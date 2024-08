Tier List de Deadlock: Clasificación y explicación de todos los personajes

Deadlock es el último MOBA de Valve y cuenta con un amplio elenco de personajes, como es de esperar por su género. Entonces, no debería sorprender que algunos de estos personajes sean mejores que otros. Por eso esta tier list será útil para los jugadores.

Deadlock es uno de los videojuegos más populares en Steam, incluso en su fase Alfa limitada. Además, se perfila como un gran éxito. Aunque Valve sigue ajustando las habilidades de los héroes, ya se pueden identificar los personajes que destacan más.

El artículo continúa después del anuncio.

Al igual que en DOTA 2, la fuerza de cada personaje depende tanto de su poder como de lo fácil que es contrarrestarlos. Aquí te ofrecemos una lista de niveles y descripciones de personajes para ayudarte a elegir el mejor si tienes acceso al Alfa.

El artículo continúa después del anuncio.

Tier List de Deadlock: Clasificación de los mejores personajes

Tier Personaje S-Tier Pocket, Lady Geist, Dynamo, Ivy, Warden A-Tier Yamato, Seven, Infernus, Mo & Krill, Grey Talon, Abrams, Shiv B-Tier Bebop, Viscous, Haze, Vindicta, Wraith, Paradox, Lash, Kelvin C-Tier McGinnis

Explicación de la clasificación

Aquí tienes una explicación completa de cómo califica cada personaje para su respectivo puesto en nuestra tier list de Deadlock:

S: Lo mejor de lo mejor, bueno en casi todos los escenarios, con diversas formas de build y difícil de contrarrestar.

A: Fuerte con la build adecuada, aunque puede ser contrarrestado por ciertos objetos o estrategias.

B: Fácil de contrarrestar con objetos o de utilidad limitada.

C: Puede ser decente en ciertos escenarios, pero hay mejores opciones.

Explicación de los personajes de Deadlock

Cada héroe en este juego de Valve cuenta con cuatro habilidades numeradas del 1 al 4, siendo la 4 su habilidad definitiva. Cada habilidad tiene tres mejoras que se pueden desbloquear acumulando puntos de habilidad (1 punto para el nivel 1, 2 puntos para el nivel 2 y 5 puntos para el nivel 3).

El artículo continúa después del anuncio.

Si estás interesado en ver lo que puede hacer cada personaje, pero aún no tienes acceso al Alfa o no conoces sus habilidades, hemos preparado un desglose completo de las habilidades de cada héroe y sus mejoras correspondientes.

El artículo continúa después del anuncio.

Tier list de Deadlock: Personajes de nivel S

Pocket

Valve

Habilidades:

1: Andanada

Canaliza para empezar a lanzar proyectiles que infligen daño y aplican ralentización de movimiento alrededor de su punto de impacto. Cada proyectil que impacta en un héroe te otorga una mejora acumulativa que amplifica todo tu daño. Si lo lanzas mientras estás en el aire, flotarás y mantendrás el impulso horizontal con el que empezaste. Nivel 1: +15 de daño por proyectil Nivel 2: -15 segundos de enfriamiento Nivel 3: +5% de amplificador por acumulación



2: Capa voladora

Lanza una capa sensible que se desplaza hacia delante y daña a los enemigos. Puedes volver a activar la habilidad para teletransportarte a su ubicación. Nivel 1: Enfriamiento de -15 segundos Nivel 2: +80 de daño Nivel 3: +7 de daño de arma durante 10 segundos tras teletransportarte



3: Maleta de encantador

Escapa dentro de tu maleta. Cuando termina la duración, infliges daño a los enemigos cercanos. La duración puede terminar antes realizando cualquier acción. Nivel 1: -5 segundos de enfriamiento Nivel 2: +80 de daño Nivel 3: Aplica un 40% de ralentización de la cadencia de fuego durante 4 segundos



4: Aflicción

Aplica daño durante un tiempo a todos los enemigos cercanos. El daño de Aflicción no es letal y no aplica procs de objetos. Nivel 1: Enfriamiento de 30 segundos Nivel 2: Suprime la curación de los objetivos un -60 Nivel 3: +27 DPS



Pocket es un personaje DPS cercano extremadamente difícil de manejar debido a sus habilidades de teletransporte y de inmunidad. Aunque puede ser ralentizado o inmovilizado, su poder ofensivo sigue siendo muy fuerte, especialmente con su definitiva y su escopeta. Además, puede ser más fácil de jugar si compras objetos que reducen los efectos negativos, lo que lo convierte en una gran amenaza en combate.

El artículo continúa después del anuncio.

Lady Geist

Habilidades

1: Bomba de esencia

Sacrifica parte de tu salud para lanzar una bomba que inflige daño tras un breve tiempo de armado. El tipo de daño propio es espíritu y puede mitigarse. Nivel 1: +2 metros de radio Nivel 2: +60 de daño Nivel 3: Las bombas dejan un desastre tóxico en el suelo, infligiendo un 22% del daño original por segundo durante 6 segundos



2: Drenaje de vida

Crea una atadura que drena la Vida del enemigo con el tiempo y te cura a ti. El objetivo debe estar en la línea de visión y dentro del alcance máximo para drenar. Puedes disparar y utilizar otras habilidades durante el drenaje, pero tu velocidad de movimiento se reduce a la mitad. Nivel 1: +20 de daño por segundo Nivel 2: +2 segundos de duración Nivel 3: El enemigo es silenciado mientras se le drena vida



3: Malicia

Sacrifica parte de tu vida para lanzar fragmentos de sangre que aplican una pila de Malicia. Cada pila ralentiza a la víctima y aumenta el daño que recibe de ti. El efecto de ralentización disminuye con el tiempo. Nivel 1: -3 segundos de enfriamiento Nivel 2: +40 puntos de vida al daño Nivel 3: +6 fragmentos de sangre



4: Intercambio de almas

Intercambia niveles de salud con un objetivo enemigo. Hay un porcentaje mínimo de salud al que se puede reducir a los enemigos y una cantidad mínima de salud recibida basada en la salud actual de la víctima. Nivel 1: -40 segundos de enfriamiento Nivel 2: -10% de Vida mínima del enemigo Nivel 3: al lanzarlo, +40% de cadencia de fuego y +40% de resistencia espiritual durante 8 segundos.



