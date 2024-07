Tier list personajes Zenless Zone Zero: mejores agentes

Aquí te mostramos la tier list de personajes de Zenless Zone Zero para que sepas cuáles son los mejores agentes.

Zenless Zone Zero es el último juego de los desarrolladores Genshin Impact y Honkai Star Rail, así que los jugadores están ansiosos por probar el enorme elenco de personajes.

Con las actualizaciones periódicas que añaden más y más Agentes, los equipos pueden quedar desfasados fácilmente. Por eso siempre es una buena idea echar un ojo a los mejores Agentes de ZZZ para estar al tanto de la meta y saber por qué banner tirar.

Tier list de Zenless Zone Zero

Esta es nuestra tier list:

S Ellen, Lycaon, Rina

A Grace, Soukaku, Soldado 11, Koleda, Nekomata, Lucy

B Nicole, Piper, Anby, Anton, Ben

C Billy, Corin

A diferencia de Honkai Star Rail, tener a los mejores Agentes en tu escuadrón no significa que vayas a conseguir la victoria pase lo que pase. ZZZ es un juego basado en la habilidad, en el que diferentes unidades permiten diferentes estilos de juego, por lo que también podrías ser imparable con unidades de Tier C.

Además, las composiciones de equipo pueden conceder bonificaciones especiales y otros beneficios, por lo que los personajes de Tier bajo pueden mejorar mucho con los compañeros de equipo adecuados. Asegúrate de tener estas cosas en cuenta cuando elijas personajes y construyas escuadrones.

Tier S

Ellen Joe

Atributo : Hielo

: Hielo Estilo: Ataque/Cuchillada

Al ser la primera agente de rango S que aparece en los banners de tiempo limitado, no es de extrañar que Ellen ya sea una de las mejores en Zenless Zone Zero. En su lanzamiento, es la mejor unidad de Hielo gracias a su movilidad única. Puede esquivar ataques con facilidad y también tiene muchas opciones diferentes para contraatacar.

Ellen es especialmente buena para los equipos mono-Hielo, ya que puede beneficiarse de sus Habilidades Básicas para Congelar y Destrozar enemigos a menudo.

Von Lycaon

HoYoverse

Atributo : Hielo

: Hielo Estilo: Aturdir/Golpear

Si tienes a Ellen, emparejarla con Lycaon puede formar un sólido equipo Hielo. Como personaje Aturdidor, Lycaon puede infligir grandes cantidades de Daño a los enemigos, pero su kit también le permite aplicar un debuff a los enemigos para que reciban más Daño de los ataques de Hielo.

Gracias a sus estadísticas, Lycaon es uno de los mejores Agentes Aturdidores de ZZZ y puede destacar en equipos con al menos otra unidad de Hielo. Sin embargo, tendrás que dominar su movilidad para salir rápidamente de situaciones peliagudas, ya que los ataques de Lycaon tienen poco alcance.

Rina

Atributo : Eléctrico

: Eléctrico Estilo: Apoyo/Golpe

En su lanzamiento, Rina es la mejor agente de apoyo de la Zenless Zone Zero. Su habilidad definitiva puede proporcionar grandes potenciadores que funcionan bien con cualquier equipo, lo que la hace extremadamente versátil. También puede mantener una gran distancia con los enemigos gracias a sus ataques a distancia y a sus Esquivas, por lo que no es difícil acostumbrarse a sus habilidades.

Por supuesto, Rina funciona mejor junto a otras unidades eléctricas, pero su Daño eléctrico puede ayudar a cualquier equipo gracias al Choque.

Tier A

Grace Howard

Atributo : Eléctrico

: Eléctrico Estilo: Anomalía/Pierce

Grace es uno de los dos personajes Anomalía del lanzamiento, lo que la convierte en una unidad codiciada por muchos jugadores. Funciona mejor junto a otros Agentes Eléctricos, ya que la mayor parte de su Daño proviene de aplicar Choque a los enemigos. Grace puede infligir muchos daños cuando no está en el campo de batalla, lo que la convierte en una gran aliada.

Sin embargo, no todas sus habilidades son sencillas, por lo que tendrás que dominarlas antes de convertirla en tu DPS.

Soukaku

HoYoverse

Atributo : Hielo

: Hielo Estilo: Apoyo/Cuchillada

Después de Rina, Soukaku es otro gran agente de apoyo en ZZZ. Puede proporcionar mejoras de ATQ a su grupo y puede Congelar a los enemigos con bastante rapidez, lo que es ideal para equipos con más unidades de Hielo.

Soukaku puede mejorar sus propias estadísticas con distintas habilidades y su habilidad definitiva genera energía para sus compañeros de equipo, lo que puede hacer que la batalla acabe en un abrir y cerrar de ojos. Puedes conseguir a Soukaku gratis, así que asegúrate de aprovechar su kit.

Koleda

Atributo : Fuego

: Fuego Estilo: Aturdir/Golpear

Koleda Belobog es una interesante unidad Aturdidora que puede aturdir mucho a los enemigos con sus habilidades y pasivas. También puede infligir muchos Daños a los enemigos, pero no es recomendable como DPS.

El mayor inconveniente del kit de Koleda es que necesita a Ben en el equipo para destacar. La mayoría de sus habilidades mejoran si Ben está en el grupo, desbloqueando nuevos ataques combinados entre los dos. Puedes desbloquear a Ben gratis, así que tenlo en cuenta si sacas a Koleda en los banners.

Nekomata

Atributo: FísicoEstilo: Ataque/Cuchillada Los jugadores obtienen una prueba rápida de Nekomata simplemente jugando a la campaña principal. Esa breve misión es suficiente para conocer sus habilidades y acostumbrarse a su increíble velocidad. Con una gran movilidad y un par de mejoras, Nekomata es una gran DPS en ZZZ.

