La mejor build de Bunny en The First Descendant: habilidades, armas y más

Bunny es uno de los personajes más rápidos de The First Descendant, así que aquí te traemos su mejor build para que puedas aprovecharla.

The First Descendant tiene muchos personajes entre los que elegir. Mientras que algunos Descendientes son excelentes como soportes de su equipo, otros dejan que sus cifras de daño hablen por sí solas. Bunny pertenece a la segunda categoría.

No solo es rápida, sino que cuanto más corre, más aprovecha la energía eléctrica. Para que puedas sacarle el máximo a su potencial, aquí te traemos la mejor build para Bunny en The First Descendant.

Mejor habilidad activa para Bunny en The First Descendant

Emisión de relámpagos es la mejor habilidad activa para Bunny, ya que otorga Electrocución. Esta ventaja debilita a los enemigos, lo que resulta crucial cuando vienen en horda e infligen daño continuo en intervalos de 1 segundo.

La habilidad Emisión de rayo dura 3 segundos y se desbloquea cuando Bunny alcanza el nivel 5.

Mejores armas para Bunny

Para conseguir los mejores resultados en el juego con Bunny, utiliza estas armas:

Jaula de Trueno

Cicatriz del Héroe

Pesadilla de la Parca

La Jaula de Trueno y la Pesadilla de la Parca son armas ultimate. El subfusil Jaula de Trueno emite ondas de choque eléctricas, mientras que el rifle de francotirador Pesadilla de la Parca, al golpear el punto débil de un enemigo, activa la Propagación de la Muerte.

Con los mods adecuados, estas armas serán letales en el arsenal de Bunny.

Mejores reactores para Bunny

El Reactor de hormigueo mecánico es la mejor opción para Bunny en The First Descendant. Es un reactor raro de 2 estrellas que multiplica por 0,2 la potencia de las habilidades eléctrica y técnica.

Estas son las ventajas más destacadas del Reactor de Hormigueo Mecánico:

Daño de golpe crítico de habilidad: 8.9%

Proporción de aumento de potencia de habilidad tóxica: 1,1%.

Puedes equiparlo en Rifles Exploradores para activar la Condición de Optimización del Reactor. Una vez cumplidas las condiciones, el Poder de Habilidad del Reactor aumenta un 140%; de lo contrario, está limitado al 100%.

Los mejores módulos de descendiente para Bunny en The First Descendant

Estos son los mejores módulos de descendiente para Bunny en The First Descendant:

Concentración de PS

Maestro Eléctrico

Decimador

Ampliación de habilidades

Espada corta

Especialista eléctrico

Dedos ágiles

Ampliación de Habilidad

DEF aumentada

Dominio del Rango de Habilidad

El uso de todos estos módulos eleva el coste total de capacidad del módulo a 76, que debería aumentar automáticamente cuanto más subas de nivel al Descendiente.

Luego de aplicar estos módulos, así quedarán los valores:

Estadística Valor Salud máxima 28.4% Porcentaje de golpes críticos de habilidad 9.7% Aumento de potencia de la habilidad eléctrica 48.6% Aumento de poder de habilidades 23.7% Modificador de poder de habilidad eléctrica 6% Tiempo de espera de habilidades -17% Alcance de efecto de habilidades 34.7% Duración de habilidades 15.6% Defensa 56.4% Daño crítico de habilidades 21.7%

El factor clave que debe recordar aquí es colocar los mods en el zócalo que se alinee con su tipo y clase de zócalo de módulo. Esto reducirá significativamente el coste de capacidad del módulo, lo que te permitirá colocar mods potentes y caros con facilidad.

Mejores componentes externos para Bunny

En la build de Bunny, los mejores Componentes Externos son aquellos con estadísticas como Escudo Máximo, Salud Máxima, Recuperación de salud, y DEF.

Conseguir los componentes adecuados depende de la suerte que tengas. Al ser The First Descendant un looter shooter, tendrás que dedicar tiempo a encontrar Componentes externos con buenas estadísticas.

¡Y eso es todo! Para más contenido de The First Descendant, puedes revisar la mejor build de Freyna o cómo conseguir el arma Jaula de Trueno.