ RANGO HABILIDAD ACTIVA HABILIDAD ADICIONAL ATAQUE EN CADENA Amillion S Cañón portátil – Recolector de deudas

Construye una ametralladora y dispara continuamente a los enemigos, infligiéndoles enormes daños físicos. Leyes de la jungla de asfalto

Cuando en el equipo hay 2 agentes afiliados a las Liebres Astutas, aumenta el daño infligido por la técnica en cadena del bangbú. Cuantos menos enemigos haya en combate, mayor será el efecto. Puede aumentar hasta en un 45 %.. Cañón portátil: Limpiadeudas

Utiliza la ametralladora Gatling y dispara un cañonazo final hacia el objetivo, infligiendo una gran cantidad de daño físico.. Aguacabú A Zumito nectarino

Lanza frutos jugosos al agente activo. En caso de no alcanzarlo, caerán al suelo, donde permanecerán cierto tiempo. Al tocar un fruto jugoso, el agente recuperará PV. Puede activarse hasta 15 veces por combate. Suplemento de azúcar

Técnica adicional Cuando en el equipo hay 1 agente auxiliar, aumenta la recuperación de PV de la técnica activa en un [ ][ ]%. Aumenta el número de activaciones de la técnica activa en [ ] N/A Bolsabú A Cerca, más cerca…

Lanza cortes continuos con sus dos espadas que infligen daño físico. Listo para pelear

Cuando hay al menos 1 personaje de Ataque en tu escuadrón: La DMG de Ataque en cadena de Bangboo aumenta un 30%. ¡Objetivo cercano!

Ejecuta cortes continuos contra el objetivo, los cuales infligen una gran cantidad de daño físico. Revolverbú S Revólver de la fortuna

Utiliza una bala aleatoria para distintos movimientos.

– Cartucho de fuegos artificiales estruendosos: realiza poderosos disparos reforzados que infligen una gran cantidad de daño físico y una gran cantidad de acumulación de Anomalía física.

Cartucho de fuegos artificiales clásicos: dispara contra el enemigo para infligir Daño Físico y acumular Anomalía física.

Bola de pintura: fracasa al disparar y lanza pétalos por la boquilla del arma.. La suerte es una habilidad

Cuando en el equipo hay 2 o más agentes físicos:

Aumenta la acumulación de Anomalía de Atributo por medio de técnicas en cadena del bangbú en un 200%. Gatillo de la suerte

Ejecuta disparos consecutivos contra el objetivo, los cuales infligen daño físico y provocan una gran cantidad de acumulación de Anomalía física. Dianabú A En el blanco

Técnica activa Dispara dardos que infligen daño físico. Trayectoria cruzada

Cuando hay al menos 1 personaje de tipo Pierce en tu escuadrón: La DMG del ataque en cadena de Bangboo aumenta un 30%. Dardo arriesgado

Técnica en cadena del bangbú Se catapulta a sí mismo en dirección del objetivo y ejecuta cortes continuos, los cuales infligen una gran cantidad de daño físico. Valvulabú A Vapor etéreo

Técnica activa Crea una burbuja etérea. Al entrar en contacto con un agente, este recupera energía. Balance de presión

Cuando hay al menos un personaje de apoyo en tu escuadrón: Cuando las burbujas de Éter entran en contacto con los personajes, generan además un 60% de Energía adicional para los personajes fuera del campo. N/A Mayordomo S Hora del té

Se pone a preparar té y aperitivos con esmero.

Al servirlos, el agente objetivo recupera energía. Criado servil

Cuando en el equipo hay 2 agentes afiliados a Servicios Domésticos Victoria, la técnica activa aumenta la Recuperación de Energía de los agentes en un 20 % Aperitivo vespertino

Utiliza una sartén y bollitos para atacar al objetivo, infligiendo una gran cantidad de daño físico. Lloronbú A ¡Granada va!