Lady Geist es una opción de nivel S gracias a sus dos builds efectivas: una centrada en el daño de armas y otra en el daño espiritual. Es ideal tanto para los expertos en tiros a la cabeza como para quienes prefieren lanzar bombas de gran tamaño. Su bomba limpia oleadas eficientemente, su habilidad 2 aplica un fuerte silencio y su habilidad definitiva puede revertir la situación cambiando su barra de vida. Estas características la convierten en una poderosa elección tanto para empujar carriles como para batallas en equipo.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Si te acercas demasiado, te roba toda tu salud; si te mantienes a distancia, te daña desde lejos. Superar a Lady Geist es muy complicado, lo que justifica su clasificación como personaje de nivel S.

Dynamo

Habilidades

1: Pulso cinético

Libera un pulso de energía que lanza a los enemigos por los aires. Nivel 1: la cadencia de fuego y el movimiento de los enemigos golpeados se ralentizan un 40% durante 4 segundos. Nivel 2: Dinamo inflige un 30% más de daño de arma a los enemigos golpeados durante 8 segundos Nivel 3: +125 de daño



2: Enredo cuántico

Dynamo desaparece brevemente en el vacío y reaparece a poca distancia. Al reaparecer, tu arma se recarga y tiene una bonificación de cadencia de fuego para el siguiente cargador. También puede lanzarse a aliados cercanos, otorgándoles la mitad de la bonificación de cadencia de fuego (25% de base). Nivel 1: +4 metros de alcance de lanzamiento Nivel 2: +25% de bonificación a la cadencia de fuego Nivel 3: Al reaparecer, +120% de munición base



3: Aurora rejuvenecedora

Mientras canalizas, restauras tu salud con el tiempo y la de los aliados cercanos. Nivel 1: Obtienes +4 metros por segundo de bonificación de velocidad de movimiento durante 8 segundos si Aurora está completamente canalizada. Se obtiene instantáneamente en la mejora de nivel 3. Nivel 2: Enfriamiento de -15 segundos. Nivel 3: Uso completo de movimientos y habilidades mientras se canaliza y, además, cura +4% de salud máxima por segundo.



4: Singularidad

Crea una singularidad en tus manos que atrae a los enemigos cercanos y los daña. Una vez finalizada, los enemigos saltan por los aires. Nivel 1: Radio de singularidad de +2 metros Nivel 2: +0,75 segundos de duración Nivel 3: La singularidad quita un 3,8% de la Vida máxima de los enemigos cada segundo.



Dynamo es el personaje de apoyo ideal para cambiar el rumbo de una partida. Aunque no es el más fuerte en términos de daño o arma, sus habilidades de aumento de daño, inmunidad, curación y bloqueo de equipos lo convierten en un apoyo valioso. Sus debilidades se ven superadas por sus numerosas ventajas, haciéndolo una excelente elección para roles de apoyo.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Ivy

Habilidades

1: Bomba de kudzu

Invoca un parche de enredaderas asfixiantes que dañan y ralentizan a los enemigos en su radio. Nivel 1: +1 carga Nivel 2: +2 segundos de duración Nivel 3: +60 DPS



2: Convencimiento del vigilante

Gana bonificaciones y se conecta automáticamente con un aliado cercano para compartirlas. La curación se replica entre todos los conectados. La conexión requiere línea de visión. Nivel 1: +10% cadencia de fuego Nivel 2: +3 metros por segundo de velocidad de movimiento Nivel 3: +1 Recuento de ataduras



3: Forma de piedra

Te conviertes en piedra impermeable y te estrellas contra el suelo, aturdiendo y dañando a los enemigos cercanos. Te curas un 10% de tu Vida máxima. Tienes cierto control del aire antes de caer. Nivel 1: Enfriamiento de -20 segundos Nivel 2: +80 de daño y aturde durante 0,5 segundos Nivel 3: +20% de curación máxima



4: Caída aérea

Vuela con un aliado o una bomba. El aliado gana Resistencia a balas, pero no puede atacar ni usar habilidades mientras está elevado. Deja caer a tu aliado o bomba para causar una gran explosión que inflige ralentización de movimiento. La hiedra y el aliado obtienen un escudo antibalas cuando termina el vuelo. Nivel 1: -20% de Resistencia a las balas en los enemigos golpeados durante 12 segundos. Nivel 2: +300 Escudo antibalas y +5 metros de radio de explosión Nivel 3: Aplica silencio a los enemigos golpeados durante +4,5 segundos



Ivy es otra opción de apoyo, aunque está un poco más orientado a la ofensiva que Dynamo. Está totalmente diseñado para acosar a la gente fuera del carril, ya que su arma principal tiene una cadencia de fuego, una velocidad de proyectil y una recarga rápidas. Combinado con la negación de área de su 1, el farming contra Ivy es una pesadilla.

Además, la bonificación de cadencia de fuego de su 2 y la curación para ella y sus aliados la convierten en una bendición en las peleas de equipo, su 3 hace que sea imposible matarla y su ult es una gran herramienta de escape en el peor de los casos, y un método para arrastrar a un Siete alimentado por el mapa o asegurar fácilmente la urna en el mejor.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Nunca hay un momento en el que no quieras tener a Ivy en tu equipo, sobre todo porque puede aguantar tanto como repartidora de daño como de apoyo.

