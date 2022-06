Cómo reclamar las recompensas de Fall Guys de Prime Gaming (junio 2022)

Amazon Prime Gaming ha unido fuerzas con Fall Guys para ofrecer recompensas como skins gratuitas o coronas, y aquí te traemos todo lo que tienes que hacer para obtenerlas.

Desde junio de 2022, Fall Guys se ha convertido en un juego gratuito en todas las plataformas. Por ello, con millones de jugadores que ahora disfrutan del juego Fall Guys ha querido recompensar a sus nuevos jugadores y a los veteranos.

Aunque los cosméticos no afectan de ningún modo a nuestro desempeño dentro del juego, sí que nos ayudan a demostrar nuestra personalidad, así como ir bien refacheritos en cada una de las pruebas. Además, ¿a quién no le gusta conseguir cosméticos gratis en Fall Guys?

Publicidad

Para que no te pierdas en el proceso te contamos cuáles son las recompensas en junio de 2022, así como la información para conseguirlo y vincular la cuenta para recibirlo si todavía no lo has hecho.

Recompensas de Fall Guys en Prime Gaming (junio)

En este mes las recompensas que obtendremos son las siguientes:

Disfraz El increíble Falldazzler

6500 kudos

El disfraz será exclusivo para las recompensas de Prime Gaming y vienen en dos partes (superior e inferior) para que podamos mezclarlo como mejor queramos.

Por su parte, los kudos es la moneda del juego que podemos usar en cosméticos de la tienda del juego, incluidos disfraces, patrones y colores para nuestro Fall Guy, así como otros elementos.

Publicidad

Recuerda que estas recompensas van cambiando de forma mensual, por lo que no te olvides venir a consultar qué novedades nos ofrecerán ya que lo actualizaremos nada más que lo anuncien.

Cómo reclamar las recompensas de Fall Guys Prime Gaming

Para poder reclamarlas necesitaremos tener la suscripción activa de Amazon Prime para poder reclamarlas. Una vez la tengamos estos son los pasos que debemos de llevar a cabo:

Vamos al sitio web oficial de Fall Guys Prime Gaming Iniciamos sesión con nuestra cuenta de Amazon y activamos las recompensas de Prime Gaming Abrimos Fall Guys en la plataforma que queramos y vamos hacia Configuración Hacemos clic en perfil y elegimos la opción de “vincular cuenta de Amazon”. Seguimos las instrucciones que nos sale en pantalla e ingresamos el código que nos proporciona el juego. Volvemos al sitio web de Fall Guys Prima Gaming y le damos a “reclamar”.

Una vez que lo hayamos hecho con éxito, nuestras recompensas deberían de aparecer de forma automática en Fall Guys. Si al reclamarlas no te aparecen las recompensas te recomendamos que reinicies el juego.