Lanza granadas al enemigo que infligen daño ígneo y acumula Anomalía ígnea. Acumulación de calor

Cuando hay 2 o más personajes con Atributo Fuego en tu escuadrón: Ataque en cadena de Bangboo: inflige un 60% más de acumulación de anomalía. Obsequio explosivo

Arroja una bomba al objetivo, la cual inflige daño ígneo y acumula una gran cantidad de Anomalía ígnea.p. Belcebú A Beso cautivador

Entra en el estado de vuelo, durante el cual dispara proyectiles perseguidoras que infligen daño etéreo y acumulan Anomalía etérea. Bonificación de actividad etérea

Cuando hay al menos 2 personajes con Atributo Éter en tu escuadrón. Ataque en cadena de Bangboo inflige un 40% más de Acumulación de anomalías. -Después de activar Ataque en cadena de Bangboo, el estado de coordinación dura 5 segundos más y puede activarse 4 veces más.. Beso desconcertante

Dispara láseres contra el objetivo y entra en el estado de ataque coordinado. Cuando el agente ataque en este estado, disparará proyectiles perseguidores coordinados con los ataques del agente activo que infligen daño etéreo y acumulan Anomalía etérea durante un máximo de 30[ ]s o hasta activarla 10 veces. Electrobú A ¡Gigavoltio!

Se abalanza sobre el enemigo y ejecuta varios chispazos que infligen daño eléctrico y acumula Anomalía eléctrica. Corriente inductiva

Cuando en el equipo hay 2 o más agentes eléctricos, aumenta la Anomalía de Atributo acumulada por medio de la técnica en cadena del bangbú en un [ ][ ]%. ¡Teravoltio!

Ejecuta chispazos continuos contra el objetivo, los cuales infligen daño eléctrico y acumulan una gran cantidad de Anomalía eléctrica. Explorabú A Detector de éter modificado

Explora los alrededores y cava un hueco. Al terminar de cavar, otorgará a los agentes una bonificación al azar con base a sus atributos.

– Bonificación 1: recuperación de PV

– Bonificación 2: obtención de escudo

– Bonificación 3: aumento de Recuperación de Energía Pericia en rastreo de éter

Cuando haya un agente auxiliar en el equipo, aumenta la bonificación de la técnica activa sobre los agentes.

– Bonificación 1: aumenta la recuperación de PV en un 22.5 %.

– Bonificación 2: otorga un 22.5 % de escudo.

– Bonificación 3: aumenta la recuperación de Energía en 0.05 ptos. por segundo. N/A Magnebú A Bloqueo magnético

Atrae a los enemigos cercanos e inflige daño físico a todos los enemigos que haya alcanzado. Atracción magnética

Cuando en el equipo hay al menos 1 agente anómalo: Aumenta el rango y el daño de la técnica activa en un 30%. N/A Cartonbú A Señuelo de cartón

Se disfraza de bolsa de papel. Mientras esté disfrazado, tiene el efecto de provocación. Al ser atacado por un enemigo o al terminar la duración del disfraz, provocará una detonación que inflige daño físico en el AdE. Coraza de cartón

Cuando en el equipo hay 1 agente defensivo, al golpear al objetivo con una técnica en cadena del bangbú, todos los miembros del equipo obtendrán un escudo. Cuantos más enemigos sean golpeados, más fuerte será el escudo. Pueden obtener como máximo un escudo equivalente al [ ][ ]% de los PV máx. de Cartonbú. Coraza de cartón (modo impacto)

Se disfraza de bolsa de papel y salta sobre el enemigo. Al caer, provocará una explosión en un AdE grande, la cual inflige daño físico. Pengubú A Burbuja de éter

Alivia las burbujas de éter que generan energía para los personajes que entran en contacto con ellas. Presión Balanceada

Cuando hay al menos un personaje de apoyo en tu escuadrón: Cuando las burbujas de Éter entran en contacto con los personajes, generan además un 60% de Energía adicional para los personajes fuera del campo. N/A Cablebú S Francotirador galvánico

Lanza un ataque de cañón eléctrico sobre el enemigo que inflige daño eléctrico y provoca acumulación de Anomalía eléctrica. Electromancia

Cuando en el equipo hay 2 o más agentes eléctricos, aumenta la Anomalía de Atributo acumulada por medio de la técnica en cadena del bangbú en un [ ][ ]%. Resistencia a alta presión

Ejecuta un fuerte ataque eléctrico contra todos los enemigos cercanos, el cual inflige daño eléctrico y provoca una gran acumulación de Anomalía eléctrica. Sonibú S ¡Buuum!

