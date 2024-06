¿Volverá la cápsula de League of Legends a Prime Gaming?

League of Legends a trvés de Prime Gaming nos daba una serie de increíbles recompensas, sin embargo, ¿volverá alguna vez? Esto es todo lo que sabemos hasta el momento.

El anuncio de la llegada de League of Legends a las recompensas de Prime Gaming de Amazon dejó a la comunidad maravillada por la gran cantidad de recompensas que daba Riot Games a través de la cápsula.

A pesar de lo bien recibida que fue por parte de los jugadores, los caminos de ambas empresas se separaron y esto es todo lo que sabemos sobre la unión de nuevo de ambos.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

¿Regresarán las recompensas de League of Legends a Prime Gaming?

Al momento de escribir estas líneas no parece que League of Legends regrese a Prime Gaming en un futuro próximo.

A finales de la temporada 2023 Riot Games anunció que el contrato del servicio con la plataforma morada estaba a punto de expirar. Debido a esta falta de acuerdo por ambas partes Riot Games dejó de ofrecer las recompensas tanto de League of Legends como de VALORANT, Legends of Runaterra y TFT dentro del servicio de Amazon.

Asimismo, no hay ningún tipo de indicio de que el servicio regrese a Prime Gaming, al menos, durante una buena temporada.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Se desconocen los detalles exactos del por qué no se llevó a cabo la renovación del servicio, pero hasta que no se renueve no podremos obtener las recompensas de ninguno de los juegos de Riot Games.

Riot Games / Amazon

¿Qué recompensas traía las cápsulas de Prime Gaming de League of Legends?

Cuando el servicio estaba disponible, de forma mensual podíamos reclamar la Cápsula de Prime Gaming. Al abrirla nos daban una serie de recompensas como campeones, esencias naranjas, potenciador de experiencia y una skin de un valor mínimo de 1350 RP completamente gratis.

Evidentemente, la noticia no cayó bien entre la comunidad de League of Legends debido a que el valor de la cápsula era muy alto y la mayoría de los usuarios estaban encantados con ellas.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

En el caso de que en un futuro volvamos a tener el servicio disponible en la plataforma actualizaremos la noticia. ¡Estad atentos! Hasta entonces no dejéis de visitarnos para saber el cambio de la tienda mítica o el mejor top de dúos en Arena.