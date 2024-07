Una de las mejores armas en The First Descendant en varias builds es el Castigo Divino, por lo que aquí te explicamos todo lo necesario para tenerla.

Las batallas contra los jefes en The First Descendant son difíciles de superar si no tienes preparado equipo de primer nivel. Como en cualquier batalla dura, tus personajes de apoyo necesitan armas como el rifle de asalto definitivo Castigo divino para potenciar sus habilidades.

Como no es un arma fácil de conseguir, aquí te explicamos todo para que puedas obtenerla y usarla en tus batallas.

El artículo continúa después del anuncio.

Contenidos

Cómo fabricar el arma Castigo Divino en The First Descendant

Para conseguir el rifle de asalto Castigo divino, primero tendrás que desbloquear la habilidad de investigación tras alcanzar el rango de maestría 10. A continuación, sigue estos pasos:

El artículo continúa después del anuncio.

Encuentra todos los planos para fabricar los materiales. Farmea recursos para crear materiales a partir de planos. Busca a Anais en Albion y solicita investigar todos los materiales con tus recursos. Esto te costará 50.000 de oro cada uno. Después de reunirlos todos, pide a Anais que investigue el Castigo Divino por 100.000 Oro extra.

Aquí tienes todos los requisitos de los planos del arma:

Plano Fuente Ubicación Recursos Sinticio Polimérico de Castigo Divino Material amorfo Patrón: 011 Misión de Bloqueo de la Mina de Kuiper Superfluido x143

Extractor Monomelecular x125

Biogel Inorgánico x25

Plano Fibra Sintética de Castigo Divino Material amorfo Patrón: 010 Misión de Laboratorio Desconocida Endurecedor x97

Nano Tubo de Castigo Divino Material amorfo Patrón: 022 Misión de la Bóveda de Semillas Plano de Castigo Divino Material amorfo Patrón: 014 Depósito de suministros perdido: Misión del puesto estratégico de Vulgus

Estadísticas del arma Castigo Divino en The First Descendant

Estas son las estadísticas que tiene el arma en el juego:

Nivel : Ultimate

: Ultimate Tipo : Rifle de asalto

: Rifle de asalto Munición : Munición general

: Munición general DPS : 175

: 175 Capacidad del cargador : 35

: 35 Daño crítico : 1.7x

: 1.7x Tiempo de recarga : 1.55s

: 1.55s Alcance máximo : 150 metros

: 150 metros ATQ del arma de fuego : 23

: 23 Tasa de fuego : 705

: 705 Tasa de Crítico : 11.5%

: 11.5% Efectos : Meditación : Conceder un potenciador a los aliados, excepto a ti mismo, te otorgará el efecto único Meditación, que otorga +5% de DEF por acumulación. Alabanza : Recupera PS/Escudos/MP/Recursos personalizados de los aliados excluyéndote a ti mismo, te otorgará el efecto único Alabanza a ti también. Gloria : Infligir una debilitación a un enemigo te otorga el efecto único Gloria, que añade +0,4% ATK de arma de fuego por acumulación.

:

¡Y eso es todo! Para más guías de The First Descendant, puedes ver la build de Yujin o cómo conseguir munición.