Warden

Habilidades

1: Frasco alquímico

Lanza un frasco que daña, ralentiza y reduce el daño de arma y la resistencia de los enemigos a los que golpea. Nivel 1: +40 de daño Nivel 2: +1 reducción de aguante Nivel 3: -7 segundos de enfriamiento y aplica un 35% de ralentización a la cadencia de fuego



2: Fuerza de voluntad

Obtienes un escudo espiritual y velocidad de movimiento adicional. Nivel 1: +20% de bonificación de velocidad de movimiento Nivel 2: -20 segundos de enfriamiento Nivel 3: +200 de Vida de escudo espiritual y ahora aumenta con el Poder espiritual.



3: Palabra vinculante

Maldice a un héroe enemigo. Si no se alejan de su posición inicial dentro del tiempo de escape, recibirán daño y quedarán inmovilizados. Nivel 1: +1 segundo de duración de la inmovilización Nivel 2: Enfriamiento de -20 segundos Nivel 3: El guardián inflige un +20% más de daño de bala a los héroes atrapados durante 6 segundos.



4: Última batalla

Tras cargar durante 2,2 segundos, libera pulsos que dañan a los enemigos y te curan en función del daño infligido. Nivel 1: +3 metros de radio Nivel 2: +70 DPS Nivel 3: Enfriamiento de -60 segundos



Warden es uno de los personajes más poderosos de Deadlock. En combates uno a uno, es muy difícil enfrentarse a él debido a su alto daño tanto espiritual como de arma, así como su capacidad para dominar en duelos individuales y en peleas de equipo. Si logra canalizar su habilidad definitiva, Warden puede aniquilar a todo un equipo por sí solo.

El artículo continúa después del anuncio.

Además, hay formas de contrarrestar sus debilidades si tienes experiencia con él. Aunque su habilidad 1 no tiene un indicador visible como muchas otras habilidades, su alcance es mucho mayor de lo que parece una vez que te acostumbras a su arco. Su habilidad 3 puede ser fácil de evitar, pero un maleficio ralentizador puede ayudar a solucionar ese problema.

El artículo continúa después del anuncio.

Pocos personajes son tan robustos y efectivos como Warden, y es difícil argumentar en contra de su clasificación como personaje de nivel S.

El artículo continúa después del anuncio.

Tier list de Deadlock: Personajes de nivel A

Yamato

Valve

Habilidades

1: Tajo poderoso

Canaliza para aumentar el daño durante 1,5 segundos y, a continuación, lanza un golpe de espada totalmente cargado. Puede soltarse antes para infligir daño parcial. Nivel 1: Obtienes +60 de Resistencia a las balas mientras canalizas. Nivel 2: Aplica un 40% de ralentización de movimiento durante 3 segundos. Nivel 3: +200 de daño con carga completa



2: Golpe volador

Lanza un garfio para enrollarse hacia un enemigo, dañando y ralentizando al objetivo cuando llega. Nivel 1: +25% de ralentización de movimiento Nivel 2: +20 metros de alcance de lanzamiento Nivel 3: +6 de daño de arma durante 10 segundos tras golpear al objetivo



3: Tajo carmesí

Acuchilla a los enemigos frente a ti, dañándolos y ralentizando su cadencia de disparo. Si alcanzas a algún héroe enemigo, te curas. Nivel 1: +30% de ralentización de la cadencia de fuego Nivel 2: +10% de Vida máxima curada al golpear a un héroe. Nivel 3: Enfriamiento de -6 segundos



4: Transformación sombría

Te infundes con el alma sombría de Yamato. Tras una transformación inicial invencible, tus habilidades se refrescan y son un 60% más rápidas, tu arma tiene munición infinita y ganas resistencia al daño e inmunidad a los efectos de estado negativos. En este modo no puedes morir. Nivel 1: Enfriamiento de -30 segundos Nivel 2: +4 metros por segundo de velocidad de movimiento Nivel 3: +1,5 segundos de duración.



Yamato es uno de los personajes más únicos de Deadlock, con un alto potencial de carga que depende de sus habilidades y tiene un alcance limitado. Aprender a manejar su fuego primario y superar la fase de carril es crucial para su éxito.

Una vez fuera del carril con un buen farmeo y eligiendo objetivos adecuados, Yamato se vuelve imparable, especialmente gracias a su habilidad definitiva, que la hace inmune al control de masas (CC) y a la muerte. Con un excelente daño de habilidad, buen sustain y una construcción orientada al tanque, Yamato es extremadamente eficaz, aunque no ejerce tanta influencia o presión al inicio del juego como personajes como Warden.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Seven

Habilidades

1: Bola de rayos

Dispara una bola de rayos que viaja en línea recta. Hace daño a todos los objetivos en su radio. Se ralentiza al dañar a los enemigos y se detiene si golpea el mundo. Nivel 1: +1 Carga Nivel 2: +40% de ralentización de movimiento Nivel 3: +70 DPS



2: Carga estática

Aplica una carga a un héroe enemigo objetivo. Tras una breve duración, la carga estática aturde y daña a los enemigos dentro del radio. Nivel 1: Enfriamiento de -20 segundos Nivel 2: +7 metros de radio Nivel 3: +1,1 segundos de duración del aturdimiento



3: Descarga de energía

Potencia tu arma con un efecto de impacto, haciendo que tu bala inflija daño de impacto a tu objetivo. Este daño de impacto rebota en los enemigos cercanos a tu objetivo. Ocurre una vez por disparo de ráfaga. Nivel 1: El daño de impacto aplica un -15% de Resistencia espiritual durante 8 segundos. Nivel 2: Enfriamiento de -16 segundos Nivel 3: +12 de daño de impacto, mejora la escala de espíritu y +3 saltos máximos



4: Nube de tormenta

Canaliza una nube de tormenta que se expande a tu alrededor y daña a todos los enemigos en su radio. Los enemigos no reciben daño cuando están fuera de la línea de visión. Nivel 1: +35% de resistencia a las balas mientras canalizas Nube de tormenta. Nivel 2: +7 segundos de tiempo de canalización y +10 metros de radio Nivel 3: +75 DPS



Seven es uno de los lanzadores más sencillos y directos de Deadlock, ya que es muy difícil fallar sus habilidades. Su 1 tiene un gran alcance y una gran zona de impacto, su 2 es un aturdimiento garantizado (aunque retraso), y el amplificador de daño de su 3 y el rayo en arco no hacen más que facilitar las cosas.

