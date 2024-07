Hay un recurso súper importante en The First Descendant pero que es un poco esquivo para los jugadores. Se trata de nada más y nada menos que del Superfluido. Afortunadamente acá te decimos cómo obtenerlo.

Ya sea que estés comenzando a explorar a los primeros personajes o que ya tengas a tu personaje y arma favoritos, siempre necesitarás ciertos recursos clave ya que pueden utilizarse en múltiples recetas. En The First Descendant pasa esto.

El superfluido es uno de esos recursos en este videojuego y puede resultar bastante frustrante de localizar, especialmente si no sabes por dónde empezar. Acá te explicamos cómo encontrarlo y cuál es su utilidad

Contenido

Dónde encontrar el Superfluido en The First Descendant

Para conseguir Superfluido en el juego de Nexon, tendrás que saquear cajas de munición y cajas de recursos en la Tierra Estéril. En la imagen de abajo verás su ubicación:

NEXON

Es probable que consigas varias de estas cajas de botín y que las encuentres repartidas por toda la tierra del juego, así que no deberías tardar demasiado en hacerte con este útil recurso.

Además, no importa si juegas en dificultad difícil o normal, el botín es el mismo, así que no hace falta que lleves al personaje más fuerte… De todas formas n está de más hacerlo.

Usos del Superfluido

El superfluido en The First Descendant es un recurso extremadamente útil y se usa en múltiples recetas de investigación, pero en cantidades relativamente grandes, así que asegúrate de conseguir un montón mientras estés en la Tierra Estéril.

Acá están todas las recetas del juego que usan superfluido (vale la pena acotar que los nombres se han dejado en inglés y que pueden cambiar según el idioma en español que juegues):

Blue Beetle Polymer Syncytium : 143 Superfluido

: 143 Superfluido Divine Punishment Polymer Syncytium : 143 Superfluido

: 143 Superfluido King’s Guard Lance Nano Tube : 143 Superfluido

: 143 Superfluido Lepic Stabilizer : 571 Superfluido

: 571 Superfluido Nazeistra’s Devotion Nano Tube : 62 Superfluido

: 62 Superfluido Restored Relic Nano Tube : 143 Superfluido

: 143 Superfluido Smithereens Polymer Syncytium : 143 Superfluido

: 143 Superfluido The Final Masterpiece Nano Tube : 143 Superfluido

: 143 Superfluido Ultimate Bunny Stabilizer : 1,285 Superfluido

: 1,285 Superfluido Ultimate Viessa Spiral Catalyst : 1,285 Superfluido

: 1,285 Superfluido Valby Enhanced Cells : 442 Superfluido

: 442 Superfluido Viessa Spiral Catalyst : 571 Superfluido

: 571 Superfluido Wave of Light Synthetic Fiber: 143 Superfluido

Y esas son todas las recetas disponibles que contienen Superfluido. Vale la pena señalar que hay otros recursos que deben ir en estas recetas, pero lo mejor será que vayas primero por el Superfluido. Ya que estás acá te invitamos a leer más contenido del juego como: La mejor build de Jaula de Trueno, La mejor build de Yujin en The First Descendant y Mejor build de Freyna en The First Descendant