Monta un cohete contra el objetivo.

Si consigue golpearlo, el cohete explotará, infligiendo daño ígneo a los enemigos cercanos. Estos acumularán Anomalía ígnea.

Inyección de combustible

Cuando en el equipo hay 2 o más agentes ígneos, aumenta la Anomalía de Atributo acumulada por medio de la técnica en cadena del bangbú en un 100 %. Bombardeo exprés

Monta un cohete contra el objetivo.

Si consigue golpearlo, el cohete explotará violentamente, infligiendo daño ígneo a los enemigos cercanos.

Estos acumularán una gran cantidad de Anomalía ígnea. Revolverbú S Revólver de la fortuna

Utiliza una bala aleatoria para distintos movimientos.

Cartucho de fuegos artificiales estruendosos: realiza poderosos disparos reforzados que infligen una gran cantidad de daño físico y una gran cantidad de acumulación de Anomalía física.

Cartucho de fuegos artificiales clásicos: dispara contra el enemigo para infligir Daño Físico y acumular Anomalía física.

Bola de pintura: fracasa al disparar y lanza pétalos por la boquilla del arma. La suerte es una habilidad

Cuando en el equipo hay 2 o más agentes físicos:

Aumenta la acumulación de Anomalía de Atributo por medio de técnicas en cadena del bangbú en un 200%. Gatillo de la suerte

Ejecuta disparos consecutivos contra el objetivo, los cuales infligen daño físico y provocan una gran cantidad de acumulación de Anomalía física. Amparo S Excavación a toda prisa

Entra en estado de conducción y choca contra los enemigos. Al golpearlos, ejecuta un ataque de taladro que inflige daño físico. Movilización del equipo de perforación

Cuando en el equipo hay 2 agentes afiliados a Construcciones Belobog, aumenta el daño infligido por la técnica en cadena del bangbú en un 20 %.

Mientras el objetivo se encuentre afectado por calcinación o electrochoque, esta bonificación aumenta en un 20 % adicional. Taladro demoledor

Entra en el estado de conducción y choca contra el objetivo, infligiendo varios ataques de taladro que infligen una gran cantidad de daño físico. Tiburonbú S Tiburón terrestre

Coloca una trampa en el suelo. Al activarse, prensará al enemigo y lanzará un torpedo que inflige daño glacial y acumula Anomalía glacial. Aguas heladas

Cuando en el equipo hay 2 o más agentes glaciales, aumenta la acumulación de Anomalía de Atributo por medio de la técnica en cadena del bangbú en un 100%. Persecución implacable

Coloca una trampa y salta hacia el objetivo, lo que provoca una explosión al aterrizar que inflige daño glacial y una gran acumulación de Anomalía glacial. Sumobú A Técnica de la victoria: Quebrantarrocas

Da un salto hacia el enemigo y ejecuta un ataque en picado que inflige daño físico en área. Esta técnica es capaz de interrumpir al enemigo. La fuerza de una legión

Cuando hay al menos 1 personaje aturdido en tu escuadrón: La habilidad activa inflige un 18% más de aturdimiento a los enemigos cuyo aturdimiento sea superior al 50%. N/A Ecobú Miniagujero negro

Invoca un agujero negro de éter que atrae a los enemigos, inflige daño etéreo a todos los enemigos que haya alcanzado y provoca la acumulación de Anomalía etérea. Efecto de radiación

Cuando en el equipo hay 2 o más agentes etéreos, aumenta la Anomalía de Atributo acumulada por medio de la técnica en cadena del bangbú en un 100%. Agujero negro primordial

Arroja una bomba de éter al objetivo, la cual inflige daño etéreo y provoca una gran acumulación de Anomalía etérea.

Y eso es todo, si esta lista llega a ampliarse, te lo haremos saber de inmediato. Ahora estás listo para ir tras los mejores Bangbús en Zenless Zone Zero. Y si te ha sido útil esta guía no te puedes perder: Mejor build de Grace, Mejor build de Ellen o la Tier list personajes Zenless Zone Zero: mejores agentes.