Life by You: Características, acceso anticipado y más

Puede que los Sims tengan la corona cuando se trata de juegos de simulación de vida, sin embargo, ahora tienen un nuevo rival: Life by You. Acá te hablaremos de sus características y más.

La primera vez que pudimos ver Life by You fue en marzo de 2023, durante su presentación. El juego fue desarrollado por el estudio Paradox Tectonic, fundado en 2019.

Este título está programado para pasar por un período de Acceso anticipado en Steam antes de su lanzamiento completo cuya fecha no se ha determinado. Esto es todo lo que sabemos hasta ahora sobre Life by You.

Tráiler de Life by You

El tráiler oficial del juego fue estrenado el 21 de marzo de 2023 y podrás verlo a continuación:

Características de Life by You

Si hay algo que diferencia a Life by You de otros simuladores de vida real es el hecho de que todo se desarrolla en un mundo abierto. Acá no encontrarás pantallas de carga y las transiciones del exterior al interior son perfectas.

Otro punto interesante son las conversaciones. Los desarrolladores dicen que estas van a ser lo más naturales posibles y de ser así, cambiarían radicalmente lo que conocemos hasta ahora. En Life by You los NPC podrán hablar con el personaje del jugador sobre sus vidas o cosas que suceden. Esto hará que todo sea más dinámico. Podemos decir que juegos como Animal Crossing: New Horizons hacen uso de un sistema similar.

Esto significa que si el jugador ha conseguido un trabajo en el gimnasio local, sus amigos o vecinos pueden felicitarle. Además, los compañeros pueden animarles o darles consejos, o incluso intentar extender la relación más allá del lugar de trabajo invitándoles a una fiesta o a una cita.

El juego ofrecerá un nivel de interactividad superior al que los jugadores podrían anticipar. Permite conducir, andar en bicicleta y realizar otros viajes con trayectos realistas hacia la ciudad o el campo. Además, los jugadores que prefieran simplemente hacer clic y arrastrar al personaje también podrán hacerlo.

Los desarrolladores también prometieron un amplio soporte para los mods, de esta forma se podrán aprovechar aún más todas las características que el juego tiene para ofrecer.

Acceso anticipado de Life by You

Al momento de escribir este artículo, el juego no ha sido visto por nadie. El hecho de que hayan muchos atrasos en su desarrollo ha hecho que muchos estén alertas de una posible cancelación.

Cuando se anunció por primera vez, los desarrolladores programaron un lanzamiento en septiembre de 2023 para la versión de acceso anticipado del juego. Luego se retrasó a marzo de 2024, supuestamente para trabajar en la mejora de varias características.

Luego se volvió a atrasar para junio de 2024. Ahora que falta muy poco para llegar a la fecha prevista sufrió otro retraso.

En un comunicado oficial del director general adjunto de Paradox, Mattias Lilja, los desarrolladores afirmaron que no querían comprometerse a una nueva fecha que no pudieran cumplir de forma fiable.

“Después de pensarlo mucho, lamentamos anunciar que hemos decidido retirar la fecha de lanzamiento de Life by You en Early Access, fijada anteriormente para el 4 de junio. No ha sido una decisión fácil, sobre todo porque comprendemos la expectación y la emoción que muchos jugadores sienten por el juego. Sin embargo, creemos que se necesita más tiempo de desarrollo“, comentó.

“Aunque hubiéramos preferido comprometernos con una nueva ventana de lanzamiento, creemos que es más prudente esperar mientras planificamos el futuro, en lugar de comprometernos con una nueva fecha que no podemos estar seguros de cumplir” agregó y finalizó diciendo: “Facilitaremos más información lo antes posible; hasta entonces queremos agradecerles sinceramente su continuo apoyo y paciencia”.

Aunque el futuro del juego esté en duda, te haremos conocer cualquier nueva información sobre Life by You que se comparta. Mientras tanto disfruta con las mejores guías y noticias de videojuegos como Roblox o Pokémon que hemos preparado para ti en Dexerto ES.