Sin embargo, su estilo de juego exige que se mueva y esquive constantemente para activar sus pasivas. Además, no hay muchos personajes físicos con los que pueda emparejarse para obtener bonificaciones de ataque, por lo que podría ser una mejor elección para futuras actualizaciones.

Soldado 11

HoYoverse

Atributo : Fuego

: Fuego Estilo: Ataque/Cuchillada

Como único Agente de Fuego/Ataque en Zenless Zone Zero, el Soldado 11 es una unidad muy valiosa en el lanzamiento. Es muy fácil de usar y puede ser el DPS de cualquier equipo, pero no tiene muchas otras unidades con las que crear sinergia.

Consideramos a la Soldado 11 como una Agente de Tier A gracias a su kit y a su potencial en batalla, pero es probable que se vea eclipsada por una Agente de Rango S en una futura actualización.

Lucy

Atributo : Fuego

: Fuego Estilo: Apoyo/Golpe

Encontrarás otro gran Agente de Apoyo en Lucy gracias a sus poderosos Jabalíes de Guardia. La mayoría de sus habilidades invocan a estos personajes que pueden permanecer en batalla incluso con Lucy fuera del campo.

Además, aunque puede proporcionar mejoras a sus compañeros de equipo, también puede infligir Daño Físico y de Fuego con su kit. Esto la convierte en una unidad versátil adecuada para diferentes escuadrones.

Tier B

Nicole Demara

Atributo : Éter

: Éter Estilo: Apoyo/Ataque

Los jugadores consiguen a Nicole muy pronto en el juego, así que dominar sus habilidades es bastante sencillo. Es la única Agente Éter en el lanzamiento, así que puede ser una unidad valiosa por ahora.

Sus habilidades de apoyo consisten en debilitar a los enemigos, y también puede lanzar habilidades que reúnen a todos los enemigos en un mismo lugar para que otros Agentes acaben con ellos.

Piper Wheel

Atributo : Físico

: Físico Estilo: Anomalía/Slash

La jugabilidad de los Agentes Anomalía puede ser complicada, así que Piper no será la primera elección de nadie. Necesita estar en el campo la mayor parte del tiempo para aprovechar sus potenciadores.

Dicho esto, puede infligir muchos Daños Físicos, por lo que puede actuar como DPS de tu equipo.

Anby Demara

HOYOVERSE

Atributo : Eléctrico

: Eléctrico Estilo: Aturdir/Cuchillada

Anby es el primer personaje que usarás en ZZZ, y como unidad Aturdidora, se especializa en infligir mucho Aturdimiento a través de sus habilidades. Funciona mejor en equipos eléctricos, pero también puede infligir grandes cantidades de Daño.

Aunque no tiene lo que se necesita para ser una DPS, puede ser una Sub-DPS gracias a su Ataque Especial y su definitiva.

Anton Ivanov

Atributo : Eléctrico

: Eléctrico Estilo: Ataque/Perforación

Anton es un distribuidor de daño interesante en Zenless Zone Zero. Puede infligir enormes cantidades de Daño a los enemigos, pero los requisitos para hacerlo pueden ser algo complicados.

Aunque se beneficia mucho cuando está emparejado con otros Agentes Eléctricos, Anton no es muy útil fuera de su Atributo.

Ben Bigger

Atributo : Fuego

: Fuego Estilo: Defensa/Ataque

Ben es el único personaje de Defensa en el lanzamiento, así que es una unidad interesante para conocer. No le encontrarás mucha utilidad al principio de la partida, pero sus potenciadores y escudos te serán útiles más adelante.

Sin embargo, debido a su baja velocidad, Ben es viable sobre todo cuando se empareja con Koleda, ya que puede mejorar su kit y añadir nuevas habilidades.

Tier C

Billy Kid

HoYoverse

Atributo : Físico

: Físico Estilo: Ataque/Perforación

Lo mejor de Billy es que puede atacar con seguridad a los enemigos a distancia. Sus habilidades pueden dañar a muchos enemigos al mismo tiempo, y puede infligir Daño Físico masivo, aunque para ello tendrás que cumplir unas condiciones muy específicas.

Lamentablemente, al no contar con Apoyos Físicos en el lanzamiento, Billy aún no puede mostrar todo su potencial en Zenless Zone Zero.

Corin Wickes

Atributo : Físico

: Físico Estilo: Ataque/Cuchillada

Corin forma parte de las recompensas de preinscripción, por lo que todos los jugadores pueden conseguirla gratis al inicio de su aventura. Necesita una unidad de Aturdimiento a su lado, ya que puede infligir la mayor parte de sus Daños a los enemigos Aturdidos.

Aparte de eso, Corin no tiene mucho que ofrecer. Aunque su arma parece enorme, sólo ataca a los enemigos que tiene delante y no tiene capacidad AoE.

Tier list de Zenless Zone Zero para principiantes: mejores agentes para empezar



Teniendo en cuenta su disponibilidad, habilidades y sinergia, los mejores Agentes para usar al empezar Zenless Zone Zero son Nicole, Anby y Soukaku. Un equipo con tres unidades libres puede funcionar muy bien incluso sin pasivos de Atributo.

Nicole es un apoyo muy bueno que puede reducir la DEF de los enemigos, mientras que Anby puede aturdir a los enemigos y también aplicar Choque. Soukaku puede funcionar como DPS en este equipo, pero sus habilidades de apoyo también pueden ser una gran baza en la batalla.

Si pensabas elegir a Ellen, tendrás el mejor DPS del juego en su lanzamiento, así que hazlo. Tiene una gran sinergia con Soukaku y estarías un paso más cerca de un equipo monohielo.