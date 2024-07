Cómo conseguir munición en The First Descendant

Tener munición en The First Descendant es clave, así que para que no te quedes sin balas en tus partidas, aquí te explicamos cómo conseguir.

The First Descendant es un juego looter shooter gratuito desarrollado por el estudio coreano Nexon. Se trata de un título repleto de personajes distintos y coloridos, armas letales, jefes temibles y mucho más.

Pero mientras juegas, es probable que te quedes sin balas en tu arma y entres en la desesperación de no saber qué hacer. Pero no te preocupes, porque aquí te explicaremos cómo conseguir munición.

The First Descendant: cómo conseguir munición

Dentro de las misiones en The First Descendant tendrás distintos métodos para conseguir munición. Es importante aclarar también que te asegures de revisar el tipo de munición que utiliza tu arma ya que el gasto de balas es algo que tendrás que considerar cuando entras en las misiones.

Dicho esto, aquí tienes los métodos para conseguir munición dentro del juego:

De los enemigos derrotados

Cuando eliminas enemigos, no solo dejan caer materiales. También soltarán paquetes de munición, por lo que es importante que estés moviéndote constantemente para recoger sus drops y así mantener tus niveles de munición altos en The First Descendant.

Cajas naranjas

Durante las misiones, en el mapa encontrarás pequeñas cajas naranjas que puedes romper. Estas son una buena fuente de munición cuando no tienes enemigos cerca y necesitas recargar.

Máquinas de Reabastecimiento

Al principio de cada misión en The First Descendant encontrarás una máquina que rellenará todas tus reservas de munición. Estas máquinas también pueden aparecer durante el transcurso de una misión y son muy útiles.

Con estos métodos, podrás mantener tus reservas de munición y tus balas no se agotarán mientras luchas contra los enemigos, por lo que ya puedes salir a completar misiones sin problemas.

¡Y eso es todo! Si quieres más contenido de The First Descendant, puedes revisar cómo conseguir el arma Jaula de Trueno o dónde está Anais.