Pero la habilidad definitiva de Seven es lo más importante. Si te especializas por completo en su habilidad definitiva y consigues suficiente farm, Seven puede actuar como una fuerza imparable de la naturaleza que reclama para sí partes masivas del mapa. Esto es aún más potente si se combina con una ult de Ivy o alguien con suficiente velocidad de movimiento y un rayo de rescate.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Dicho esto, Seven no hace gran cosa por detrás, y es bastante fácil de derribar en las primeras fases del juego. No es del todo un S-Tier.

Infernus

Habilidades

1: Catalizador

Lanza napalm que ralentiza el movimiento del enemigo y amplifica el daño que Infernus le inflige. Nivel 1: +1 Carga Nivel 2: Infernus obtiene un 20% de Robo de vida contra las víctimas. Nivel 3: +10% Ampliación de daño y -40% Curación/Regeneración



2: Salto de llamas

Avanza a gran velocidad y deja un rastro de llamas que quema a los enemigos. Nivel 1: +30% de ralentización de la cadencia de fuego durante 7 segundos Nivel 2: +45 DPS Nivel 3: Enfriamiento de -20 segundos



3: Postcombustión

Tus balas se acumulan para aplicar un efecto abrasador a los enemigos. Las balas y habilidades de Infernus refrescan la duración. Nivel 1: Las víctimas infligen -30% de daño de espíritu. Nivel 2: +1 segundo de duración de la quemadura Nivel 3: +30 DPS



4: Combustión conmocionadora

Te convierte en una bomba viviente que explota tras un breve retardo, aturdiendo a todos los enemigos en su radio. Nivel 1: Enfriamiento de -40 segundos Nivel 2: +0,5 segundos de duración del aturdimiento y +4 metros de radio Nivel 3: +115 de daño y 100% de Robo de vida de los héroes enemigos golpeados



Infernus es una excelente opción si buscas un personaje versátil, fácil de usar y con gran potencial de carga. Aunque su daño AoE puede parecer bajo hasta que mejoras su estela de fuego, su capacidad para hacer un alto DPS cuando un enemigo está incendiado es formidable. Infernus es efectivo en luchas de equipo siempre que te acerques lo suficiente, pero su habilidad definitiva, aunque potente en teoría, es vulnerable a contramedidas debido a su duración prolongada. Su necesidad de estar cerca para maximizar el daño y su facilidad para ser bloqueado lo excluyen de la categoría S-Tier, aunque sigue siendo una buena elección.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Mo & Krill

Habilidades

1: Desprecio

Inflige daño a los enemigos cercanos y cúrate a ti mismo en función del daño infligido. La curación es mayor contra héroes enemigos. Nivel 1: -4 segundos de enfriamiento Nivel 2: +25 de daño Nivel 3: Añade una desventaja a los enemigos que permite a Mo & Krill infligirles +15% de daño. La desventaja dura 16 segundos y se puede acumular.



2: Madriguera

Excava bajo tierra, moviéndote más rápido y ganando armadura de espíritu y bala. El daño de los héroes enemigos reduce la bonificación de velocidad. Cuando saltas, lanzas a los enemigos por los aires y realizas un ataque giratorio que daña y ralentiza. Nivel 1: +3 segundos de tiempo de excavación Nivel 2: +140 DPS de giro y +2 de radio Nivel 3: -20 segundos de enfriamiento y +3 metros por segundo de velocidad de movimiento



3: Ráfaga de arena

Rocía arena que desarma a los enemigos frente a ti e inflige daño. Nivel 1: +1,5 segundos de duración Nivel 2: Enfriamiento de -20 segundos Nivel 3: Ralentiza a los objetivos un 50



4: Combo

Mantienes al objetivo en su sitio, aturdiéndolo e infligiéndole daño durante la canalización. Si mueren durante el combo, ganas permanentemente 30 de Vida máxima. Nivel 1: Enfriamiento de -30 segundos Nivel 2: Duración del combo +1 segundo Nivel 3: +40 de daño por segundo y 100% de Robo de vida



Mo & Krill no solían considerarse personajes de alto nivel durante la mayor parte de la alfa de Deadlock. Aunque tienen un buen sustain y utilidad, su alcance limitado, una habilidad definitiva que solo bloquea a un objetivo y una caja de impacto grande los hacían fáciles de sacar del carril.

No obstante, su verdadero potencial se encuentra en maximizar su habilidad 2. Una vez que salgan de la fase de carril y consigan algunos objetos, pueden moverse rápidamente, atacar carriles y limpiar campamentos más eficazmente que casi cualquier otro personaje en Deadlock. Mientras los carrileros no sufran demasiado por su ausencia, Mo & Krill pueden obtener una ventaja significativa cultivando campamentos y controlando el mapa.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Si buscas un roamer extremadamente eficiente que pueda acumular ventaja por todo el mapa, Mo & Krill es el dúo ideal.

Grey Talon

Habilidades

1: Disparo cargado

Carga un potente disparo que atraviesa a los enemigos. Nivel 1: +1 Carga Nivel 2: +70 de daño Nivel 3: Escala de daño mejorada y retraso de carga de -3 segundos



2: Lluvia de flechas

Te lanza muy alto en el aire, permitiéndote planear lentamente. Mientras estás en el aire, obtienes daño de arma y multidisparo en tu arma. Nivel 1: Enfriamiento de -15 segundos Nivel 2: Mientras estás en el aire, +7 de daño de arma y el arma aplica un 40% de ralentización de movimiento durante 1,5 segundos. Nivel 3: mientras estás en el aire, +50% de Robo de vida de bala y +50% de Robo de vida de espíritu.



