Mejor build de Freyna en The First Descendant: Habilidades, armas, reactor y módulo

Hacer que los Descendientes alcancen su máximo nivel siempre es y será un plus. Es por esto que en esta guía te vamos a compartir la mejor build de la poderosa Freyna para que te hagas con sus habilidades óptimas, armas, reactor, módulos y más.

En The First Descendant, el nuevo videojuego looter shooter, Freyna puede ser una fuerza imparable si tiene la build adecuada. Para esto necesitarás las habilidades, armas, reactor y módulos adecuados para tener éxito.

Esta descendiente obsesionada con el veneno es fantástica para aquellos a los que les gusta disparar primero y dejar que el daño acabe poco a poco con sus enemigos. Actualmente, Freyna ocupa el nivel B en nuestra lista de los mejores personajes. Comencemos entonces para que te hagas con todo el poder de este personaje.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Contenido

La mejor build de Freyna en The First Descendant

Nota: muchos nombres se han dejado en inglés y van a cambiar según el idioma en el que juegues una vez que haya una traducción oficial de los términos.

Mejores habilidades activas para Freyna

Freyna tiene acceso a cinco habilidades en el título y, si se usan correctamente, todas ellas pueden ser extremadamente poderosas. Sin embargo, su PM (Puntos de Magia) es limitado, por lo que no siempre es recomendable usarlas mucho.

Estas son las tres habilidades que más recomendamos usar en orden:

Toxic Trauma es la mejor habilidad activa para Freyna en The First Descendant. Cuando combinas el veneno a distancia con la mejor arma, tienes una combinación perfecta. El veneno no solo inflige daño a los enemigos desde el alcance, sino que también inflige Room 0 Trauma, infligiendo aún más daño y envenenándolos durante más tiempo.

es la mejor habilidad activa para Freyna en The First Descendant. Cuando combinas el veneno a distancia con la mejor arma, tienes una combinación perfecta. El veneno no solo inflige daño a los enemigos desde el alcance, sino que también inflige Room 0 Trauma, infligiendo aún más daño y envenenándolos durante más tiempo. Decomposed Poison es otra fantástica habilidad activa que debes tener a mano. Al igual que Toxic Trauma, es una gran habilidad AoE a distancia que envenena a los enemigos y funciona a la perfección con la mejor arma. Además, inflige un daño fantástico y se propaga gracias a las Toxic Footprints, por lo que las muertes no cesan.

es otra fantástica habilidad activa que debes tener a mano. Al igual que Toxic Trauma, es una gran habilidad AoE a distancia que envenena a los enemigos y funciona a la perfección con la mejor arma. Además, inflige un daño fantástico y se propaga gracias a las Toxic Footprints, por lo que las muertes no cesan. Por último, no puedes equivocarte con Defense Mechanism. Claro que hay muchas Habilidades de ataque que puedes usar, pero a veces un poco de protección extra es vital. Es fundamental tenerlo a mano por si los enemigos se acercan demasiado.

Todas las habilidades explicadas

Contagion Links (pasiva): Aumenta el Poder de habilidad tóxico en el número de enemigos cercanos infligidos con Veneno por la habilidad de Freyna.

(pasiva): Aumenta el Poder de habilidad tóxico en el número de enemigos cercanos infligidos con Veneno por la habilidad de Freyna. Toxic Trauma : Lanza veneno para atacar al enemigo objetivo con daño e infligir Room 0 Trauma a los enemigos cercanos.

: Lanza veneno para atacar al enemigo objetivo con daño e infligir Room 0 Trauma a los enemigos cercanos. Defense Mechanism : Aumenta significativamente la DEF. Existe la posibilidad de infligir Room 0 Trauma a los enemigos al atacar.

: Aumenta significativamente la DEF. Existe la posibilidad de infligir Room 0 Trauma a los enemigos al atacar. Decomposed Poison : Lanza toxinas para formar un Pantano Tóxico. Los enemigos que entran en el Pantano Tóxico reciben daño continuo y son infligidos con Veneno y Empapado de Veneno. Los enemigos infectados con Empapado de veneno dejan Huellas tóxicas al moverse, y los enemigos que tocan las Toxic Footprints también quedan infectados con Veneno.

: Lanza toxinas para formar un Pantano Tóxico. Los enemigos que entran en el Pantano Tóxico reciben daño continuo y son infligidos con Veneno y Empapado de Veneno. Los enemigos infectados con Empapado de veneno dejan Huellas tóxicas al moverse, y los enemigos que tocan las Toxic Footprints también quedan infectados con Veneno. Venomous Baptism: Cambia el Arma de fuego actual por Venomous Baptism. Los enemigos alcanzados por las balas de Venomous Baptism quedan infligidos con Room 0 Trauma.

