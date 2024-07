Reroll en Zenless Zone Zero: cómo hacerlo y para qué sirve

Dado que Zenless Zone Zero es un juego gacha, es natural que los jugadores deseen Agentes específicos cuando empiezan a jugar. Aquí tienes una guía sobre cómo hacer reroll en Zenless Zone Zero para que puedas jugar con tus Agentes favoritos desde el principio.

Si quieres aliviar el desafío que suponen los Huecos en Zenless Zone Zero, tienes que tirar por Agentes (personajes) del gacha. Al fin y al cabo, es vital que te hagas con el Agente más poderoso o tu favorito lo antes posible para que la experiencia merezca la pena. Y para eso tienes que tirar en el banner.

Puedes conseguirlo con un método llamado reroll o rerolling. Es bastante sencillo, pero puede llevar mucho tiempo dependiendo de la suerte que tengas. A continuación te explicamos cómo volver a tirar en Zenless Zone Zero.

Guía de reroll de Zenless Zone Zero

Antes de empezar a hacer reroll, necesitas tener listos varios ID de correo electrónico nuevos. Una vez que los tengas, esto es lo que tienes que hacer:

Registra una cuenta en Zenless Zone Zero con un nuevo ID de correo electrónico. Juega la primera parte del juego hasta que se abra la opción Señal (banner). Utiliza las tiradas que hayas reunido en el banner de tu elección. Si aparece el personaje que buscabas, sigue jugando. Si no, repite los pasos del 1 al 3.

También es importante mencionar aquí que un ID de correo electrónico que hayas utilizado en otros títulos de HoYoverse no funcionará al hacer una nueva tirada en Zenless Zone Zero. Las identificaciones de correo electrónico para el rerolling deben ser nuevas, ya que no existe un sistema de inicio de sesión para invitados.

¿Deberías hacer reroll en Zenless Zone Zero?

La respuesta a esta pregunta puede ser sí o no, dependiendo de lo que quieras conseguir. Si sólo quieres tirar para el personaje que quieres, entonces sí, rerollar merece la pena. Al fin y al cabo, la satisfacción personal es lo más importante, y jugar con tus personajes favoritos debería ser lo más importante.

Sin embargo, si lo que buscas es meta, entonces la respuesta es no. Basándonos en juegos anteriores del HoYoverse, como Honkai Star Rail y Genshin Impact, el meta cambia rápidamente entre parches. Los personajes de los que tiras ahora podrían volverse más débiles ya en la próxima versión 1.1.

Por lo tanto, centrarse demasiado en el meta mientras estás empezando no siempre merece la pena.

Si quieres jugar a Zenless Zone Zero, consulta nuestra guía sobre requisitos del sistema. Para más información sobre el juego, consulta nuestras guías sobre los códigos de Zenless Zero y la compatibilidad con mandos.