3: Trampa inmovilizadora

Lanza una trampa que comienza a armarse. Una vez armada, la trampa se activa cuando un enemigo entra en su radio, inmovilizándolo. Nivel 1: Enfriamiento de -20 segundos Nivel 2: +1 segundo de duración de la inmovilización Nivel 3: Garra gris inflige un +30% más de daño de bala a los enemigos alcanzados por la trampa inmovilizadora durante 10 segundos.



4: Búho guiado

Tras 1,5 segundos de lanzamiento, lanzas un búho espiritual que controlas que explota al impactar, dañando y aturdiendo a los enemigos. Gana 5 de Poder de espíritu permanente por cada héroe asesinado con Búho guía. Nivel 1: +100 de daño Nivel 2: Enfriamiento de -50 segundos Nivel 3: Tras impactar, mata a los enemigos que estén por debajo del 22% de Vida



Si buscas al mejor francotirador de Deadlock, Grey Talon es el indicado. Tiene un gran alcance, un DPS abrumador que supera al de la mayoría de los demás personajes de la categoría y unas trampas increíblemente difíciles de superar. Lanear contra Talon es un suplicio absoluto si no tienes sustain, y es difícil sentirse seguro cuando él está en el mapa.

El artículo continúa después del anuncio.

Aunque tiene el mismo escollo que otros personajes de DPS frágiles en su grave falta de autoexfoliación, su daño es abrumadoramente fuerte y su empuje dividido es tan bueno que esas carencias no le impiden estar en la A-Tier. Además, sus trampas son mucho más difíciles de superar que la mayoría de habilidades de CC.

El artículo continúa después del anuncio.

Hay pocas cosas en Deadlock que den más miedo que el sonido de la ult de Grey Talon volando hacia ti y sus flechas silbando en el carril.

El artículo continúa después del anuncio.

Abrams

Habilidades

1: Sifón de vida

Drena la vida de los enemigos que te rodean mientras están en el radio. Nivel 1: Enfriamiento de -20 segundos Nivel 2: +2 segundos de duración Nivel 3: +40 de daño por segundo



2: Carga de hombro

Carga hacia delante, chocando con los enemigos y arrastrándolos. Al chocar contra una pared, los enemigos atrapados por Abrams quedan aturdidos. Velocidad aumentada tras chocar con héroes enemigos. Nivel 1: Enfriamiento de -20 segundos Nivel 2: +0,5 segundos de duración Nivel 3: +5,5 de daño de arma durante 8 segundos tras chocar con el enemigo



3: Resistencia infernal

Regenera una parte del daño recibido a lo largo del tiempo. Nivel 1: +1,5 de Regeneración de vida Nivel 2: +150 de Vida Nivel 3: +9% de daño regenerado



4: Impacto sísmico

Salta alto en el aire y elige un lugar del suelo contra el que chocar. Cuando golpeas el suelo, todos los enemigos del radio resultan dañados y aturdidos. Nivel 1: Enfriamiento de -40 segundos Nivel 2: Gana 100 PS máximos y 15% de cadencia de fuego por golpe de héroe. Dura 25 segundos Nivel 3: Al lanzarlo, te vuelves inmune a Aturdir, Silencio, Sueño, Raíz y Desarmar. Expira 3 segundos después de aterrizar.



En términos de supervivencia, Abrams es el personaje más resistente que puedes elegir. Lo que le falta en alcance, lo compensa con su capacidad para cerrar distancias, su resistencia, una gran cantidad de daño cuerpo a cuerpo y un fuerte control de masas. Su habilidad 1 tiene una gran cantidad de curación, su habilidad 2 lanza a los enemigos contra las paredes, y su habilidad definitiva es una herramienta de iniciación muy poderosa que solo mejora a medida que se mejora.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Tiene problemas contra personajes que pueden zonificarlo y mantenerlo a distancia, pero una vez que Abrams está cerca, inflige una gran cantidad de daño. Si no contrarrestas sus construcciones y reduces su curación, será imposible de matar también.

Sin embargo, los parries bien cronometrados pueden aturdir a Abrams y dejarlo vulnerable a ser eliminado rápidamente, y construir anti-curación reducirá enormemente su supervivencia.

Shiv

Habilidades

1: Cuchillos dentados

Lanza un cuchillo que daña y ralentiza a un enemigo. Cada golpe adicional añade una acumulación y refresca la duración de la debilitación, haciendo que el daño aumente por acumulación.

Mientras la Rabia esté llena, los cuchillos rebotarán hacia otro enemigo y aplicarán una ralentización del 35% a los enemigos a los que sangren. Nivel 1: +1 Carga Nivel 2: +2 segundos de duración de la debilitación Nivel 3: +40 de daño y +5 de DPS por hemorragia

Mientras la Rabia esté llena, los cuchillos rebotarán hacia otro enemigo y aplicarán una ralentización del 35% a los enemigos a los que sangren.

2: Corta y pica

Realiza una carrera hacia delante, dañando a los enemigos que encuentra en su camino.

Mientras la Rabia está llena, un eco de Shiv recorre el camino de la carrera tras un breve retardo, dañando de nuevo a los enemigos. Nivel 1: -4 segundos de enfriamiento Nivel 2: +100 de daño Nivel 3: Reduce el Enfriamiento en 2 segundos por enemigo golpeado. Máximo de 6 segundos por carrera



3: Sangría

Recibe solo una parte del daño entrante inmediatamente y aplaza un 35% del daño a lo largo del tiempo. Actívala para eliminar una parte del daño diferido.

Mientras Rabia esté llena, la cantidad de daño diferido aumenta un 15%. Nivel 1: +5 segundos de duración del daño diferido Nivel 2: -5 segundos de enfriamiento Nivel 3: +25% de daño diferido eliminado



4: Golpe mortal

Actívala para saltar hacia un héroe enemigo y matarlo al instante si su Vida está por debajo del umbral de muerte (20% PS). De lo contrario, les inflige 200 de daño.