Mejores armas de Freyna en The First Descendant

NEXON GAMES Esta arma es sin duda la mejor para Freyna.

La mejor arma para Freyna es sin duda alguna el Rifle de asalto Fallen Hope.

Posee una habilidad única excepcional que afecta directamente a todos los enemigos envenenados, integrándose perfectamente con sus habilidades y el efecto de envenenamiento:

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Perdición (Perdition): Después de golpear a un enemigo envenenado, el ATQ de arma de fuego aumenta y aplica este beneficio al ataque. Cuando derrotas a un enemigo envenenado, este puede desencadenar una explosión con cierta probabilidad, infligiendo daño adicional a los enemigos cercanos.

La sinergia que el kit de Freyna tiene con esta arma la convierte en una ventaja casi insustituible para ella, por lo que vale la pena conseguir este rifle si planeas llevarla al final del juego.

Sin embargo, los otros espacios de armas están abiertos y dependen de las preferencias personales, ya que Freyna puede destacarse en cualquier rango. Si quieres ver cuáles son las armas que son universalmente las mejores opciones, consulta nuestra guía definitiva de armas.

Mejores reactores de Freyna en The First Descendant

Los reactores que deberías elegir para Freyna en el título son los que se centran en Tóxico y Tecnología (Mecánica).

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

A Freyna le encanta el veneno y lo tóxico, por lo que capitalizar esos tipos es la mejor apuesta. También querrás priorizar el poder de las habilidades altas y el poder de ataque por encima de Tóxico y Tecnología, pero en términos de daño por segundo y eficiencia, Tóxico y Tecnología son las mejores opciones.

Teniendo esto en cuenta, los reactores que debes elegir son:

Fase Tóxica : Potencia los tipos Tóxico y Dimensión

: Potencia los tipos Tóxico y Dimensión Mecánica tóxica: Potencia los tipos Tóxico y Técnico

Mejores modulos para Freyna en The First Descendant

Ranura Módulo Descripción Calidad 1 Contagion Cuando un enemigo afectado por Room 0 Trauma muere, deja un contagio de Veneno a su alrededor Trascendente 2 HP Concentration Mejora de PS y de la tasa de críticos de habilidad Rara 3 Range HP Calculator Mejora el alcance de los efectos de tus habilidades y mejora ligeramente los PS. Rara 4 Nimble Fingers Reduce el Enfriamiento de tu Habilidad Estándar 5 Skill Cost Optimize Reduce el Enfriamiento de tu Habilidad y ligeramente el Coste de tu Habilidad. Rara 6 Skill Expansion Aumenta el alcance del efecto de las habilidades válidas Estándar 7 Dual Claw Ataca usando Garras Dobles durante el Subataque. Equipar el módulo de subataque aumenta la capacidad del módulo. Estándar 8 Skill Extension Mejora la duración de la habilidad Estándar 9 Entropy Acceleration Aumenta ligeramente el PM máximo y el daño de golpe crítico de la habilidad Rara 10 Strong Mentality Reduce el Coste de Recursos cuando utilizas Habilidades Estándar 11 Toxic Specialist Aumenta la relación de aumento de potencia de la habilidad tóxica Estándar 12 Toxic Master Aumenta tu Poder de Habilidad, con un aumento adicional para las Habilidades Tóxicas. Rara

Gracias a sus habilidades en Veneno y daño progresivo, podrás aprovechar al máximo habilidades como Contagion, Nimble Fingers y Skill Cost Optimize para usar repetidamente habilidades más potentes contra los enemigos y derrotarlos. Estas habilidades también la ayudarán a ser menos vulnerable durante los momentos de recuperación.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Mejores componentes externos para Freyna

Como los Componentes externos son gotas basadas puramente en el RNG del juego, no es demasiado fácil centrarse en los mejores. Sin embargo, hay algunos que merece la pena tener en cuenta:

DEF

Escudo máximo

Recuperación de PS

PS Máx

Aumentar la DEF (Defensa) de un personaje nunca es malo, y cuando lo combinas con el Escudo máximo,mejor, ya que Freyna debería aguantar mucho más. También puede darte la confianza para pasar más tiempo apuntando su Veneno y usando esas habilidades de nuevas maneras.

De manera similar a DEF y el Escudo, los PS (HP) de Freyna son cruciales para mantenerse al tanto. Después de todo, necesitas resistir más que el enemigo, y con los PS se logra esto. Recomendamos priorizar el aumento de tu PS Máx y la recuperación de PS para ayudar a hacer a Freyna un poco más resistente.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Y con esto terminamos ¡ahora sí podrás hacer que Freyna sea más poderosa que nunca! aprovechándo que estás acá te invitamos a leer más guías de personajes como: la mejor build de Lepic en The First Descendant o la mejor build de Jayber en The First Descendant