Pasiva: Causar daño a los enemigos te llena de rabia. Cuando está lleno de rabia, Shiv obtiene un 25% más de daño y propiedades especiales en sus otras habilidades. Nivel 1: Ganas +2 metros por segundo de Velocidad de movimiento mientras estás a tope de rabia. Nivel 2: +8% umbral de ejecución de salud Nivel 3: Acabar con un enemigo con Golpe mortal reinicia su Enfriamiento.

Pasiva: Causar daño a los enemigos te llena de rabia. Cuando está lleno de rabia, Shiv obtiene un 25% más de daño y propiedades especiales en sus otras habilidades.

Shiv es uno de los pocos personajes que se añadieron después del lanzamiento de la Alfa y llegó con un estado increíblemente fuerte. Desde sus cuchillos desangradores, que son extremadamente precisos y más rápidos que la mayoría de las balas, hasta su alta movilidad, su potente disparo principal, su capacidad para mitigar daño y su habilidad de ejecución, Shiv es prácticamente el asesino ideal.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Cuando este personaje se activa, es muy difícil de detener, especialmente en las etapas finales del juego, donde su habilidad 3 le permite mantenerse con vida mucho después de que otros personajes normalmente ya estarían fuera de combate. Sin embargo, si Shiv se queda atrás, su impacto es limitado. Este personaje necesita progresar rápidamente para ser realmente efectivo.

La habilidad de Shiv para dominar el juego lo coloca en el nivel A, pero está muy cerca del S.

El artículo continúa después del anuncio.

Tier list de Deadlock: Personajes de nivel B

Bebop

Valve

Habilidades

1: Uppercut explosivo

Inflige daño ligero cuerpo a cuerpo a las unidades cercanas y las hace volar hacia atrás, causando daño de área donde caen. No daña a los aliados, pero puede hacerlos retroceder. Nivel 1: Enfriamiento de -11 segundos. Nivel 2: Al asestar un Uppercut a un héroe enemigo, obtienes tiempo de giro rápido en tu disparo principal, alcance 2x y +60% de daño de arma durante 12 segundos. Nivel 3: Al asestar un Uppercut al héroe enemigo, el Enfriamiento del gancho se reduce a 0 y obtienes al instante +100% de balas en tu cargador actual.



2: Bomba pegajosa

Coloca una Bomba pegajosa en un objetivo cercano que inflige daño explosivo tras un breve tiempo de desactivación. Gana +2,5% de daño de bomba permanentemente por cada héroe enemigo alcanzado. Puedes lanzar Bomba pegajosa sobre ti mismo. Nivel 1: Enfriamiento de -8 segundos Nivel 2: +80 de daño Nivel 3: Al enganchar, desarma al objetivo durante 3,5 segundos



3: Gancho

Lanza un gancho que agarra y atrapa al primer enemigo o héroe amigo que golpea, infligiendo daño si el objetivo es un enemigo. El objetivo se colocará hacia donde estés mirando. Nivel 1: Bebop inflige un 30% más de daño de bala a los enemigos enganchados durante 10 segundos. Nivel 2: +30 metros de alcance de lanzamiento Nivel 3: Enfriamiento de -12 segundos



4: Hiperrayo

Carga tu láser para desatar un poderoso torrente de energía que inflige daño y ralentiza el movimiento y la velocidad de los enemigos. Mientras dure, ralentizas el movimiento y la velocidad de giro. Si se activa en el aire, te quedas suspendido mientras lanzas el rayo. Nivel 1: Enfriamiento de -40 segundos Nivel 2: +100 DPS Nivel 3: El Hiperoso cura a Bebop el 100% de su daño en héroes, el 33% en no héroes.



Viscous

Habilidades

1: Salpicadura

Lanza una bola de sustancia viscosa que inflige daño y deja tras de sí charcos de sustancia viscosa que aplican ralentización de movimiento a los enemigos en el radio. Nivel 1: -6 segundos de duración Nivel 2: +70 de daño y +1 metro de radio Nivel 3: Rebota 2 veces



2: El Cubo

Envuelve al objetivo en un cubo de sustancia viscosa reconstituyente que purga debilidades, protege del daño y aumenta la regeneración de Vida. El objetivo no puede realizar nuevas acciones mientras esté en el cubo. Puede usarse sobre uno mismo. Nivel 1: Aumenta la velocidad de movimiento y la recuperación de energía. Nivel 2: Enfriamiento de -22 segundos Nivel 3: +60 de regeneración de vida



3: Puñetazo de charco

Materializa un puño en el mundo que golpea a las unidades de la zona y las lanza por los aires. Los enemigos recibirán daño, verán reducida su distancia de carrera durante un breve instante y su velocidad de movimiento disminuirá. Se considera un ataque cuerpo a cuerpo ligero. Nivel 1: +1 Carga Nivel 2: Enfriamiento de -10 segundos Nivel 3: +80 de daño y +20% de ralentización del movimiento



4: Bola viscosa

Se transforma en una gran bola viscosa que inflige daño y aturde a los enemigos al impactar. La bola otorga grandes cantidades de Resistencia a balas y a espíritus, rebota en las paredes y puede realizar un doble salto. Nivel 1: +5 segundos de duración Nivel 2: +120 de daño al impactar Nivel 3: Puede lanzar habilidades y usar objetos mientras rueda



Haze

Habilidades

1: Daga del sueño

Lanza una daga que daña y duerme al objetivo. Los objetivos dormidos se despiertan poco después de recibir el daño. Lanzar una Daga no rompe tu invisibilidad. Daga durmiente no interrumpe las habilidades de canalización de los enemigos. Nivel 1: Elimina 1 de Aguante. Nivel 2: Enfriamiento de -13 segundos Nivel 3: Aplica -12% de resistencia a las balas durante 6 segundos al despertar



2: Bomba de humo

Desaparece de la vista, volviéndose invisible y ganando velocidad de sprint. Al atacar, desaparece la invisibilidad. Los enemigos cercanos pueden ver a través de tu invisibilidad. Nivel 1: Enfriamiento de -15 segundos Nivel 2: +6 metros por segundo de velocidad de invis. Nivel 3: Después de invis, obtienes +30% de Robo de vida de bala durante 8 segundos.



3: Fijación

Disparar a un objetivo aumenta tu daño de bala sobre ese objetivo. Obtienes una acumulación de +0,2 de daño de arma por impacto de bala, dos si el impacto es en la cabeza. Nivel 1: 60 de daño de espíritu y 15% de ralentización durante 2 segundos al objetivo cada 20 acumulaciones Nivel 2: +30 acumulaciones máximas y +5 segundos de duración Nivel 3: +0,2 de daño de arma por acumulación



4: Danza de balas

Entras en una ráfaga, disparando tu arma a los enemigos cercanos con una precisión perfecta. Durante la ráfaga, Haze obtiene una bonificación a la cadencia de disparo y evade parte de las balas que le disparan.

Nota: esta habilidad definitiva aplica efectos de daño de arma al golpear. Nivel 1: +7 de daño de arma Nivel 2: Enfriamiento de -40 segundos Nivel 3: +1 objetivo alcanzado por disparo



Vindicta

Habilidades

1: Estaca

Lanza una estaca que ata a los enemigos al lugar donde caiga. El movimiento de los enemigos se limita a la longitud de la atadura. Nivel 1: +0,75 Duración de la atadura. Nivel 2: Enfriamiento de -20 segundos Nivel 3: Los enemigos atados también se desarman



2: Vuelo

Salta al aire y vuela. Mientras vuelas, tu arma inflige daño de espíritu adicional. Nivel 1: +50% de munición base mientras vuelas. Nivel 2: Enfriamiento de -15 segundos Nivel 3: +12 de daño de espíritu por bala



3: Cuervo familiar

Tu cuervo familiar inflige daño de impacto y aplica una hemorragia que inflige un 3% de la Vida actual del objetivo por segundo. Nivel 1: el cuervo rebota hasta 2 veces hacia otros enemigos en un radio de 15 metros Nivel 2: Enfriamiento de -17 segundos Nivel 3: +3% de Hemorragia y suprime la curación un -40



4: Asesinar

Utiliza tu rifle con mira telescópica para realizar un potente disparo a larga distancia. Inflige solo daño parcial hasta que se carga por completo tras 1 segundo de estar en la mira. Inflige daño adicional a los enemigos con menos del 50% de Vida restante. Asestar un golpe mortal a un jugador con Asesinato otorga 250 almas de bonificación. Nivel 1: Enfriamiento de -20 segundos Nivel 2: +140 de daño adicional Nivel 3: +600 almas por asesinato



Wraith

Habilidades

1: Truco de cartas

Inflige daño de arma a las cartas invocadas. Actívala para lanzar una carta que vuela hacia el enemigo o punto bajo tu punto de mira. Nivel 1: +1 Carga Nivel 2: +50 de daño Nivel 3: +50% tasa de invocación de cartas



2: Proyectar mente

Teletransporte a la ubicación objetivo Nivel 1: +15 metros de alcance de lanzamiento Nivel 2: Proporciona un escudo de 300 balas durante 8 segundos al teletransportarse. La cantidad de escudo aumenta con el poder espiritual Nivel 3: Enfriamiento de -30 segundos



3: Completamente automático

Aumenta temporalmente tu cadencia de fuego un 20%. Los aliados cercanos reciben la mitad de la bonificación. Nivel 1: Enfriamiento de -15 segundos Nivel 2: +5 de daño de espíritu por bala Nivel 3: +35% de duración de vida por bala



4: Telequinesis

Eleva a un héroe enemigo en el aire, aturdiéndolo durante un breve periodo de tiempo. Cuando termina la elevación, el objetivo recibe daño de Telequinesis. Nivel 1: Enfriamiento de -30 segundos Nivel 2: +0,5 segundos de duración Nivel 3: Telequinesis se dirige a los enemigos en un área alrededor de Espectro



Paradox

Habilidades

1: Granada de pulso

Lanza una granada que empieza a pulsar cuando cae. Cada pulso inflige daño, ralentiza el movimiento y amplifica el daño acumulado por Paradoja contra la víctima. Nivel 1: +1 pulso Nivel 2: Enfriamiento de -8 segundos Nivel 3: +45 de daño por pulso



2: Muro temporal

Crea un muro que detiene el tiempo para todos los proyectiles y balas enemigos que lo tocan. Los enemigos que tocan el muro reciben un 10% de daño de su Vida máxima y se ralentizan un 80% durante 1 segundo. Nivel 1: +2 metros de ancho, +1 metro de alto Nivel 2: +1 Carga Nivel 3: Los enemigos que toquen el Muro del Tiempo quedarán silenciados durante 3 segundos.



3: Carabina cinética

Empieza a cargar tu arma y gana velocidad de movimiento aumentada una vez esté completamente cargada. Tu siguiente disparo liberará la energía, infligiendo daño espiritual y aplicando una parada temporal al enemigo alcanzado. El daño infligido es una amplificación del daño actual de tu arma. Puedes ralentizar el tiempo sobre ti mismo pulsando el botón derecho mientras tengas disponible un disparo potenciado. Nivel 1: +0,5 segundos de duración máxima de la parada Nivel 2: -10 segundos de enfriamiento y +2 segundos de duración del aumento de velocidad Nivel 3: +50% de amplificador de daño máximo



4: Intercambio paradójico

Dispara un proyectil que intercambia tu posición con la del héroe enemigo objetivo. Mientras se produce el efecto, obtienes un 100% de Robo de vida de espíritu y el enemigo recibe daño con el tiempo. Nivel 1: +15 metros de alcance de lanzamiento Nivel 2: +100 de daño por intercambio Nivel 3: Enfriamiento de -15 segundos



Lash

Habilidades

1: Golpe en el suelo

Pisotea el suelo bajo tus pies y daña a los enemigos que tengas delante. Si ejecutas Golpe en el suelo mientras estás en el aire, te lanzas rápidamente hacia el suelo. El daño aumenta con la altura, pero se ralentiza a partir de los 25 metros. Nivel 1: Enfriamiento de -10 segundos Nivel 2: Los enemigos golpeados saltan por los aires y se ralentizan un 50% durante 3 segundos. Nivel 3: +110% de daño por metro y escala mejorada



2: Agarre

Te impulsas por el aire hacia un objetivo. Al usar Agarre también recuperas una carga de Aguante, así como todos los saltos y carreras aéreas. Nivel 1: Enfriamiento de -20 segundos. Nivel 2: +20 metros de alcance de lanzamiento y +6 de daño de arma durante 10 segundos. Nivel 3: +20% de bonificación de cadencia de disparo al arma



3: Azote

Golpea a los enemigos con tu látigo, robándoles vida. Nivel 1: Aplica un 35% de ralentización a la velocidad de movimiento durante 3 segundos. Nivel 2: Enfriamiento de -15 segundos Nivel 3: +105 de daño y aplica un 35% de ralentización de la cadencia de fuego



4: Golpe mortal

Concéntrate en los enemigos para conectarles látigos. Tras canalizarlos, los enemigos conectados se elevan y quedan aturdidos, tras lo cual se estrellan contra el suelo. Tus víctimas y los enemigos que se encuentren en la zona de aterrizaje sufrirán daño y ralentización. Nivel 1: +8 metros de distancia máxima de lanzamiento Nivel 2: +100 de daño Nivel 3: -60 segundos de enfriamiento



Kelvin

Habilidades

1: Granada de escarcha

Lanza una granada que explota en una nube de hielo helado, dañando y ralentizando a los enemigos. Nivel 1: +1 Carga Nivel 2: Granada de escarcha ahora cura 135 PS a los objetivos amigos. Escala con espíritu Nivel 3: +175 daño



2: Camino de hielo

Kelvin crea una estela flotante de hielo y nieve que le otorga bonificaciones de Velocidad de movimiento a él y a sus aliados. Kelvin obtiene un 60% de Resistencia a la ralentización mientras dure el efecto. Los enemigos también pueden caminar sobre la estela flotante. Nivel 1: +4 metros por segundo de velocidad de sprint Nivel 2: Enfriamiento de -16 segundos Nivel 3: Mientras esté activo, gana +1 de poder espiritual por cada metro de rastro de hielo creado. Máximo 55 de poder espiritual



3: Rayo Ártico

Dispara energía helada hacia delante, dañando a los objetivos y aumentando la lentitud de movimiento y de disparo contra ellos cuanto más tiempo mantengas el rayo sobre ellos. Tienes velocidad de movimiento reducida mientras usas Rayo ártico. Nivel 1: Enfriamiento de -8 segundos Nivel 2: +40 DPS Nivel 3: Dispara 2 Rayos árticos adicionales a los enemigos en un radio de 15 metros del último objetivo alcanzado..



4: Refugio helado

Kelvin congela el aire a su alrededor, creando una cúpula impenetrable a su alrededor. Mientras está en la cúpula, los aliados regeneran Vida rápidamente y los enemigos se ralentizan un 35%. Nivel 1: +40% de ralentización de la cadencia de fuego Nivel 2: -40 segundos de enfriamiento Nivel 3: +70 de Regeneración de vida y ahora aumenta con el Poder espiritual



Tier list de Deadlock: Personajes de nivel C

McGinnis

Valve

Habilidades

1: Minitorreta

Despliega una minitorreta que dispara automáticamente a los enemigos. La torreta caduca tras un tiempo de vida limitado. Las torretas ganan un 30% de los PS máximos de McGinnis y tienen un 60% de resistencia espiritual. Infligen menos daño a los soldados y a los objetivos. Nivel 1: +1 Carga y las torretas aplican +25% de ralentización de la velocidad de movimiento. Nivel 2: +10 metros de alcance de ataque y +10% de cadencia de fuego de la torreta. Nivel 3: +45 DPS de torreta



2: Espectro medicinal

Despliega un espíritu que cura a las unidades cercanas Nivel 1: +35% cadencia de fuego en las unidades curadas por el Espectro Medicinal Nivel 2: -18 segundos de enfriamiento Nivel 3: +5% de regeneración de vida máxima por segundo.



3: Muro espectral

Crea un muro que divide el terreno por la mitad. Al crearse, el muro inflige daño y aplica una ralentización del 25% a los enemigos golpeados. Nivel 1: Elimina 1 de Aguante y aumenta un 25% el daño de McGinnis a los enemigos golpeados durante 7 segundos. Nivel 2: Enfriamiento de -15 segundos Nivel 3: Añade 1 segundo de aturdimiento a los enemigos golpeados por Muro espectral.



4: Andanada pesada

Lanza una andanada de cohetes que se dirigen a un lugar determinado. Nivel 1: Aplica un 35% de ralentización de movimiento. Nivel 2: Enfriamiento de -50 segundos Nivel 3: +30 de daño por cohete



Finalizamos con un personaje de la clasificación C. Para ser un personaje que parece centrarse en colocar torretas y jugar alrededor de ellas, las torretas de McGinnis no son tan efectivas. Esto hace que su curación con la habilidad 1 y su habilidad estacionaria en la 2 sean un poco redundantes, a menos que tenga tiempo suficiente para desplegar muchas torretas. Además, su habilidad definitiva resulta algo incómoda de utilizar.

El artículo continúa después del anuncio.

Esto deja a McGinnis con solo una pared y un arma, que, para ser justos, pueden ser bastante efectivos. La mejor estrategia con ella es enfocarse en el daño del arma y en Fleetfoot para eliminar enemigos, o concentrarse completamente en el daño de las torretas.

El artículo continúa después del anuncio.

Aunque tiene ciertos usos específicos, McGinnis es claramente el personaje menos útil de Deadlock en términos de utilidad general. No es terrible, pero solo es efectivo en determinadas situaciones y tiene varias debilidades.